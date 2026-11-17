A l'heure du laitier, cet adolescent a eu une visite inattendue à son domicile. Les policiers l'ont interpellé après l'avoir identifié samedi dernier, lors de la manifestation houleuse entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé.

Soupçonné de faire partie de la mouvance radicale, le mineur aurait saccagé du mobilier urbain sur le parcours de la manifestation, occasionnant des dizaines de milliers d'euros de dégâts.

Placé en garde à vue, il n'a donc pas pu se rendre dans le cortège ce mardi à Lyon.