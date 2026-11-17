A l'heure du laitier, cet adolescent a eu une visite inattendue à son domicile. Les policiers l'ont interpellé après l'avoir identifié samedi dernier, lors de la manifestation houleuse entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé.
Soupçonné de faire partie de la mouvance radicale, le mineur aurait saccagé du mobilier urbain sur le parcours de la manifestation, occasionnant des dizaines de milliers d'euros de dégâts.
Placé en garde à vue, il n'a donc pas pu se rendre dans le cortège ce mardi à Lyon.
Bah oui , pensons aussi aux enfants qui volent , qui dealent , qui assassinent , qui violent , ce ne sont que des enfants 🥲🥲🥲Signaler Répondre
Si votre 1er reflexe est de vous inquiéter du sors des voyous pour lesquels vous trouverez toujours et encore des excuses alors vous faites partie du probleme.Signaler Répondre
Les mots ont un sens . Mineur et enfant ne sont pas des synonymes …Signaler Répondre
la victimisation chère aux soixante huitard attardésSignaler Répondre
Siamo tutti analphabèti.Signaler Répondre
Vous excusez aujourd'hui des dégradations sérieuses et demain vous excuserez des meurtres?Signaler Répondre
Construire son avenir en détruisant du mobilier urbain en voilà une belle explication.Signaler Répondre
Quelle cruche !!!!!!Signaler Répondre
Sachant que toute cette violence est téléguidée par l'extrême gauche c'est tout simplement à LFI de rembourser et non au contribuable.Signaler Répondre
Qui casse paie.Signaler Répondre
S'il ne peut pas ses parents prennent le relais ou n'auront plus d'aides diverses payées par mes lourds impôts.
Quand je vois la haine des commentaires envers un enfant... ça fait froid dans le dos. Peut-être se poser la question des raisons qui poussent ce jeune homme à exprimer sa colère de la sorte. Alors oui, ce qu'il a fait est loin d'être très intelligent mais enfin... il n'y a pas mort d'homme? Je mets au défi les commentateurs de cet article (probablement des boomers ayant bénéficié du plein emploi) de ne pas avoir cette rage au ventre face à l'avenir proposé à cette jeunesse?Signaler Répondre
Soutien total à ce jeune homme qui se bat plus sa génération que ne l'ont jamais fait tous ces commentateurs aigris.
on l'espere tousSignaler Répondre
j’espère qu’on va faire payer la responsabilité civile de ses parents et qu’il sera condamné en pénalSignaler Répondre
on l'espereSignaler Répondre
Pas de problèmes pour faire payer les dégâts et supprimer les allocs ?Signaler Répondre
Altération du discernement :PAS COUPABLE.Signaler Répondre
Pas la peine de l'envoyer vers les ultras rouges pour être innocenté
Vous plaisantez, tout le monde connaît la décision de justice.Signaler Répondre
Oh le pauvre, il a raté cette manif. Les parents, préparez la carte bleue. C'est ce que ça coûte de ne pas éduquer correctement ses enfants.Signaler Répondre
Intéressant de voir si derrière les beaux discours ce sale gamin et sa famille vont payer le prix fort.Signaler Répondre
On va pouvoir faire payer ses parents s'il est identifié ?Signaler Répondre
Leur rejeton sera confiné à domicile, sauf s'ils sont riches et qu'ils s'en tamponnent...
Mais avec les juges rouges il ne faut pas rêver !
Faites payer les parentsSignaler Répondre
Possible un futur représentant lycéen, voir un député LFISignaler Répondre
qu'il travaille sous contrôle à réparer tous les dégâts qu'il a fait, sans être payé..10 heures/jour et obligation d'apprendre un métier afin d'être éventuellement utile au pays..mais çà nos juges et gouvernants sont bien trop lâches pour de telles décisions..Signaler Répondre
On attend la punition du juge, de combien de lignes à copier "je ne dois pas casser du mobilier urbain" va-t-il écoper ?Signaler Répondre
50, 100, lignes ?
Dans un monde non pourri par les "idées" de la gauchosphere, la suite de sa "carrière" serait pour le moins très chaotique et douloureuse.Signaler Répondre
Encore un futur sur- homme qui s'attaque aux poubelles et autres abribusSignaler Répondre
Le Rambo de l équeville , le justicier du ticket de bus !
Allo papa allo maman ? il y a des mechants qui m embetent en taule ...
Preparez les chequiers, il est mineur.