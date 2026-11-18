Ils pensaient réaliser un cambriolage particulièrement lucratif. Dans la nuit du 27 septembre, deux jeunes hommes cagoulés ont fait irruption dans une maison de Saint-Laurent-d'Oingt, dans le Beaujolais, où dormait un couple d'octogénaires.

Armés de matraques, ils ont exigé des bijoux avant de s'en prendre physiquement aux habitants.

Selon Le Progrès, le mari a été frappé et projeté au sol en tentant de protéger son épouse. Cette dernière a notamment reçu des gifles, été tirée par les cheveux et a chuté dans les escaliers. Les agresseurs ont également menacé d'incendier le domicile.

Les conséquences sont particulièrement graves : les deux victimes souffrent de fractures vertébrales. L'homme présente également un hématome sous-dural chronique et reste hospitalisé. Son incapacité totale de travail a été évaluée provisoirement à 45 jours.

Un cambriolage commandité sur Snapchat ?

Interpellés lors de leur fuite, les deux suspects, originaires de la Drôme et de l'Ardèche, ont expliqué avoir été recrutés sur Snapchat.

L'un a affirmé avoir agi sous la menace d'un mystérieux commanditaire. L'autre a évoqué la promesse d'un cambriolage rapportant 50 000 euros, dans une maison supposée inoccupée.

Des explications qui n'ont pas convaincu le tribunal, alors que les deux prévenus ont minimisé leur participation aux violences.

À l'issue de l'audience, l'un des prévenus a été condamné à cinq ans de prison ferme, assortis d'un an de sursis probatoire. Son complice a écopé de quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire.

Les deux hommes ont également interdiction de paraître dans le Rhône pendant cinq ans et d'entrer en contact l'un avec l'autre pendant trois ans.