Coup de tonnerre à Lyon !

Dans son arrêté du 14 novembre, le préfet du Rhône avait interdit au cortège d’emprunter ce mardi le pont de la Guillotière et la rue de la Barre pour rejoindre Bellecour.

La préfecture disait craindre de nouvelles violences dans la Presqu’île et avait proposé aux syndicats de terminer leur défilé place Jean-Macé. Une ritournelle habituelle depuis les exactions du 17 octobre, où la Presqu'île était systématiquement bouclée.

Mais les onze organisations syndicales, dont la CGT, la CFDT, FO et l’UNEF, n'ont rien lâché et ont attaqué à nouveau l'arrêté devant la justice administrative, jusqu'à obtenir gain de cause ce lundi soir.

Le cortège, au départ de la Manufacture des Tabacs à 11h, rejoindra donc Bellecour par la rue de la Barre.

Les syndicats saluent "une victoire pour la liberté de manifester" et dénoncent une "tentative de passage en force de la préfecture" tout en appelant à "une mobilisation exemplaire".

Le centre-ville de Lyon pourra-t-il être sécurisé afin d'éviter que des pillages et des dégradations massives se produisent ce mardi ? Pour la préfecture, il faut en urgence réadapter le dispositif pour coller aux spécificités de la Presqu'île.

Les salaires et les pensions au cœur des revendications

Les organisations réclament une hausse du smic, des augmentations de salaire à hauteur de l’inflation et l’ouverture immédiate de négociations dans les entreprises et les branches, notamment sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Pour les agents publics, elles demandent "une revalorisation immédiate et significative du point d’indice, au moins à hauteur de l’inflation", ainsi qu’un rattrapage des pertes de pouvoir d’achat.

Elles demandent également que les pensions suivent l’inflation, que les bourses et les conditions de vie des jeunes en formation soient améliorées et que les poursuites contre les manifestants, lycéens et étudiants mobilisés soient abandonnées.