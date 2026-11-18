Alors que de nouveaux incidents ont éclaté ce mercredi 18 novembre, notamment au lycée Marcel-Sembat et Marc-Seguin de Vénissieux, le préfet du Rhône et la rectrice de l'académie de Lyon ont décidé de réagir conjointement.

Dans un communiqué publié ce mercredi, Étienne Guyot et Anne Bisagni-Faure condamnent "avec la plus grande fermeté" les nouveaux actes de violence survenus dans plusieurs lycées de l'agglomération.

Comme LyonMag le révélait ce mercredi matin, le lycée Sembat Seguin de Vénissieux a une nouvelle fois été le théâtre d'incidents, avec des tirs de mortiers d'artifice.

Mais l'établissement vénissian n'est pas le seul concerné. Selon la préfecture et le rectorat, des faits similaires ont également été signalés au lycée Parc Chabrières à Oullins et au lycée La Martinière Diderot à Lyon.

Dans ces trois établissements, des tirs de mortiers ont notamment été signalés à l'intérieur même des enceintes scolaires.

Pour les autorités, ces agissements constituent "une mise en danger grave et inacceptable des élèves, des personnels de l'Éducation Nationale et de l'ensemble de la communauté éducative."

Une interpellation annoncée, des sanctions promises

Face à la répétition de ces violences, les services de l'État assurent vouloir identifier et poursuivre les responsables.

"Ces violences font l'objet d'une attention particulière et donnent lieu à des signalements et à des dépôts de plainte qui appelleront à des sanctions. Les auteurs seront systématiquement recherchés et interpellés", préviennent le préfet et la rectrice.

Une première interpellation a d'ailleurs été annoncée ce mercredi. Un individu a été arrêté pour des tirs de mortier à l'extérieur d'un établissement scolaire. Il doit être présenté à l'autorité judiciaire. Alors que les forces de l'ordre restent mobilisées pour sécuriser les abords des lycées et prévenir de nouveaux débordements, le préfet et la rectrice saluent leur "engagement" et leur "réactivité."

Les services de l'État et les équipes académiques assurent travailler conjointement pour garantir la sécurité des élèves et des personnels. Les autorités souhaitent permettre la reprise des cours dans les meilleures conditions, afin que les élèves puissent poursuivre leur scolarité dans "un espace scolaire sanctuarisé".