Canicule à Lyon : gymnases et hôtels mobilisés en urgence pour protéger les plus vulnérables

La canicule continue de frapper durement la métropole lyonnaise. Placé en vigilance orange, le département du Rhône fait face à des températures exceptionnelles depuis plusieurs jours, poussant les autorités à renforcer les mesures de protection des populations les plus fragiles.

Lundi 22 juin, Lyon a enregistré la journée la plus chaude jamais relevée en juin. La station météorologique de Lyon-Bron a mesuré 38,7°C, dépassant ainsi les précédents records établis lors des épisodes caniculaires de 2003 et de 2019. Selon Lyon Météo, les 38,4°C avaient été atteints le 22 juin 2003 puis le 27 juin 2019.

Et la chaleur ne faiblit pas. Ce mardi 23 juin, un nouveau record a été battu avec 38,9°C enregistrés dans l’agglomération lyonnaise. Malgré ces températures exceptionnelles, le Rhône demeure pour l’heure en vigilance orange et n’a pas basculé au niveau rouge.

Près de 100 places ouvertes

Face à cette situation, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé le renforcement du dispositif d’hébergement d’urgence. "On est en orange, pas en rouge. Pour autant, j’ai pris la décision d’ouvrir un gymnase hier, on va en ouvrir un deuxième aujourd’hui et s’il faut, on continuera comme ça de façon à mettre à l’abri les personnes les plus vulnérables qui peuvent être touchées par la canicule", a-t-il déclaré.

Dès lundi, la préfecture avait ouvert un premier gymnase offrant une cinquantaine de places d’accueil. Ce mardi soir, 55 places supplémentaires doivent être mises à disposition. Vingt-cinq seront ouvertes dans le 8e arrondissement de Lyon, tandis que les autres prendront la forme de nuitées d’hôtel.