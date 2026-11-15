Appels à "refaire le 17 octobre" : la manifestation de mardi à Lyon devra changer de parcours

Le rendez-vous est fixé à 10h30 à la Manufacture des Tabacs ce mardi. Un mois après la sidération du 17 octobre, les manifestants vont rebattre le pavé à Lyon.

Ils pourront emprunter le cours Albert-Thomas puis le cours Gambetta jusqu’au quai Claude-Bernard. Mais un arrêté préfectoral leur interdit de poursuivre par le pont de la Guillotière, la rue de la Barre et la place Bellecour où plus aucune manifestation déclarée n'a eu lieu depuis les pillages et l'incendie de l'office de tourisme.

Jean-Macé proposé comme point d’arrivée

La préfecture a reçu les représentants de l’intersyndicale vendredi dernier.

Les syndicats ont indiqué qu’ils souhaitaient conserver le trajet déclaré. Mais les services de l'Etat leur ont proposé de rejoindre plutôt la place Jean-Macé, comme lors des derniers défilés.

Faute d'accord, un arrêté interdit donc les rassemblements revendicatifs sur la voie publique mardi de 10h à 20h dans un secteur qui couvre notamment la Presqu’île, une partie du Vieux Lyon ainsi que les secteurs de la Part-Dieu et de la Confluence.

Pourquoi la préfecture écarte Bellecour

Le renseignement territorial estime que la manifestation pourrait réunir entre 20 000 et 25 000 personnes. La préfecture dit craindre que des groupes violents se joignent au cortège pour gagner la Presqu’île. Elle indique avoir discuté avec les syndicats du rôle qu’elle attribue au "bloc radical" dans les violences des précédentes manifestations.

La préfecture cite aussi des appels qu’elle attribue à des groupes d’ultragauche à "reprendre la presqu’île" ou à "refaire le 17 octobre". Ce jour-là, l’office de tourisme de la place Bellecour avait été incendié et des commerces avaient été pillés, notamment dans la Presqu’île, selon l’arrêté. La préfecture évoque également les violences de ce samedi 14 novembre, au cours desquelles huit membres des forces de sécurité et un journaliste ont été blessés.