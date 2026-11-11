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Climat et droits des jeunes : une marche annoncée samedi au départ de Jean-Macé à Lyon

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Climat et droits des jeunes : une marche annoncée samedi au départ de Jean-Macé à Lyon

Une dizaine d’organisations appellent à défiler samedi 14 novembre, à Lyon, pour le climat et les droits des enfants et des jeunes. La marche, annoncée comme déclarée en préfecture, partira à 14 heures de la place Jean-Macé.

Le cortège partira à 14 heures, ce samedi, de la place Jean-Macé. Les organisateurs veulent faire converger les revendications écologiques et sociales avec la défense de la jeunesse. Ils présentent ce rendez-vous comme une nouvelle étape après plusieurs semaines de mobilisation, quatre actes contre la vie chère et la grève générale du 5 novembre.

Ils appellent à une marche "pacifique et familiale", après des manifestations qu’ils qualifient de "sauvages". Le cortège doit aussi permettre, selon eux, aux participants de se retrouver et de poursuivre la mobilisation dans un cadre différent.

D’autres rendez-vous annoncés en novembre

Le calendrier ne s’arrête pas à samedi. Un nouvel appel à la grève générale est lancé pour le 17 novembre, date que les organisateurs associent au huitième anniversaire du début du mouvement des Gilets jaunes.

Un autre week-end de mobilisation est annoncé à partir du 21 novembre, pour cet anniversaire. Les organisateurs prévoient un rassemblement plus important que le premier acte du 17 octobre dernier.

Tags :

Marche pour le climat

Lyon

1 commentaire
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saco697 le 11/11/2026 à 16:54

les copains de Doucet toujours à la manœuvre pour saboter l’économie lyonnaise… et tout casser au passage

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