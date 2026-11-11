Près de Lyon : un membre de l'équipe d'un film Netflix avec Audrey Fleurot grièvement blessé après une chute

Le tournage d'un film avec Audrey Fleurot et Camélia Jordana a été marqué par un grave accident dans le Rhône.

Mardi, peu avant 18h, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur le site de la Rotonde, avenue Marcellin-Berthelot, à Grigny-sur-Rhône.

Un homme travaillant sur le tournage du thriller À Cran venait de chuter depuis la toiture de cet ancien bâtiment ferroviaire.

Face à la gravité de ses blessures, une équipe du Samu a été mobilisée en renfort. La victime a finalement été héliportée vers un établissement hospitalier lyonnais dans un état grave.

Un tournage qui doit se poursuivre à Décines

Produit par Incognita pour Netflix, À Cran est un thriller réalisé par Samuel Bodin, avec notamment Audrey Fleurot, Camélia Jordana et Mathieu Demy au casting.

Les équipes avaient précédemment investi l'hôtel de ville de Villeurbanne avant de s'installer à la Rotonde de Grigny-sur-Rhône, utilisée comme décor depuis environ une semaine pour des tournages principalement nocturnes.

Le film doit également être tourné à Décines-Charpieu les 12 et 13 novembre, avec des scènes nécessitant des tirs à blanc et des restrictions de circulation sur le pont de la commune.

Les circonstances précises de la chute survenue mardi à Grigny-sur-Rhône ne sont pas détaillées à ce stade.