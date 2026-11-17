Alors que la Ville de Lyon et son centre communal d'action sociale (CCAS) réclamaient à l'État le remboursement de plusieurs dépenses engagées pour héberger des personnes sans abri, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs deux requêtes ce mardi 17 novembre 2026.
Au total, près de 272 000 euros étaient réclamés aux services de l'État. L'affaire remonte à la période comprise entre janvier 2022 et septembre 2023. Durant ces mois, la municipalité lyonnaise et son CCAS avaient financé l'hébergement d'urgence de plusieurs personnes et familles sans domicile.
Des familles avaient notamment été accueillies dans les gymnases Bellecombe et Chanfray.
Estimant avoir assumé des responsabilités relevant normalement de l'État, la Ville avait demandé le remboursement de 64 501,98 euros, tandis que le CCAS réclamait 207 379,65 euros.
Face à l'absence de réponse de la préfète du Rhône à l'époque, les deux structures avaient porté l'affaire devant la justice administrative, invoquant notamment une faute de l'État.
Une "compétence facultative"
Mais la décision rendue ce mardi ne va pas dans le sens de la majorité écologiste. Le tribunal rappelle que si "l'hébergement d'urgence relève en principe de l'État", d'autres acteurs publics peuvent également intervenir.
C'est précisément sur ce point que les demandes de la municipalité ont été rejetées. La Ville expliquait avoir agi pour mettre fin à plusieurs situations, notamment des campements dans des parcs, des squats ou encore l'occupation d'établissements scolaires.
Toutefois, selon le tribunal, la commune "n'apporte pas d'éléments précis montrant que la dignité ou la sécurité de ces familles, ou la salubrité publique, étaient menacées au point d'obliger le maire à agir."
Autrement dit, les juges considèrent que la municipalité n'a pas démontré qu'elle était juridiquement contrainte de prendre en charge ces hébergements. Le tribunal en tire une conséquence claire : "Le maire ayant librement choisi d'intervenir, la commune ne peut pas se prévaloir d'une faute de l'État."
Le centre communal d'action sociale n'a pas davantage obtenu gain de cause. Les juges rappellent que les CCAS peuvent légalement mettre en place des dispositifs d'hébergement d'urgence, mais qu'il s'agit d'une "compétence facultative."
En choisissant d'exercer cette compétence, le CCAS lyonnais ne peut donc pas exiger le remboursement des dépenses engagées dans les circonstances présentées au tribunal. Un double revers pour la Ville de Lyon, qui ne pourra pas obtenir, sur le fondement de ces deux recours, les quelque 272 000 euros réclamés à l'État.
Le tribunal prend néanmoins soin d'apporter une précision importante : "Il ne se prononce pas, dans ces affaires, sur la façon dont l'État s'acquitte, de manière générale, de ses obligations en matière d'hébergement d'urgence."
Qui a renouvelé le mandat de ce guignol, pas lyonnais. Va-t-il renouveler le don de 100k€ au Hamas de Gaza !Signaler Répondre
Encore un beau fiasco de Doucet et son équipe... Qui a dit c'est de l'argent jeté par les fenêtres. ?🤔Signaler Répondre
En tout cas un bel exemple de l'utilisation des deniers publics pour satisfaire une idéologie...
"Le maire ayant librement choisi d'intervenir"Signaler Répondre
Comme l'énonçait déjà Molière il y a plus de trois siècles ... Ah ! qu'en termes galants ces choses - là sont mises !
C'est tout simplement le rappel du simple bon sens : qui commande paye . C'est trop facile de commander en faisant adresser la facture à d'autres .
Que la Ville envoie donc la note à l'ANVITA ( L'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants ) puisqu'elle y adhère .
Son cabinet n'a visiblement aucune compétence politique ni juridique. C'est revers sur revers pour Doucet et son entourage !!Signaler Répondre
Ces militants écologistes font tout pour attirer la misère du monde à Lyon, sans prendre conscience des conséquences de leurs actions. Et lorsque la situation devient ingérable, ils demandent à l’État de venir pallier leur incurie et les conséquences de leur idéologie, pourtant nuisible à Lyon et aux Lyonnais. Ces militants représentent un véritable danger pour l’avenir de Lyon et la qualité de vie de ses habitants.Signaler Répondre
Va ramer encore 5 ans le khmer et nous de le chier !Signaler Répondre
visiblement Doycet et ssa bande ps vraiment au top de la bonne gestion des fonds publics ! A quand les conclusions de l’enquête sur les excès du cabinet du maire ??? toujours en cours ??Signaler Répondre
Pour dépenser l’argent public Doucet et ses potes de LFI/les VERTS toujours au top … il espère récolter des voix en distribuant l’argent public … peut etre devra t il rendre des compte d’un jours ….Signaler Répondre
Doucet et le tribunal admnistratif : ce n est pas le grand amour !Signaler Répondre
Gregory ?
..oui ?
pifpafpifpafpifpafpifpaf ...ouille
pff, un zour ze me venzerais.
En attedant les 64500 euros c est ....pour nous les gars! 13 centimes par Lyonnais ce n est pas si pire .
Les 207400 du CCAS ? allez , on rajoute 40 centimes par Lyonnais .
Tout va bien
Le Doudou n'a qu'à ne pas les accueillir à bras ouvert, c'est trop facile de rejeter à un autre les problèmes après.Signaler Répondre
Et qui va payer les frais d'avocats et les dépenses autour de ces 2 demandes, les habitants de Lyon !
Les lyonnais ont voté pour lui en connaissance de cause, ils l'ont cherché...