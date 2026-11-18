Alors que de nouveaux incidents ont éclaté ce mercredi 18 novembre, notamment au lycée Marcel-Sembat et Marc-Seguin de Vénissieux, le préfet du Rhône et la rectrice de l'académie de Lyon ont décidé de réagir conjointement.
Dans un communiqué publié ce mercredi, Étienne Guyot et Anne Bisagni-Faure condamnent "avec la plus grande fermeté" les nouveaux actes de violence survenus dans plusieurs lycées de l'agglomération.
Comme LyonMag le révélait ce mercredi matin, le lycée Sembat Seguin de Vénissieux a une nouvelle fois été le théâtre d'incidents, avec des tirs de mortiers d'artifice.
Mais l'établissement vénissian n'est pas le seul concerné. Selon la préfecture et le rectorat, des faits similaires ont également été signalés au lycée Parc Chabrières à Oullins et au lycée La Martinière Diderot à Lyon.
Dans ces trois établissements, des tirs de mortiers ont notamment été signalés à l'intérieur même des enceintes scolaires.
Pour les autorités, ces agissements constituent "une mise en danger grave et inacceptable des élèves, des personnels de l'Éducation Nationale et de l'ensemble de la communauté éducative."
Une interpellation annoncée, des sanctions promises
Face à la répétition de ces violences, les services de l'État assurent vouloir identifier et poursuivre les responsables.
"Ces violences font l'objet d'une attention particulière et donnent lieu à des signalements et à des dépôts de plainte qui appelleront à des sanctions. Les auteurs seront systématiquement recherchés et interpellés", préviennent le préfet et la rectrice.
Une première interpellation a d'ailleurs été annoncée ce mercredi. Un individu a été arrêté pour des tirs de mortier à l'extérieur d'un établissement scolaire. Il doit être présenté à l'autorité judiciaire. Alors que les forces de l'ordre restent mobilisées pour sécuriser les abords des lycées et prévenir de nouveaux débordements, le préfet et la rectrice saluent leur "engagement" et leur "réactivité."
Les services de l'État et les équipes académiques assurent travailler conjointement pour garantir la sécurité des élèves et des personnels. Les autorités souhaitent permettre la reprise des cours dans les meilleures conditions, afin que les élèves puissent poursuivre leur scolarité dans "un espace scolaire sanctuarisé".
Ah mais non, c'est vrai que ton père est en train de dealer !!!!!!Signaler Répondre
ils doivent être terrifiés ces choupinets ...Signaler Répondre
rectrice : Grande plume de la queue d'un oiseau, portée par le croupion, qui sert de gouvernail et de plan de soutien pendant le vol.Signaler Répondre
je vais aller vous tirer les oreilles, moi, ........ bande de petits salopiauds !!!!!Signaler Répondre
Étonné on apprend qu'il y'a beaucoup de militants de "révolution permanente " qui sont assistant éducatif dans les collèges lycées ?Signaler Répondre
Apparemment nos établissements scolaires et facs sont des nids bien chaud pour révolution permanente, extinction révolution et autres organisations d'ultra gauche.
Fascinant de laisser potentiellement des violents nihilistes avec les gamins. C'est la nouvelle éducation à la française validée par le ministère qui est parfaitement au courant.
et si Mitterrand était encore là, il aurait haussé le ton ton ............Signaler Répondre
il ne faut pas oublier que Mitterrand a été ministre de l'intérieur dans un gouvernement de droite !!!
Messieurs les préfets et élus mais agissez, n’ayez pas peur du bruit de LFI, des lycéens abrutis qui brûlent et pillent en toute impunité. Quand je vois notre ministre de l’intérieur négocier et se soumettre a des gamins illettrés de 15 ans???Signaler Répondre
Ils ont perdu toute autorité pour siffler la fin de la récré !Signaler Répondre
Visiblement les études te sont passées par dessus mon copain 🤣😘Signaler Répondre
Arretez avec vos déclarations de merde! Ce sont des mesures sévères qu'il faut prendre! Vous comprenez le Français?Signaler Répondre
"qui appelleront à des sanctions."Signaler Répondre
Tu parles ! On y croit plus....
Raphaël Fachault et Hassan complices de meutre ?Signaler Répondre
Étienne Guyot et la Rectrice vont dorénavant monter et aussiiiiii hausser le ton genre " Pin Pon Pin Pon... 🚨🚨 avec des gyrophares bien visibles... Parfois et trop souvent, bin ça passe pas sur ce coup là 😉Signaler Répondre
Ces 2 là, en vrai et d'une manière factuelle, ne sont absolument d'aucune utilités public et offrent que du négatif et de très mauvais résultats. Ils restent ensemble et donnent des leçons de vie médiocre, et ensuite, au regard des besoins des lycées et lycéens, y a quoi de nouveaux ou d'amélioration ?
Honnêtement, y a absolument rien de crédible.
La parole est au étudiants !
" Dans un communiqué publié ce mercredi, Étienne Guyot et Anne Bisagni-Faure condamnent "avec la plus grande fermeté" les nouveaux actes de violence survenus dans plusieurs lycées de l'agglomération. "Signaler Répondre
Voilà comment ils réagissent!!!! 40 ans que ça dure!!!!
Feu vert , à l'ordre et aux CRSSignaler Répondre
Wahooo ils montent le ton et condamnent fermement ??? Dis wallah ?!?! Les renois et rabzas doivent être mort de peur, ils ont même dit "inacceptable" 😱😱😱 Sur la mecque ?Signaler Répondre
rouvrir le bagne peut- être ????Signaler Répondre
il y a bien quelques iles désertes qui feraient l'affaire; sans aller en Guyane ??
Pour leurs interêts vacances surtout, et salaire aussi, leur évaluation sur le résultat de l'enseignement fourni étant catastrophique ils serait pas d'accordSignaler Répondre
Avec Mélenchon, ce serait le 17 octobre 365 jours par an.Signaler Répondre
Le reste c'est du blabla.
A force de hausser le ton il ne pourra plus parlerSignaler Répondre
A force de condamner fermement il les fait bien rigoler.
c’est Macron pas de vaguesSignaler Répondre
les juges ils savent ce que veut dire justice.Signaler Répondre
Sacré préfet, va les gronder et les coller au piquet en les faisant promettre qu'il ne faut pas recommencer 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
En une générationZ, la France a basculé de la culture latine et libre parole à celle orientale et l'omerta..Signaler Répondre
1 interpellation, pas 2 ;-)Signaler Répondre
Avec des décérébrés qui vont recommencer tous les jours sachant qu'ils ne risquent rien du tout...
Quelle autorité de la préfecture et du rectorat !
Pour qui vote les professeurs ?Signaler Répondre
Nous savons et voyons très bien qui sont les personnes parce que les jeunes étudiants films tout et bien ce sont encore et toujours pour le premier prix de la bêtises incarner, les gars des quartiers, délinquants sans éducation correcte des parents votant LFI et n'aimant pas la France ni la république, du lundi au dimanche les mêmes personnes d'une vie triste sans avenir et surtout sans savoir être dans la société. Il faut de parler de racisme car c'est trop facile. Trop de gentillesse voici le résultat.Signaler Répondre
au lieu de hausser le ton ils feraient mieux de hausser les sanctions plus d'aideSignaler Répondre
Si des soit disant enfants, utilisés des mortiers d'artifice en armes par destination, je ne comprends pas pourquoi, la Police n'utilise plus le matériel qu'elle a sa disposition pour combattre le désordreSignaler Répondre
Reprise de l'utilisation des lanceurs de balles de défense, avec utilisation dans les règles de service, avec le risque pour les éléments lanceurs de tirs d'artifice, des blessures légères ou graves, lièes à ces manifestations
Que chacun assument ses responsabilités, Force doit restre à la loi et l'ordre
Dans un communiqué publié ce mercredi, Étienne Guyot et Anne Bisagni-Faure condamnent "avec la plus grande fermeté"Signaler Répondre
Drôle de pays où seule la justice ne condamne pas fermement !!!!