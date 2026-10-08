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Lyon : manifestation à Bron, universités fermées… Ce qui attend les lycéens et étudiants ce jeudi

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Lyon : manifestation à Bron, universités fermées… Ce qui attend les lycéens et étudiants ce jeudi

La mobilisation ne semble pas près de s'essouffler.

Après une nouvelle journée de perturbations mercredi, les lycéens et étudiants sont appelés à poursuivre leur mouvement ce jeudi 8 octobre à Lyon et dans son agglomération.

Le syndicat SUD Éducation appelle notamment les personnels de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur à se mettre en grève pour soutenir la mobilisation des jeunes.

Une manifestation prévue à Bron dès 10 heures

Un nouveau rassemblement est annoncé ce jeudi matin, à partir de 10 heures, place Baptiste-Curial à Bron, à l'appel de plusieurs organisations syndicales.

Selon nos informations, confirmées par des sources sécuritaires, un parcours a bien été déclaré en préfecture. Le cortège doit notamment emprunter l'avenue Camille-Rousset, la rue du Progrès, la rue Jean-Voillot, la rue de la Paix, la rue des Iris, puis les avenues Franklin-Roosevelt et Rockefeller. L'arrivée est prévue à hauteur de la station de tram Ambroise Paré (Lyon 8e).

Des perturbations de circulation sont donc à anticiper dans ces différents secteurs de Bron.

Les campus de Lyon 2 de nouveau fermés

La mobilisation aura également des conséquences sur le fonctionnement des universités. Après les blocages observés mercredi, l'université Lyon 2 a annoncé la fermeture de ses trois campus ce jeudi 8 octobre.

Les sites Berges du Rhône, Porte des Alpes et Rachais resteront fermés en raison du mouvement social et du risque important de nouveaux blocages.

"En conséquence, aucune activité ne pourra avoir lieu sur ces campus", précise l'établissement dans un message adressé aux étudiants et aux personnels.

Cette nouvelle journée de mobilisation intervient après plusieurs jours de tensions dans la métropole lyonnaise. Pour rappel mercredi, 21 établissements avaient été touchés par des rassemblements dans le Rhône, selon la préfecture. La situation avait notamment dégénéré à Givors, où une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés avaient procédé à des tirs de mortiers dans le secteur des lycées Casanova et Picasso.

Au total, 13 personnes ont été interpellées dans le département au cours de la journée. 

Tags :

mobilisation lycéenne

manifestation

24 commentaires
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ENS le 08/10/2026 à 11:28
Justement a écrit le 08/10/2026 à 09h37

Le classement du Times Higher Education place plusieurs établissements lyonnais parmi les universités et grandes écoles les mieux classées au monde. L’ENS Lyon est en tête dans le Rhône.

Si la référence c'est le département du Rhône, on n'est pas encore aux JO
Il y a de bonnes écoles ,oui mais aussi de mauvais élèves avec l'absence de redoublement ou l'absence de vérité pour les nuls qui méritent pas d'encombrer les filières universitaires, absence de courage de leur dire
Les JO , le concours de saut en hauteur c'est pas 1.2m, en abaissant le niveau, on n'attire que les nuls, et ils sont dans la rue

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Je n'aime pas! le 08/10/2026 à 11:04
Bravo aux lyceens a écrit le 08/10/2026 à 07h20

j’approuve ces manifestations bravo aux lycées ! Ce que je n’aime pas c’est mélangé le drapeau palestin et les gens le LFI en keffiehs qui n’ont rien à voir et récupèrent et manipulent les lycéens

On se demande pour quoi ils foutent le bordel et dans quel but peu avouables!

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Attention le 08/10/2026 à 11:02
Wait and see... a écrit le 08/10/2026 à 10h19

Attendons les prochains classements, si ceux qui ne participent pas a cette agitation LFI arrivent a maintenir le niveau....ils devront travailler deux fois plus, pas sympa pour eux..mais leur avenir se joue aussi sur l excellence de l établissement ou ils ont été formés ...

Attention aux classements "bidons" d'origines plus que douteuses!!!

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Wait and see... le 08/10/2026 à 10:19
Justement a écrit le 08/10/2026 à 09h37

Le classement du Times Higher Education place plusieurs établissements lyonnais parmi les universités et grandes écoles les mieux classées au monde. L’ENS Lyon est en tête dans le Rhône.

Attendons les prochains classements, si ceux qui ne participent pas a cette agitation LFI arrivent a maintenir le niveau....ils devront travailler deux fois plus, pas sympa pour eux..mais leur avenir se joue aussi sur l excellence de l établissement ou ils ont été formés ...

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En mémoire Tonton David.... le 08/10/2026 à 10:03
Comparons a écrit le 08/10/2026 à 08h34

Lyon 2 toujours en manif, la fac catho , jamais, les résultats s'en ressentirons, et l'avenir de ces jeunes aussi,
L'injustice se provoque, et fait le bonheur des fabriquants de malheur, LFI ne veut pas votre bonheur, simplement le bordel

Le futur réservoir d électeurs croit ils....
Mais, pour une fois, vive les réseaux sociaux qui captent le message d'appel aux émeutes dans leur réunion, .....merci les infiltrés.....en contradiction avec leur attitude publique, écharpe tricolore en bandoulière .
Mais je suis sur, sur, qu on nous prend pour des cons,
Mais j en suis certain quelque chose ne tourne pas rond....

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Justement le 08/10/2026 à 09:37
Comparons a écrit le 08/10/2026 à 08h34

Lyon 2 toujours en manif, la fac catho , jamais, les résultats s'en ressentirons, et l'avenir de ces jeunes aussi,
L'injustice se provoque, et fait le bonheur des fabriquants de malheur, LFI ne veut pas votre bonheur, simplement le bordel

Le classement du Times Higher Education place plusieurs établissements lyonnais parmi les universités et grandes écoles les mieux classées au monde. L’ENS Lyon est en tête dans le Rhône.

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Il pleut on se réchauffe comme on peut... le 08/10/2026 à 09:35
GLOUGLOU 1er a écrit le 08/10/2026 à 08h26

Il pleut il mouille c'est la fête aux andouilles!

Pas a la grenouille ?🐸🐸
Il est vrai qu ici c est LYON, on mange du saucisson, des gratins, des andouilles........
J ai déjà faim ..

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Ebron, et bien , et voilà..... le 08/10/2026 à 09:30
Libriste Sentdufion a écrit le 08/10/2026 à 07h26

c'est en Cisjordanie, quelle inculture !

Le jeu de mot sur ebron m a bien fait rire.
Sinon, petit rappel historique. La Cisjordanie s appelle ainsi depuis la partition. Historiquement, depuis 3000 ans c est la JUDEE SAMARIE, terre d une des 12 tribus du peuple juif.
Mais BRON c est bien chez nous, la ou est installé, aussi, un énorme hôpital psychiatrique, le VINATIER🤪🤪

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calmetajoie le 08/10/2026 à 09:28
Jolie Môme a écrit le 08/10/2026 à 08h20

Le cancer généralisé la CGT !!
Honte à la CGT à croire que c'est une courroie de Poutine pour bordeliser la France .
Total Énergie vient de verser une prime de 1000€ à ces salariés et la CGT appel à la grève chez Total !
EDF GDF salaire médian 4750 € avec un prix de l'électricité ridicule pour eux !
La CGT les appels à la grève eux aussi .
Nos Gamines et Gamins manipuler par Mélenchon et les syndicats !
Une seule ambition : foutre le bordel !!! J.M

Et alors ons'ennerve toute seule.
Pensez à consulter avant de péter un plomb.
L'industrie pharmaceutique a developpé un tas de petits cachous pour ce genre de pathlogie.
Courage.

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çàgratte le 08/10/2026 à 09:22
je soutiens ta a écrit le 08/10/2026 à 08h31

cause ,DUCON!

Encore une journée où vos hémoroïdes vont vous agacer.

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affligeant.. le 08/10/2026 à 09:05
Libriste Sentdufion a écrit le 08/10/2026 à 07h26

c'est en Cisjordanie, quelle inculture !

en ces temps bien sombres ,le simple souci de jeux de mots informels et de calembours semblent échapper à certains esprits étroits ,même militants

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avril 2027 le 08/10/2026 à 09:03

et tous ces jeunes intelligents travaillent à faire élire Marine Le Pen qui se frotte les mains...

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Comparons le 08/10/2026 à 08:34
Le poids de la tradition a écrit le 08/10/2026 à 07h42

La réputation de Lyon2, fac de branleurs, n'est pas usurpée.

Lyon 2 toujours en manif, la fac catho , jamais, les résultats s'en ressentirons, et l'avenir de ces jeunes aussi,
L'injustice se provoque, et fait le bonheur des fabriquants de malheur, LFI ne veut pas votre bonheur, simplement le bordel

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je soutiens ta le 08/10/2026 à 08:31
quel humour a écrit le 08/10/2026 à 08h09

t'as mangé un clown, Michel Onfray de chez Wish

cause ,DUCON!

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GLOUGLOU 1er le 08/10/2026 à 08:26

Il pleut il mouille c'est la fête aux andouilles!

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Jolie Môme le 08/10/2026 à 08:20

Le cancer généralisé la CGT !!
Honte à la CGT à croire que c'est une courroie de Poutine pour bordeliser la France .
Total Énergie vient de verser une prime de 1000€ à ces salariés et la CGT appel à la grève chez Total !
EDF GDF salaire médian 4750 € avec un prix de l'électricité ridicule pour eux !
La CGT les appels à la grève eux aussi .
Nos Gamines et Gamins manipuler par Mélenchon et les syndicats !
Une seule ambition : foutre le bordel !!! J.M

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Regardez ceux qui réussissent....... le 08/10/2026 à 08:18

94% des établissements sont ouverts.
Choisis ton camp camarade. Sois tu te prépares un bel avenir et tu étudies, soit tu assures l avenir politique des jeunes lyceens syndicalistes que tu feras élire et te manipuleront comme leur idole MELENCHON..que tes parents, travailleurs financent le train de vie privilegie depuis 40 ans, militant socialiste, sénateur, éphémère ministre de la formation professionnelle, député, président de parti finance par des détournements de fonds.,.voir l affaire CHIKIROU......
Attention, ne vous leurrez pas, il n y aura pas de place pour tous pour avoir des avantages d élus si vous ratez vos études. N est pas DELOGU, BOYARD qui veut...

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Solidarité 69 le 08/10/2026 à 08:14

Justice et éducation d'extrême gauche, comment voulez vous que ce pays aille bien ?

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quel humour le 08/10/2026 à 08:09
manifestation à a écrit le 08/10/2026 à 06h55

..Ebron?

t'as mangé un clown, Michel Onfray de chez Wish

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LE POISSON ROUGE le 08/10/2026 à 07:58

Ah la peste ! 🤣😂

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Le poids de la tradition le 08/10/2026 à 07:42

La réputation de Lyon2, fac de branleurs, n'est pas usurpée.

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Libriste Sentdufion le 08/10/2026 à 07:26
manifestation à a écrit le 08/10/2026 à 06h55

..Ebron?

c'est en Cisjordanie, quelle inculture !

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Bravo aux lyceens le 08/10/2026 à 07:20

j’approuve ces manifestations bravo aux lycées ! Ce que je n’aime pas c’est mélangé le drapeau palestin et les gens le LFI en keffiehs qui n’ont rien à voir et récupèrent et manipulent les lycéens

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manifestation à le 08/10/2026 à 06:55

..Ebron?

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