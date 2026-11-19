Mise à jour : De nouveaux éléments viennent éclairer les circonstances du drame survenu mercredi 18 novembre à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Un homme de 63 ans avait été retrouvé mort dans l'incendie d'une maison individuelle, située dans le lotissement des Prés-de-la-Grave.

Selon les nouvelles informations du Progrès, les premières constatations révèlent plusieurs foyers d'incendie dans l'habitation, laissant envisager un acte volontaire. Plus troublant encore, la victime présentait des blessures au cou et à l'abdomen, susceptibles d'avoir été provoquées par une arme blanche. Une autopsie doit être réalisée, probablement en début de semaine prochaine, afin de déterminer les causes exactes du décès.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Lyon. Si aucune hypothèse n'est écartée, la piste du suicide serait actuellement privilégiée par les enquêteurs, plutôt que celle d'un homicide. Un médecin légiste et un magistrat du parquet de Lyon s'étaient également déplacés sur les lieux du drame.

Article initial 7h00 : Le drame s'est produit à la mi-journée, dans une maison individuelle située au lotissement des Prés-de-la-Grave, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Selon les informations du Progrès, les secours sont intervenus à partir de 12h32 pour combattre les flammes. Au total, 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec deux lances à incendie.

Malgré leur intervention, un homme a perdu la vie. La victime serait âgée d'une soixantaine d'années.

Vers 15h15, les pompiers étaient parvenus à éteindre le feu. Les opérations se poursuivaient toutefois sur place, notamment pour retirer les matériaux endommagés et surveiller les planchers afin d'éviter toute reprise de l'incendie.

Les circonstances du sinistre et son origine n'ont pas été précisées.