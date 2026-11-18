Ils pensaient réaliser un cambriolage particulièrement lucratif. Dans la nuit du 27 septembre, deux jeunes hommes cagoulés ont fait irruption dans une maison de Saint-Laurent-d'Oingt, dans le Beaujolais, où dormait un couple d'octogénaires.
Armés de matraques, ils ont exigé des bijoux avant de s'en prendre physiquement aux habitants.
Selon Le Progrès, le mari a été frappé et projeté au sol en tentant de protéger son épouse. Cette dernière a notamment reçu des gifles, été tirée par les cheveux et a chuté dans les escaliers. Les agresseurs ont également menacé d'incendier le domicile.
Les conséquences sont particulièrement graves : les deux victimes souffrent de fractures vertébrales. L'homme présente également un hématome sous-dural chronique et reste hospitalisé. Son incapacité totale de travail a été évaluée provisoirement à 45 jours.
Un cambriolage commandité sur Snapchat ?
Interpellés lors de leur fuite, les deux suspects, originaires de la Drôme et de l'Ardèche, ont expliqué avoir été recrutés sur Snapchat.
L'un a affirmé avoir agi sous la menace d'un mystérieux commanditaire. L'autre a évoqué la promesse d'un cambriolage rapportant 50 000 euros, dans une maison supposée inoccupée.
Des explications qui n'ont pas convaincu le tribunal, alors que les deux prévenus ont minimisé leur participation aux violences.
À l'issue de l'audience, l'un des prévenus a été condamné à cinq ans de prison ferme, assortis d'un an de sursis probatoire. Son complice a écopé de quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire.
Les deux hommes ont également interdiction de paraître dans le Rhône pendant cinq ans et d'entrer en contact l'un avec l'autre pendant trois ans.
45 j d'ITT pour une personne de 82 ans ?Signaler Répondre
Les viticulteurs ça travaille bien au delà de l'âge légal apparemment.
Quand je pense que certains râlent pour la porter a 64 ans...
je vois le TGV M L P arriver très très vite ....Signaler Répondre
Quoi ? Le TGV Marseille Lyon Paris ???
NON, l'autre M L P, idiot !!!
Si les victimes s'étaient défendues, elles auraient pris bien plus. C'est Villefranche.Signaler Répondre
Venez comme vous êtes ! Ici c'est open bar !Signaler Répondre
tu viens de te réveiller d'un long sommeil???!Signaler Répondre
Ah...Signaler Répondre
Bizarre cette façon de parler à ma place en me faisant dire des choses que je n'ai jamais dit.
A quelle moment je dedouane les minorités délinquantes?
Justement je demande plus de sévérité, ces 2 gugus de l'article je les envoie au trou pour 10ans minimum, sans remise de peine, si autant de racailles se permettent de faire ce genre de choses, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas peur de la peine encourue..
J'ai forcé le trait sur la majorité qui ne respecte pas les regles mais disont qu'il y'en a énormément et pour les memes raisons que je cite plus haut.
Juste un exemple.
Entre 600 et 800 000 personnes roulent sans permis en France, le barème va de 1 à 5ans de prison (en cas de recidive ou faux permis) et de 4500 à 75 000€ d'amende..
Dans les faits si il yen a autant c'est qu'ils savent tres bien que prendre le risque de conduire sans permis ne les conduira pas en prison..
il doivent etre terrifiés par une pareille sévérité ... bon je déconneSignaler Répondre
c’est clair !! et je dirais même plus : D infâme déjection d ectoplasmes !Signaler Répondre
Ouais et bien déjà c’est un peu la facilité de déclarer que la majorité ne respecte rien comme vous le dites, et en plus c’est faux. Manière de noyer les minorités délinquantes dans la masse pour les dédouaner, les citoyens honnêtes et ils sont nombreux apprécieront !Signaler Répondre
Bonjour excusez ma confusion..Signaler Répondre
Je répond à un commentaire disant que dans d'autres pays ce genre de problème sont mieux géré..
Parce que dans notre pays on a un gros problème de justice en general, sur l'application des peines, des moyens alloués pour y faire face et surtout sur l'exemplarité de nos élites et tout ca rejaillit sur le peuple qui se permet de faire plus de choses interdites par la lois..
En vous lisant il est difficile de comprendre où est le problème. Le peuple ? Les dirigeants ? Ceux qui sont en prison ? Ceux qui devraient y être ? C’est la confusion, ça donne le sentiment qu’il faut que vous vous en preniez à tout le monde à la fois …..Signaler Répondre
macron va nommer youcef badr a la formation des juges. Ce monsieur pro hamas - pro islamiste a déclaré que la justice est trop blanche!Signaler Répondre
Attendez vous que les peines soient encore moins sévères!!!!!!
Tu crois qu'avec tes petits commentaires tu vas révolutionner le système ?Signaler Répondre
Ceux qui font du mal et qui de surcroit s'en prenne à des plus faibles sont d'infames ectoplasmes !Signaler Répondre
Un homme d'origine algérienne a été condamné à la prison à vie en Irlande après avoir poignardé trois enfants et une éducatrice devant une école de Dublin. Riad Bouchaker, âgé de 52 ans et détenteur des nationalités algérienne et irlandaise, a été reconnu coupable de plusieurs tentatives de meurtre à la suite de cette attaque survenue le 23 novembre 2023. La condamnation a été prononcée le 16 novembre 2026 par la Cour pénale centrale de Dublin.Signaler Répondre
Messieurs les journalistes de LM, vous avez vus? ça c'est de lourdes peines!!!!!!
J’espère qu’en prison, ils prendront cher sous les douches !!!!Signaler Répondre
Effectivement ✅️ c’est des lourdes peines 😂👍Signaler Répondre
Des courageux, condamnés et sans noms?Signaler Répondre
Derrière les barreaux.Signaler Répondre
Merci la Justice, le message passe parfaitement auprès de la criminalité.
Le rapport bénéfice potentiel/faible risque d'être retrouvé/petites peines en cas d'arrestation est formidablement à l'avantage des candidats au crime.
C'est ce paradigme INCITATEUR qu'il faut renverser.
L'assurance de 10 années minimum passées derrière les murs pour ce type de faits. Sans aucun doute possible dans l'esprit de ces malfaiteurs.
Oui mais peut etre que dans les autres pays ils ont pas 90 000 détenues pour 60 000 places et d'autre milliers sous bracelets électroniques, on est dans un pays ou la majorité du peuple ne respecte aucune règle gouverner par des gens corrompus..Signaler Répondre
Au moindre pet de travers dans les pays nordiques ou encore au Japon les responsables politiques démissionne.
L'exemple doit venir d'en haut!
Nous on accumule des decennies de laxisme et nous sommes débordé, malgré tout un panel de lois.
un bon coup de balai chez cette justice de m...............Signaler Répondre
la coupe est pleine, ATTENTION quand ça va déborder !!!!!!
A peine lourdes.Signaler Répondre
Juste avant d'en sortir... C'est fou un tel déni...Signaler Répondre
Pauvre Justice !Allez faire ça dans d'autre pays ! juste pour voir ....Signaler Répondre
"À l'issue de l'audience, l'un des prévenus a été condamné à cinq ans de prison ferme, assortis d'un an de sursis probatoire. Son complice a écopé de quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire."Signaler Répondre
Avec les remises de peine et la durée de détention préventive, l'année prochaine au plus tard ils sont dehors...
Ils appellent ça des peines lourdes ?
Pour des chances pour la France c'est peut être effectivement lourd en rapport aux peines habituellement prononcées...
ils vont en prison, c’est fou de mentir comme ça!!Signaler Répondre
lourdes peines de prison : Très subjectif !!!Signaler Répondre
Quand on voit les peines prononcées pour des délits aussi graves, on ne peut que se dire que ce pays court à la catastropheSignaler Répondre
Que faut il faire pour aller en prison ?Signaler Répondre
Deux agressions sur personnes vulnérables
Ayant entraîné des graves séquelles
Le tout avec préméditation !!!
C’est juges sont des complices
Hassen Badr pistonné par macron sera le nouveau formateur des juges. militant pro hamas-pro islamiste , attendez vous a des peines encore plus légères!Signaler Répondre
Peines lourdes? rigolade dans un an ils sont dehors avec bracelet pour buller devant la télé.Signaler Répondre
Réouvrir les bagnes d'urgence
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre