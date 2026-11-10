Tirs de mortiers, deux interpellations… de nouvelles tensions devant plusieurs lycées lyonnais ce mardi

Alors qu'une manifestation est prévue à 11h dans les rues de Lyon, plusieurs lycées et collèges sont touchés par des rassemblements et des blocages ce mardi 10 novembre.

Selon un premier bilan communiqué par la préfecture du Rhône, sept établissements scolaires sont concernés par des regroupements d'ampleur variable : le collège Henri-Barbusse à Vaulx-en-Velin et les lycées Jacques-Brel à Vénissieux, Robert-Doisneau à Vaulx-en-Velin, Charles-Mérieux dans le 7e arrondissement de Lyon, Saint-Just dans le 5e, Édouard-Herriot dans le 6e et Saint-Exupéry dans le 4e.

Deux blessés

Les tensions les plus importantes ont été signalées devant la cité scolaire Saint-Exupéry, dans le 4e arrondissement de Lyon.

Alors qu'un blocage filtrant était organisé avant 8h, des individus extérieurs à l'établissement sont arrivés sur place. Des mortiers d'artifice ont été tirés en direction des forces de l'ordre, qui ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes.

Deux personnes ont été blessées au cours de ces incidents. Une lycéenne, touchée à la tête, devait être prise en charge par le Samu et transportée à l'hôpital. Une seconde personne a été blessée à la suite d'un tir de mortier.

Aux abords de l'établissement, certains envisageaient de rejoindre la manifestation prévue dans le centre de Lyon, tandis que d'autres souhaitaient maintenir le blocage.

13 établissements en distanciel

Au-delà des rassemblements, les perturbations concernent également l'organisation des cours.

D'après la préfecture du Rhône, 13 établissements scolaires ont basculé en enseignement à distance : Ampère, Picasso, Lumière, Sermenaz, Sembat, Colbert, Condorcet, Herriot, Forest, La Martinière Diderot, Curie, Charbrières et la Cité scolaire internationale (CSI).

L'enseignement supérieur n'est pas épargné. L'université Lyon 2, où les cours se déroulent à distance, et l'INSA sont également concernés par le mouvement.

Toujours selon la préfecture, deux personnes ont été interpellées ce mardi matin pour des tirs de mortiers d'artifice. Ces nouvelles arrestations interviennent après huit interpellations réalisées lundi pour des faits similaires.

Cette matinée de mobilisation doit se poursuivre dans les rues de Lyon. Une manifestation à l'appel de plusieurs organisations lycéennes, étudiantes et syndicales est prévue à 11h, avec un départ de la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement.

Le cortège doit rejoindre la place Guichard, dans le 3e arrondissement, en empruntant notamment l'avenue Jean-Jaurès.