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Appels à "refaire le 17 octobre" : la manifestation de mardi à Lyon devra changer de parcours

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Appels à "refaire le 17 octobre" : la manifestation de mardi à Lyon devra changer de parcours

Plusieurs syndicats appellent à manifester à Lyon mardi 17 novembre. Le cortège devait partir de la Manufacture des Tabacs et rejoindre la place Bellecour, mais la préfecture du Rhône a de nouveau interdit l’arrivée dans la Presqu’île.

Le rendez-vous est fixé à 10h30 à la Manufacture des Tabacs ce mardi. Un mois après la sidération du 17 octobre, les manifestants vont rebattre le pavé à Lyon.

Ils pourront emprunter le cours Albert-Thomas puis le cours Gambetta jusqu’au quai Claude-Bernard. Mais un arrêté préfectoral leur interdit de poursuivre par le pont de la Guillotière, la rue de la Barre et la place Bellecour où plus aucune manifestation déclarée n'a eu lieu depuis les pillages et l'incendie de l'office de tourisme.

Jean-Macé proposé comme point d’arrivée

La préfecture a reçu les représentants de l’intersyndicale vendredi dernier.

Les syndicats ont indiqué qu’ils souhaitaient conserver le trajet déclaré. Mais les services de l'Etat leur ont proposé de rejoindre plutôt la place Jean-Macé, comme lors des derniers défilés.

Faute d'accord, un arrêté interdit donc les rassemblements revendicatifs sur la voie publique mardi de 10h à 20h dans un secteur qui couvre notamment la Presqu’île, une partie du Vieux Lyon ainsi que les secteurs de la Part-Dieu et de la Confluence.

Pourquoi la préfecture écarte Bellecour

Le renseignement territorial estime que la manifestation pourrait réunir entre 20 000 et 25 000 personnes. La préfecture dit craindre que des groupes violents se joignent au cortège pour gagner la Presqu’île. Elle indique avoir discuté avec les syndicats du rôle qu’elle attribue au "bloc radical" dans les violences des précédentes manifestations.

La préfecture cite aussi des appels qu’elle attribue à des groupes d’ultragauche à "reprendre la presqu’île" ou à "refaire le 17 octobre". Ce jour-là, l’office de tourisme de la place Bellecour avait été incendié et des commerces avaient été pillés, notamment dans la Presqu’île, selon l’arrêté. La préfecture évoque également les violences de ce samedi 14 novembre, au cours desquelles huit membres des forces de sécurité et un journaliste ont été blessés.

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Lyon

8 commentaires
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Gabin69 le 15/11/2026 à 21:48
en vacances a écrit le 15/11/2026 à 21h23

Mais laissez le prendre ses trois semaines de vacances tranquillement ! Son contrat de travail n'interdit pas le repos

"Son contrat de travail n'interdit pas le repos"
Il est pas en arrêt le monsieur ?lui qui a eu peur et était angoissé..
Pas plutôt "Son arrêt de travail ne lui permet pas de bosser" (Quoique même sans arrêt il en glande pas une)

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Watt le 15/11/2026 à 21:38

Le silence des politiques ou même des médias qui ne font pas assez le focus sur ce bloc "radical" les rend complices du dérapage constant des manifestations.

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en vacances le 15/11/2026 à 21:23
saco697 a écrit le 15/11/2026 à 20h23

mais où est Doucetdans tout ça ? visiblement c’est très long de perdre ses consignes chez melenchon … ce qui est quasi officiel puisque les figures des écolos extrémistes appellent à la fin de la candidature écolo pour soutenir Melenchon… c’est donc officiel les bobos pseudos écolos sont ouvertement melenchonnistes et donc officiellement aux côtés des casseurs pilleurs incendiaires, ceux qui interdisent la libre circulation, l’accès aux lycées et facs, et donc au droit universel à l’éducation et au savoir … ils appellent à censurer les chaînes télé qui ne pensent pas comme eux … des comportements totalement dans les pas des montées des dictatures des vrais pays fascistes …

Mais laissez le prendre ses trois semaines de vacances tranquillement ! Son contrat de travail n'interdit pas le repos

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Calahann le 15/11/2026 à 21:22

Ras le bol de ces glandus le 15/11/2026 à 21:03
Super! Et nous dans le 7ème tous les trois jours c'est le boxon et on doit subir en silence?

Mais faites les manifester en campagne ou sur le périphérique, ca suffit de se taper ces traines savates en permanence.

" Pourquoi pas en vrai, on peut aussiiiiii envoyer les forces de l'ordre sur les Dunes du Pilas ou au sommet du Mont blanc 😂😂😂 "
Défend ton territoire copain, sinon, reste à la maison à regarder tes plafonds et murs 👍

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On insiste le 15/11/2026 à 21:15

Le but invoué des initiateurs de ce bordel organisé: qu'il y ait au moins 1 mort
Pour dramatiser des revendiquations qui sont devenues inaudibles, des gosses qui réclament des notes artificielles pour des études qu'ils n'ont pas faites
Faire perdre de l'argent a des hommes et des femmes qui souhaitent en gagner pour vivre
Faire croire, l'irrésonable, alors que la raison demanderai de faire des économies et de travailler plus , on préfère détruire, sans raison
Le coupable devra répondre de sa statégie mortifère

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Hibiscus 1er le 15/11/2026 à 21:11

Les simplets remettent le couvert

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Ras le bol de ces glandus le 15/11/2026 à 21:03

Super! Et nous dans le 7ème tous les trois jours c'est le boxon et on doit subir en silence?

Mais faites les manifester en campagne ou sur le périphérique, ca suffit de se taper ces traines savates en permanence.

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Mits le 15/11/2026 à 20:27

génial… la jungle et sa loi est en train de s’installer. L’horizon n’est pas prêt de se dégager

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Calahann le 15/11/2026 à 20:23

Le 17, au moins tout l'monde sera au rendez-vous 🤔

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saco697 le 15/11/2026 à 20:23

mais où est Doucetdans tout ça ? visiblement c’est très long de perdre ses consignes chez melenchon … ce qui est quasi officiel puisque les figures des écolos extrémistes appellent à la fin de la candidature écolo pour soutenir Melenchon… c’est donc officiel les bobos pseudos écolos sont ouvertement melenchonnistes et donc officiellement aux côtés des casseurs pilleurs incendiaires, ceux qui interdisent la libre circulation, l’accès aux lycées et facs, et donc au droit universel à l’éducation et au savoir … ils appellent à censurer les chaînes télé qui ne pensent pas comme eux … des comportements totalement dans les pas des montées des dictatures des vrais pays fascistes …

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Lyon, décharge ouverte! le 15/11/2026 à 20:15

Les provocations des responsables irresponsables de toujours infliger ce chienlit dans le quartier de Jean Macé se termineront avec des conséquences gravissimes. Je pense leur but ultime est de transformer le 7e arrondissement dans un Gaza lyonnais. Physiquement détruit, économiquement laminé. Qui profite le crime ?

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