Les circonstances du décès avaient initialement soulevé de nombreuses interrogations. Le mercredi 18 novembre, à la mi-journée, un homme de 63 ans avait été découvert mort dans une habitation du lotissement des Prés-de-la-Grave, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Plusieurs foyers d'incendie avaient été constatés dans cette maison individuelle d'un étage, laissant rapidement penser que le sinistre n'était pas accidentel.

Autre élément troublant pour les enquêteurs : la victime présentait des blessures au cou et à l'abdomen, compatibles avec l'utilisation d'une arme blanche.

Aucune intervention extérieure dans le décès

Selon les informations du Progrès, les examens médico-légaux réalisés ces derniers jours ont permis de confirmer l'hypothèse privilégiée par les gendarmes.

L'homme est décédé à la suite d'un geste suicidaire. L'autopsie a également permis d'écarter toute intervention d'une autre personne dans sa mort.

Le sexagénaire souffrait de troubles psychotiques, précise le quotidien régional.

Ces conclusions mettent fin aux interrogations sur les circonstances de ce décès, qui avaient conduit les enquêteurs à examiner la possibilité d'une intervention extérieure en raison des blessures constatées et des multiples départs de feu.