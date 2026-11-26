L'accident s'est produit jeudi matin, peu après 7 heures, sur la RD 342 qui traverse Mornant, commune située au sud-ouest de Lyon. Un jeune homme d'environ 18 ans, au volant de son véhicule léger, a percuté frontalement un poids lourd arrivant en sens inverse. Il n'a pas survécu à ses blessures.

Dix-huit sapeurs-pompiers et le Samu ont été engagés sur les lieux à partir de 7 h 18, selon Le Progrès. Le jeune conducteur a dû être désincarcéré de son véhicule avant qu'une tentative de réanimation cardio-pulmonaire soit entreprise. Le décès a été constaté sur place.

Le chauffeur du convoi exceptionnel, qui circulait à vide au moment de la collision, n'a pas été physiquement blessé dans l'accident. Un détail aggrave le drame : la victime était titulaire de son permis de conduire depuis seulement trois mois. Cette donnée, si elle ne préjuge en rien des responsabilités, sera nécessairement au cœur de l'enquête judiciaire.

Les gendarmes de l'escadron départemental de contrôle des flux ont été saisis pour déterminer les circonstances exactes de la collision. Les causes de l'accident restent à établir.