La circulation a été fortement perturbée ce mercredi matin sur l'A89, dans le sens Clermont-Ferrand-Lyon.

Vers 8h, un chauffeur routier a perdu le contrôle de son poids lourd, juste avant la barrière de péage de Saint-Romain-de-Popey. Le camion s'est retrouvé en portefeuille, immobilisé en travers des deux voies de circulation.

Selon Le Progrès, aucun autre véhicule n'a été impliqué dans cet accident, dont les circonstances restent à déterminer.

Une évacuation d'urgence par hélicoptère

Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour porter secours au conducteur de 50 ans, coincé dans sa cabine.

Les équipes ont dû procéder à sa désincarcération avant son évacuation vers l'hôpital Lyon-Sud.

La victime a été transportée en état d'urgence absolue à bord d'un hélicoptère de la gendarmerie, l'hélicoptère Dragon 69 n'étant pas disponible ce mercredi matin.

L'accident a entraîné d'importants ralentissements, avec jusqu'à quatre kilomètres de bouchons sur l'autoroute.

Après l'intervention des secours et les opérations nécessaires pour dégager la chaussée, l'A89 a finalement été entièrement rouverte à la circulation vers 9h45.

Une enquête de gendarmerie devra déterminer les causes de cette perte de contrôle.