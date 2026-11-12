Escroquerie à 200 millions d’euros : arrêté en Thaïlande, un entrepreneur lyonnais désormais écroué en France

Après avoir été recherché à l'international dans une affaire d'escroquerie financière présumée aux ramifications mondiales, Tolga Dinler a finalement été arrêté en Thaïlande en juin 2026. L'entrepreneur franco-turc, âgé de 38 ans, se trouve désormais derrière les barreaux en France.

Au cœur de ce dossier tentaculaire : Level Up Invest, une société qui proposait des placements financiers en faisant miroiter des rendements particulièrement élevés. Selon les éléments de l'enquête turque, près de 900 personnes auraient été victimes de ce système, pour un préjudice global estimé à 200 millions d'euros.

L'interpellation de Tolga Dinler avait été annoncée en juin dernier par les autorités thaïlandaises. L'homme faisait alors l'objet d'une notice rouge d'Interpol, dans le cadre des investigations menées notamment en Turquie et en France.

À l'époque, la question de son extradition se posait. Les autorités turques souhaitaient obtenir sa remise dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à Denizli, tandis que la France le recherchait également.

C'est finalement en France que l'ancien entrepreneur lyonnais a été incarcéré, le 18 septembre 2026. Son recours contre son placement en détention provisoire n'a pas abouti.

Dix personnes mises en examen

Le dossier est désormais entre les mains de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lyon, compétente pour les affaires de criminalité organisée et de délinquance financière complexe.

Le parquet de Lyon a confirmé l'ouverture d'une information judiciaire pour "escroquerie en bande organisée, blanchiment, participation à une association de malfaiteurs et exercice illégal de la profession de conseil en investissements financiers."

Dix personnes ont été mises en examen en France, dont une placée en détention provisoire, Tolga Dinler.

Avant de se retrouver au cœur de cette affaire judiciaire, Tolga Dinler s'était fait un nom dans le milieu de la joaillerie de luxe à Lyon avant de rejoindre la Turquie pour développer ses affaires dans les investissements financiers et le trading.

L'entrepreneur franco-turc était notamment l'un des associés de la marque Unknow Brand, connue pour avoir réalisé des bijoux sur mesure destinés à des célébrités comme Karim Benzema, Neymar ou encore Tony Parker. Habitué des soirées mondaines, il affichait volontiers sa réussite et son train de vie luxueux, notamment dans les médias turcs et à travers ses réseaux sociaux.

Des investisseurs français parmi les victimes présumées

D'après les investigations turques, le système aurait surtout pris de l'ampleur à partir de 2022. Des investisseurs étaient démarchés avec des promesses de gains importants, pour des placements pouvant atteindre 20 000 à 300 000 euros selon les informations rapportées par les médias turcs au moment de l'arrestation.

Les victimes potentielles se trouveraient dans plusieurs pays, notamment en Turquie, en France, en Belgique, en Suisse et jusqu'en Nouvelle-Zélande.

Le fonctionnement présumé de Level Up Invest présenterait les caractéristiques d'une pyramide de Ponzi : les fonds apportés par de nouveaux investisseurs serviraient à rémunérer les précédents, jusqu'à ce que le système ne puisse plus fonctionner.

L'affaire possède également un ancrage lyonnais. Une société basée à Lyon, My Stratégie, figure parmi les intermédiaires français ayant commercialisé des produits de Level Up Invest. En juin 2025, la cour d'appel de Versailles a notamment confirmé une saisie conservatoire de 381 000 euros sur les comptes de cette société et de son dirigeant, dans le cadre d'un litige avec une investisseuse affirmant avoir perdu 381 800 euros.

Parallèlement à la procédure française, la justice turque poursuit ses investigations et ses audiences dans cette affaire.