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Climat et droits des jeunes : une marche annoncée samedi au départ de la Manufacture des Tabacs à Lyon

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Climat et droits des jeunes : une marche annoncée samedi au départ de la Manufacture des Tabacs à Lyon

Une dizaine d’organisations appellent à défiler samedi 14 novembre, à Lyon, pour le climat et les droits des enfants et des jeunes. La marche, annoncée comme déclarée en préfecture, partira à 14 heures de la Manufacture des Tabacs.

Mise à jour le 12 novembre à 14h45 : Après négociations avec la préfecture, le départ se fera finalement de la Manufacture des Tabacs ce samedi.

Article initial : Le cortège partira à 14 heures, ce samedi, de la place Jean-Macé. Les organisateurs veulent faire converger les revendications écologiques et sociales avec la défense de la jeunesse. Ils présentent ce rendez-vous comme une nouvelle étape après plusieurs semaines de mobilisation, quatre actes contre la vie chère et la grève générale du 5 novembre.

Ils appellent à une marche "pacifique et familiale", après des manifestations qu’ils qualifient de "sauvages". Le cortège doit aussi permettre, selon eux, aux participants de se retrouver et de poursuivre la mobilisation dans un cadre différent.

D’autres rendez-vous annoncés en novembre

Le calendrier ne s’arrête pas à samedi. Un nouvel appel à la grève générale est lancé pour le 17 novembre, date que les organisateurs associent au huitième anniversaire du début du mouvement des Gilets jaunes.

Un autre week-end de mobilisation est annoncé à partir du 21 novembre, pour cet anniversaire. Les organisateurs prévoient un rassemblement plus important que le premier acte du 17 octobre dernier.

Tags :

Marche pour le climat

Lyon

0-50 sur 51 commentaires
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Droits des jeunes le 12/11/2026 à 18:18

La gauche leur parle de droit mais jamais de devoir. L’un ne va pas sans l’autre, c’est la différence entre la gauche et la droite, même les juges gauchos l’ont oublié....

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chouette le 12/11/2026 à 14:25

Jean Macé et environs ont ras le bol des manifs. A quand une manif des riverains à la Préfecture ???????????

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NopasaranpendantmesRTT le 12/11/2026 à 12:33

Les Tuche quittent Bouzolles pour Jean Macé.
Plutôt frites, ou merguez ?

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en réalité c'eest le 12/11/2026 à 11:53
Césarion a écrit le 12/11/2026 à 11h12

c'est donc parce que les jeunes sont sur les réseaux sociaux qu'il manque des enseignants dans les classes, qu'il y a des fuites d'eau, qu'il manque des tables et des chaises...

aussi ridicule que de dire que tout le monde paie taxe. cf taxe d'habitation.

tout aussi ridicule de dire que les 6980 collèges et 3 700 lycées sont dans cet état là...

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Césarion le 12/11/2026 à 11:12
Jolie Môme a écrit le 12/11/2026 à 09h51

Ces manifestations ne veulent plus rien dire !
il faut leurs acheter un nouveau smartphone pour qu'ils restent tranquille dans leurs chambres .
Pauvre jeunesse ! il faut rouvrir les camps !
Les camps de jeunesse , les centres aérés voir même très aéré ! pour leurs libérer le cerveau .
Le problème se sont eux
Eux avec eux mêmes
ils faut qu'ils fassent des stages de survie afin de retrouver le sens des vrais valeurs au lieu de chouiner comme des bébés .
Cette jeunesse est malade de trop de technologie qui prétendent apporter plus de confort a cette jeunesse alors qu'elle ne leurs apportent que plus s'enferment . Revenez sur terre revenez à la réalité . J.M

c'est donc parce que les jeunes sont sur les réseaux sociaux qu'il manque des enseignants dans les classes, qu'il y a des fuites d'eau, qu'il manque des tables et des chaises...

aussi ridicule que de dire que tout le monde paie taxe. cf taxe d'habitation.

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Charlie le 12/11/2026 à 10:57

Encore des prétextes bidons pour organiser un défilé. Ce n'est pas en défilant que l'on changera le climat. Quand aux droits les jeunes n'ont pas plus de droits que n'importe quel citoyen quelque soit son âge. C'est la marche des glandeurs qui n'ont rien d'autre à foutre.

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Monpays le 12/11/2026 à 10:31

Les petits branleurs irresponsables , ecolo-socialo-fachos, amis du charlot au pseudo de "CALAHANN" n’arrêterons pas le train en marche, celui du changement de morale et de politique, celui de la fin du privilège rouge, du laxisme judiciaire, du "sentiment d’insécurité" et du déclin sociétal .

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bassta le 12/11/2026 à 10:30
oui-oui a écrit le 12/11/2026 à 06h53

" Ils doivent recevoir des coups pieds au cul et des fessées. ".
C' est interdit par la loi anti-fessées. : « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ».

trop de lois ......

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Jolie Môme le 12/11/2026 à 09:51

Ces manifestations ne veulent plus rien dire !
il faut leurs acheter un nouveau smartphone pour qu'ils restent tranquille dans leurs chambres .
Pauvre jeunesse ! il faut rouvrir les camps !
Les camps de jeunesse , les centres aérés voir même très aéré ! pour leurs libérer le cerveau .
Le problème se sont eux
Eux avec eux mêmes
ils faut qu'ils fassent des stages de survie afin de retrouver le sens des vrais valeurs au lieu de chouiner comme des bébés .
Cette jeunesse est malade de trop de technologie qui prétendent apporter plus de confort a cette jeunesse alors qu'elle ne leurs apportent que plus s'enferment . Revenez sur terre revenez à la réalité . J.M

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Flux le 12/11/2026 à 09:25

Il serait bien que les manifestations "sur le coup de la vie (justifié), les problèmes des étudiants (justifié) ne soit pas parasité par les "Branleurs" car je vois surtout des pancartes anti policiers (métier officiel et légal), RN (qui me semble est un parti légale au même titre que LFI) Cnews et BFM (qui sont deux chaine légales).
Ma question du jour: Les citoyen(e)s (souvent habillés en noir et masqués) qui revendiques les Samedi ou en début de cortèges dans les manifestations Intersyndicales vous souhaitez le Chaos?
Alors afficher le directement sans trouver des excuses sur le dos des honnêtes Citoyen(e)s
Éviter de mêler les honnêtes citoyen(e)s qui ont de réelle revendications car ils travaillent, se lèvent le matin et espère vivre mieux et en paix sans que tous soit saccagé car c'est nos impôts qui règlent la factures.

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PLS le 12/11/2026 à 09:12
Rlb a écrit le 12/11/2026 à 07h25

Et une marche pour LES DEVOIRS des enfants il faudrait peut-être y penser.
Ils nous feraient peut-être MOINS C....R

on leur confisque les portables et on leur coupe l'eau chaude. Deux mesures saines pour l'avenir de la planète avec les économies d'énergie engendrées) . Dépressions garanties , prevoir du vallium

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Plop!! le 12/11/2026 à 08:54

Mais barrez vous !!
Y a plus que les glandeurs, les casseurs et autres partisans du Grand Soir pour vous soutenir...

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Rlb le 12/11/2026 à 07:25

Et une marche pour LES DEVOIRS des enfants il faudrait peut-être y penser.
Ils nous feraient peut-être MOINS C....R

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La meute le 12/11/2026 à 07:03

Les incultes manipulés par l'ultra gauche sont de bons petits zombies mordus par le patient zéro : Bidochon.

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oui-oui le 12/11/2026 à 06:53
Ringard69&merde aux ... a écrit le 12/11/2026 à 00h46

Bonsoir,
1 chose est sûre.
Ils manifestent jamais la nuit’, car la nuit, ils vendent.
Donc le matin ils cachent leurs visages rouges ou plein de produits illicites.
Que font leurs parents ? Ils doivent recevoir des coups pieds au cul et des fessées.
Les parents sont vraiment hors éducation. C’est grave.
Cela veut signifier que l’État doit prendre leur place.
C’est NON..

" Ils doivent recevoir des coups pieds au cul et des fessées. ".
C' est interdit par la loi anti-fessées. : « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ».

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au départ de le 12/11/2026 à 06:16
Calagwer a écrit le 12/11/2026 à 05h54

C’est l'automne. Comme en forêt, voilà la saison des parasites.

la place Jean M(en)acé?

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Calagwer le 12/11/2026 à 05:54

C’est l'automne. Comme en forêt, voilà la saison des parasites.

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Nimbus le 12/11/2026 à 05:36
Jacques20 a écrit le 11/11/2026 à 18h23

Et le droit des lyonnais d'avoir un minimum de tranquilité, qui y pense ?

Les automobilistes 🤣🤣

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John-698 le 12/11/2026 à 02:58

Donc les gens ont rien d'autres a foutres de leurs weekend apparemment sérieux donc si on lit bien on va encore être emmerdé jusqu'à fin novembre

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Ringard69&merde aux ... le 12/11/2026 à 00:46

Bonsoir,
1 chose est sûre.
Ils manifestent jamais la nuit’, car la nuit, ils vendent.
Donc le matin ils cachent leurs visages rouges ou plein de produits illicites.
Que font leurs parents ? Ils doivent recevoir des coups pieds au cul et des fessées.
Les parents sont vraiment hors éducation. C’est grave.
Cela veut signifier que l’État doit prendre leur place.
C’est NON..

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Le running gag pas drôle le 12/11/2026 à 00:19

Des droits, mais pas de devoirs!

Mon misanthropisme augmente de manière exponentielle au fur et à mesure que cette mascarade se perpétue!

On ne peut plus sortir le samedi quand on habite le 7ème, on ne plus rien faire dans cette putain de ville de dégénérés à part la quitter définitivement sous peine de se faire emmerder par ces débilus maximus chaque week end, chaque semaine.

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No problem le 11/11/2026 à 23:21
Zéro plus zéro tête à Toto a écrit le 11/11/2026 à 17h55

Les partisans du litre diesel à 3€...On y arrive tout doucement.

C’est pour ça qu’il faut que tu marches pour les manifs… plus tu manifes, plus tu marches …et avec tes bons mollets t’auras plus besoin de ta voiture, tout bénef

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Jacques20 le 11/11/2026 à 23:16
Calahann a écrit le 11/11/2026 à 19h26

C'est le type de marche complètement utile et nécessaire, pas comme celles pour les Quentin Deranque ☺️

On voit les couilles que tu as... caché derrière ton écran.

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Bof le 11/11/2026 à 22:41
Calahann a écrit le 11/11/2026 à 19h26

C'est le type de marche complètement utile et nécessaire, pas comme celles pour les Quentin Deranque ☺️

Ahahahaha, ah bah si c'est premier degré alors il faut savoir que ceci est faux . Cette marche est totalement inutile

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B le 11/11/2026 à 21:34
Anti gauchosphere a écrit le 11/11/2026 à 18h40

Perdu, on est en plein dedans.

Que d'arguments dis donc...

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Djibouti assal le 11/11/2026 à 21:15
Calahann a écrit le 11/11/2026 à 19h26

C'est le type de marche complètement utile et nécessaire, pas comme celles pour les Quentin Deranque ☺️

Cacalahaine dans le cerveau. Ca ne doit pas sentir très bon quand on s'approche de vous

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ca c'est sur le 11/11/2026 à 21:14
Calahann a écrit le 11/11/2026 à 19h26

C'est le type de marche complètement utile et nécessaire, pas comme celles pour les Quentin Deranque ☺️

dès lundi la température mondiale aura chuté de 2 degrés minimum ...

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Les Fachos Incultes le 11/11/2026 à 21:08
Calahann a écrit le 11/11/2026 à 19h26

C'est le type de marche complètement utile et nécessaire, pas comme celles pour les Quentin Deranque ☺️

Encore ? Les faignasses n'ont vraiment que ça à foutre.

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Calahaine le 11/11/2026 à 21:07
Calahann a écrit le 11/11/2026 à 19h26

C'est le type de marche complètement utile et nécessaire, pas comme celles pour les Quentin Deranque ☺️

Pauvre clown, tu sais maintenant pourquoi ton nez est rouge vif et ce n'est pas à cause de la gnole dont tu t'empifres entre 2 joints et 2 rails.

Guignol !

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imprécision le 11/11/2026 à 20:32

Les pilleurs et casseurs d'ultra gauche sont ils eux aussi invités ?

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French connection le 11/11/2026 à 19:56

Il faut vraiment une bonne dose de déficience intellectuelle pour emmerder à ce point la population soucieuse de travailler, les étudiants soucieux d'assurer les examens de fin d'année. Que tous ces brelots de fauteurs de trouble continuant a déambuler comme des pingouins dans nos rues, qui ne comprennent pas que le pays est en faillite et regardent bêtement les hordes de barbares s'adonner au saccage le long de leurs défilés, attendent plutôt les prochaines élections pour faire valoir leurs revendications, ce serait déjà faire preuve de bon sens. Mais bon, les LFIstes sont ce qu'ils sont, si le pays laisse la place à leur guide guignolesque, y'a vraiment du souci à se faire...

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Calahann le 11/11/2026 à 19:26

C'est le type de marche complètement utile et nécessaire, pas comme celles pour les Quentin Deranque ☺️

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Cvérité le 11/11/2026 à 19:15

c'est bientôt fini de nous emm..Place Jean Macé ? Allez vers le Maire il sera ravi, ça changera de lieu

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Chanteur de blues..... le 11/11/2026 à 19:03
Hildegonde a écrit le 11/11/2026 à 17h16

Une de plus !!!
Trop de manifestations tuent les manifestations
Nous prenons cela comme un énième avatar en espérant que ça passera vite .
Ils finiront bien par se lasser et alors nous respirerons ENFIN !!!

Allez y les petits,
Enfants soldats de LFI.....
On va vous regarder sur CNEWS,.
En chantant du bon blues 🤣🤣🎶🎵🎶

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Jo VIAL le 11/11/2026 à 19:01
Gui a écrit le 11/11/2026 à 18h16

ils ne travaillent jamais tout ces manifestants ? La France est vraiment fini pour le coup avec cette génération de fainéant élevé à Tiktok et aux tasty crousty.

des branleurs,

ils prennent exemple sur les députés de villeurbanne et les adjoints, notamment """"" l'adjoint à la vitalité démocratique"""""

si si il existe !!!

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mat le 11/11/2026 à 18:45

allô les jeunes ! manifester ne sert à rien, autre que perdre son temps et vous faire haïr du reste de la population. vous voulez faire bouger les choses : étudier, intégrer des boites, changer les de l’intérieur, entreprener, créer des initiatives, du concret. c’est plus dur que de manifester , n’est ce pas ? alors éteignez vos portables et prenez en main votre avenir mais pas derrière une pancarte, ou en pillant des magasins. réfléchissez un peu, aimeriez vous qu’on pille votre maison, qu’on détruise l’outil de travail de vos parents, qu’on manifeste tous les 2 jours devant chez vous ? je ne crois pas que vous apprécierez alors circulez !

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Anti gauchosphere le 11/11/2026 à 18:40
B a écrit le 11/11/2026 à 17h48

Hors sujet

Perdu, on est en plein dedans.

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No surprise le 11/11/2026 à 18:34

Beau programme pour les gréviculteurs…

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DroitDeRéponseJMA le 11/11/2026 à 18:30

Encore une "marche pour le climat et les droits des jeunes" samedi au départ de Jean-Macé... Après les émeutes sauvages et les blocus, la clique des professionnels de l'oisiveté nous vend sa parade "familiale et pacifique" pour aller piétiner la Presqu'île !

Pendant que Doucet contemple ses pistes cyclables, tel un lombric neuneu extasié par la fraîcheur d'un bac à compost, et que Mélenchon orchestre la kermesse depuis ses dorures parisiens, tel un propriétaire foncier dispensant sa bonne parole à des analphabètes en doudoune, la petite garnison locale prépare sa balade : telle Anaïs Belouassa-Cherifi, en GO de Club Med stalinien organisant la promenade des ados déscolarisés, et tel Balthazar Arnault, en berger d'opérette remorquant ses agneaux de ZAD vers la faillite collective.

Ils nous collent le climat, les droits des enfants et l'anniversaire des Gilets jaunes dans la même pochette-surprise. Incapables d'aligner un bilan comptable, de tenir un calendrier de cours ou de créer un seul emploi privé dans leur vie, leur unique accomplissement consiste à bloquer les commerçants le week-end avec des pancartes écrites au feutre baveux.

Rangez vos tambours en plastique, ramassez vos détritus et laissez les Lyonnais travailler en paix !

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Jacques20 le 11/11/2026 à 18:23

Et le droit des lyonnais d'avoir un minimum de tranquilité, qui y pense ?

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Gui le 11/11/2026 à 18:16

ils ne travaillent jamais tout ces manifestants ? La France est vraiment fini pour le coup avec cette génération de fainéant élevé à Tiktok et aux tasty crousty.

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Zéro plus zéro tête à Toto le 11/11/2026 à 17:55

Les partisans du litre diesel à 3€...On y arrive tout doucement.

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GAD le 11/11/2026 à 17:53

Comme je l'ai déjà indiqué ici , l'ancien exécutif de la Métropole aurait mieux fait de réaliser des Voies Revendicatives au lieu des Voies Lyonnaises souvent désertées . La sécurité des manifestations en serait beaucoup plus simple à assumer .

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B le 11/11/2026 à 17:48
saco697 a écrit le 11/11/2026 à 16h54

les copains de Doucet toujours à la manœuvre pour saboter l’économie lyonnaise… et tout casser au passage

Hors sujet

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objectivement 69 le 11/11/2026 à 17:45

je crains qu’ils finissent par avoir des problèmes

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Et surtout.... le 11/11/2026 à 17:40

Faites brûler des poubelles; des bagnoles, des lycées, ..................

Tirez des mortiers d artifice et des fumigènes....................

........... c'est bon pour le climat et l'air ambiant de LYON

............. allez faire ça Place des Terreaux pour enfumer Doucet .......

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#jesuisLouise.... le 11/11/2026 à 17:38

Et la marche pour le respect et la liberté d expression, en toute sécurité c est pour quand ?

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Le climat et les jeunes le 11/11/2026 à 17:36

Mais toutes les normes écologiques ont conduit à des pertes massives d'emplois en France au profit des pays asiatiques.

Moins de travail pour les jeunes.

Bref il faut réfléchir un peu...

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Ça va mieux en chanson .. le 11/11/2026 à 17:31

Samedi : climat et droit des jeunes, et toujours un mot a placer au moins 5 fois, RACISTE..
dimanche : forêt et loi de la jungle, et un nouveau mot a placer au moins 5 fois, SCHYSTE mardi prochain : pain au chocolat et chocolatine, et............................,..., CYSTITE.
mercredi prochain : le roi, la reine et le p'tit prince, sont venus chez moi pour me serrer la pince ..........
Ça va être long jusqu' aux élections ..🤪🤪🤪

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bassta le 11/11/2026 à 17:28

En résumé, le droit aux parapluies gratuits pour les enfants et les jeunes ?

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