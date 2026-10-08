Lyon : manifestation à Bron, universités fermées… Ce qui attend les lycéens et étudiants ce jeudi

Après une nouvelle journée de perturbations mercredi, les lycéens et étudiants sont appelés à poursuivre leur mouvement ce jeudi 8 octobre à Lyon et dans son agglomération.

Le syndicat SUD Éducation appelle notamment les personnels de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur à se mettre en grève pour soutenir la mobilisation des jeunes.

Une manifestation prévue à Bron dès 10 heures

Un nouveau rassemblement est annoncé ce jeudi matin, à partir de 10 heures, place Baptiste-Curial à Bron, à l'appel de plusieurs organisations syndicales.

Selon nos informations, confirmées par des sources sécuritaires, un parcours a bien été déclaré en préfecture. Le cortège doit notamment emprunter l'avenue Camille-Rousset, la rue du Progrès, la rue Jean-Voillot, la rue de la Paix, la rue des Iris, puis les avenues Franklin-Roosevelt et Rockefeller. L'arrivée est prévue à hauteur de la station de tram Ambroise Paré (Lyon 8e).

Des perturbations de circulation sont donc à anticiper dans ces différents secteurs de Bron.

Les campus de Lyon 2 de nouveau fermés

La mobilisation aura également des conséquences sur le fonctionnement des universités. Après les blocages observés mercredi, l'université Lyon 2 a annoncé la fermeture de ses trois campus ce jeudi 8 octobre.

Les sites Berges du Rhône, Porte des Alpes et Rachais resteront fermés en raison du mouvement social et du risque important de nouveaux blocages.

"En conséquence, aucune activité ne pourra avoir lieu sur ces campus", précise l'établissement dans un message adressé aux étudiants et aux personnels.

Cette nouvelle journée de mobilisation intervient après plusieurs jours de tensions dans la métropole lyonnaise. Pour rappel mercredi, 21 établissements avaient été touchés par des rassemblements dans le Rhône, selon la préfecture. La situation avait notamment dégénéré à Givors, où une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés avaient procédé à des tirs de mortiers dans le secteur des lycées Casanova et Picasso.

Au total, 13 personnes ont été interpellées dans le département au cours de la journée.