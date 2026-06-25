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Un père de famille mortellement poignardé dans un centre d'hébergement d'urgence près de Lyon

Un père de famille mortellement poignardé dans un centre d'hébergement d'urgence près de Lyon
Un père de famille mortellement poignardé dans un centre d'hébergement d'urgence près de Lyon - Lyon Mag

C'est un véritable drame qui s'est déroulé mercredi après-midi dans un centre d'hébergement d'urgence de Saint-Priest.

Un père de trois enfants, hébergé avec sa famille au Relais de la gare routière, a été mortellement poignardé par un autre père de famille. Selon les premiers éléments, relayés par Actu Lyon, une altercation aurait éclaté sur fond de tapage diurne alors que les deux familles étaient voisines et prise en charge par l'association Le Mas.

La victime aurait été touchée à coup de couteau avant de succomber sur les lieux du drame. 

L'auteur du coup de couteau a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

Tags :

agression mortelle

hebergement d'urgence

23 commentaires
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La Nouvelle France by LFI le 25/06/2026 à 19:02

No comment !

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Jacques20 le 25/06/2026 à 18:58
vous avez d autres a écrit le 25/06/2026 à 17h37

solutions,les humanistes ?et...sans creuser le deficit!..j imagine que vous allez encore nous parler des riches..mais on n y croit plus ,parce que l experience a prouvé maintes fois que ce sont toujours à la fin les classes moyennes LABORIEUSES (terme marxiste!!hi,hi,hi)qui douillent et nous on peut ,ni ne veut plus...

"Laborieuses" ? N'exgérez pas quand même, on ne vous tue pas au travail. Vous n'avez pas connu ce que nous avons vécu il y a 40 ans et, nous mêmes, n'avons pas connu ce qu'ont vécu nos plus anciens, il y a un siècle ou plus.

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Boha69 le 25/06/2026 à 18:57
bravo a écrit le 25/06/2026 à 18h31

Une belle importation de sauvages ! !

Tu aurais dû être la cible pour te réjouir ainsi de la mort d'un être humain. Minable que tu es....

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Zig le 25/06/2026 à 18:43
juju ju a écrit le 25/06/2026 à 18h03

Bien,ça fait un étranger en moins à caser dans notre nouvelle France,prônée par LFI

Et quand c'est Monsieur Durand qui poignarde son voisin de pavillon Monsieur Dupond, vous concluez par quoi?

Parce que ça existe aussi entre Durand et Dupont, mais je ne crois pas que ce soit plus virtueux quand c'est entre français que entre étrangers!

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Avaj le 25/06/2026 à 18:35
juju ju a écrit le 25/06/2026 à 18h03

Bien,ça fait un étranger en moins à caser dans notre nouvelle France,prônée par LFI

A vomir! A vomir!

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bravo le 25/06/2026 à 18:31

Une belle importation de sauvages ! !

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BON BEN le 25/06/2026 à 18:04
Résultat des couses a écrit le 25/06/2026 à 17h12

Un mort,un qui va croupir en taule à nos frais, avec en prime les deux familles
Merci qui ?

LFI pardi !

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juju ju le 25/06/2026 à 18:03

Bien,ça fait un étranger en moins à caser dans notre nouvelle France,prônée par LFI

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Continuons d’importer... le 25/06/2026 à 17:49

La culture du couteau devant une gauche et un gouvernement qui regardent ailleurs...

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le probleme vient le 25/06/2026 à 17:43
Harmonie et vivre ensemble a écrit le 25/06/2026 à 17h17

C'est le type en hébergement d'urgence qui est percutant dans sa violence qui tue.

surtout du manque d education elementaire à la civilisation ,de respect du prochain et de tolerance ,lacunes fondamentales d affreux ,sales et mechants

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vous avez d autres le 25/06/2026 à 17:37
Harmonie et vivre ensemble a écrit le 25/06/2026 à 17h17

C'est le type en hébergement d'urgence qui est percutant dans sa violence qui tue.

solutions,les humanistes ?et...sans creuser le deficit!..j imagine que vous allez encore nous parler des riches..mais on n y croit plus ,parce que l experience a prouvé maintes fois que ce sont toujours à la fin les classes moyennes LABORIEUSES (terme marxiste!!hi,hi,hi)qui douillent et nous on peut ,ni ne veut plus...

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91Dolores83 le 25/06/2026 à 17:30

Le tapage diurne, çà existe?

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Rob le 25/06/2026 à 17:24

Il fallait réfléchir avant de venir en France logés et nourris à nos frais, voilà le résultat.

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Harmonie et vivre ensemble le 25/06/2026 à 17:17
et!et!et! a écrit le 25/06/2026 à 16h53

des arguments percutants

C'est le type en hébergement d'urgence qui est percutant dans sa violence qui tue.

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Résultat des couses le 25/06/2026 à 17:12

Un mort,un qui va croupir en taule à nos frais, avec en prime les deux familles
Merci qui ?

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cri69 le 25/06/2026 à 17:11

entre eux

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beaumarchais??? le 25/06/2026 à 17:09

"sans la liberte de blamer ,il n est point d 'eloge flatteur".....hi,hi,hi

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lululaberlue le 25/06/2026 à 17:08

Et certains veulent qu'on en accueille encore, ils ne connaissent que la violence et ils nous reprochent de ne pas les accepter mais comment peut il en être autrement, ils ne se supportent déjà pas entre eux.

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C'est pour ça qu'on les sort de la rue le 25/06/2026 à 17:02

Ils peuvent s'entre-tuer à l'abri

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encore un bel exemple le 25/06/2026 à 16:57

de democratie participative !!

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et!et!et! le 25/06/2026 à 16:53
Solidarité 69 a écrit le 25/06/2026 à 16h45

La nouvelle France by LFI.
La discussion aiguisée.

des arguments percutants

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c est pas le club med' le 25/06/2026 à 16:46

et les membres ne sont pas gentils...en est il de meme des organisateurs?

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Solidarité 69 le 25/06/2026 à 16:45

La nouvelle France by LFI.
La discussion aiguisée.

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