Un père de famille mortellement poignardé dans un centre d'hébergement d'urgence près de Lyon

Un père de trois enfants, hébergé avec sa famille au Relais de la gare routière, a été mortellement poignardé par un autre père de famille. Selon les premiers éléments, relayés par Actu Lyon, une altercation aurait éclaté sur fond de tapage diurne alors que les deux familles étaient voisines et prise en charge par l'association Le Mas.

La victime aurait été touchée à coup de couteau avant de succomber sur les lieux du drame.

L'auteur du coup de couteau a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.