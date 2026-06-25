Un père de famille mortellement poignardé dans un centre d'hébergement d'urgence près de Lyon

Un père de trois enfants, hébergé avec sa famille au Relais de la gare routière, a été mortellement poignardé par un autre père de famille. Selon les premiers éléments, relayés par Actu Lyon, une altercation aurait éclaté sur fond de tapage diurne alors que les deux familles étaient voisines et prise en charge par l'association Le Mas.
La victime aurait été touchée à coup de couteau avant de succomber sur les lieux du drame.
L'auteur du coup de couteau a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.
No comment !Signaler Répondre
"Laborieuses" ? N'exgérez pas quand même, on ne vous tue pas au travail. Vous n'avez pas connu ce que nous avons vécu il y a 40 ans et, nous mêmes, n'avons pas connu ce qu'ont vécu nos plus anciens, il y a un siècle ou plus.Signaler Répondre
Tu aurais dû être la cible pour te réjouir ainsi de la mort d'un être humain. Minable que tu es....Signaler Répondre
Et quand c'est Monsieur Durand qui poignarde son voisin de pavillon Monsieur Dupond, vous concluez par quoi?Signaler Répondre
Parce que ça existe aussi entre Durand et Dupont, mais je ne crois pas que ce soit plus virtueux quand c'est entre français que entre étrangers!
A vomir! A vomir!Signaler Répondre
Une belle importation de sauvages ! !Signaler Répondre
LFI pardi !Signaler Répondre
Bien,ça fait un étranger en moins à caser dans notre nouvelle France,prônée par LFISignaler Répondre
La culture du couteau devant une gauche et un gouvernement qui regardent ailleurs...Signaler Répondre
surtout du manque d education elementaire à la civilisation ,de respect du prochain et de tolerance ,lacunes fondamentales d affreux ,sales et mechantsSignaler Répondre
solutions,les humanistes ?et...sans creuser le deficit!..j imagine que vous allez encore nous parler des riches..mais on n y croit plus ,parce que l experience a prouvé maintes fois que ce sont toujours à la fin les classes moyennes LABORIEUSES (terme marxiste!!hi,hi,hi)qui douillent et nous on peut ,ni ne veut plus...Signaler Répondre
Le tapage diurne, çà existe?Signaler Répondre
Il fallait réfléchir avant de venir en France logés et nourris à nos frais, voilà le résultat.Signaler Répondre
C'est le type en hébergement d'urgence qui est percutant dans sa violence qui tue.Signaler Répondre
Un mort,un qui va croupir en taule à nos frais, avec en prime les deux famillesSignaler Répondre
Merci qui ?
entre euxSignaler Répondre
"sans la liberte de blamer ,il n est point d 'eloge flatteur".....hi,hi,hiSignaler Répondre
Et certains veulent qu'on en accueille encore, ils ne connaissent que la violence et ils nous reprochent de ne pas les accepter mais comment peut il en être autrement, ils ne se supportent déjà pas entre eux.Signaler Répondre
Ils peuvent s'entre-tuer à l'abriSignaler Répondre
de democratie participative !!Signaler Répondre
des arguments percutantsSignaler Répondre
et les membres ne sont pas gentils...en est il de meme des organisateurs?Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
La discussion aiguisée.