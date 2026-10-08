Lyon : manifestation à Bron, universités fermées… Ce qui attend les lycéens et étudiants ce jeudi

Après une nouvelle journée de perturbations mercredi, les lycéens et étudiants sont appelés à poursuivre leur mouvement ce jeudi 8 octobre à Lyon et dans son agglomération.
Le syndicat SUD Éducation appelle notamment les personnels de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur à se mettre en grève pour soutenir la mobilisation des jeunes.
Une manifestation prévue à Bron dès 10 heures
Un nouveau rassemblement est annoncé ce jeudi matin, à partir de 10 heures, place Baptiste-Curial à Bron, à l'appel de plusieurs organisations syndicales.
Selon nos informations, confirmées par des sources sécuritaires, un parcours a bien été déclaré en préfecture. Le cortège doit notamment emprunter l'avenue Camille-Rousset, la rue du Progrès, la rue Jean-Voillot, la rue de la Paix, la rue des Iris, puis les avenues Franklin-Roosevelt et Rockefeller. L'arrivée est prévue à hauteur de la station de tram Ambroise Paré (Lyon 8e).
Des perturbations de circulation sont donc à anticiper dans ces différents secteurs de Bron.
Les campus de Lyon 2 de nouveau fermés
La mobilisation aura également des conséquences sur le fonctionnement des universités. Après les blocages observés mercredi, l'université Lyon 2 a annoncé la fermeture de ses trois campus ce jeudi 8 octobre.
Les sites Berges du Rhône, Porte des Alpes et Rachais resteront fermés en raison du mouvement social et du risque important de nouveaux blocages.
"En conséquence, aucune activité ne pourra avoir lieu sur ces campus", précise l'établissement dans un message adressé aux étudiants et aux personnels.
Cette nouvelle journée de mobilisation intervient après plusieurs jours de tensions dans la métropole lyonnaise. Pour rappel mercredi, 21 établissements avaient été touchés par des rassemblements dans le Rhône, selon la préfecture. La situation avait notamment dégénéré à Givors, où une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés avaient procédé à des tirs de mortiers dans le secteur des lycées Casanova et Picasso.
Au total, 13 personnes ont été interpellées dans le département au cours de la journée.
Si la référence c'est le département du Rhône, on n'est pas encore aux JOSignaler Répondre
Il y a de bonnes écoles ,oui mais aussi de mauvais élèves avec l'absence de redoublement ou l'absence de vérité pour les nuls qui méritent pas d'encombrer les filières universitaires, absence de courage de leur dire
Les JO , le concours de saut en hauteur c'est pas 1.2m, en abaissant le niveau, on n'attire que les nuls, et ils sont dans la rue
On se demande pour quoi ils foutent le bordel et dans quel but peu avouables!Signaler Répondre
Attention aux classements "bidons" d'origines plus que douteuses!!!Signaler Répondre
Attendons les prochains classements, si ceux qui ne participent pas a cette agitation LFI arrivent a maintenir le niveau....ils devront travailler deux fois plus, pas sympa pour eux..mais leur avenir se joue aussi sur l excellence de l établissement ou ils ont été formés ...Signaler Répondre
Le futur réservoir d électeurs croit ils....Signaler Répondre
Mais, pour une fois, vive les réseaux sociaux qui captent le message d'appel aux émeutes dans leur réunion, .....merci les infiltrés.....en contradiction avec leur attitude publique, écharpe tricolore en bandoulière .
Mais je suis sur, sur, qu on nous prend pour des cons,
Mais j en suis certain quelque chose ne tourne pas rond....
Le classement du Times Higher Education place plusieurs établissements lyonnais parmi les universités et grandes écoles les mieux classées au monde. L’ENS Lyon est en tête dans le Rhône.Signaler Répondre
Pas a la grenouille ?🐸🐸Signaler Répondre
Il est vrai qu ici c est LYON, on mange du saucisson, des gratins, des andouilles........
J ai déjà faim ..
Le jeu de mot sur ebron m a bien fait rire.Signaler Répondre
Sinon, petit rappel historique. La Cisjordanie s appelle ainsi depuis la partition. Historiquement, depuis 3000 ans c est la JUDEE SAMARIE, terre d une des 12 tribus du peuple juif.
Mais BRON c est bien chez nous, la ou est installé, aussi, un énorme hôpital psychiatrique, le VINATIER🤪🤪
Et alors ons'ennerve toute seule.Signaler Répondre
Pensez à consulter avant de péter un plomb.
L'industrie pharmaceutique a developpé un tas de petits cachous pour ce genre de pathlogie.
Courage.
Encore une journée où vos hémoroïdes vont vous agacer.Signaler Répondre
en ces temps bien sombres ,le simple souci de jeux de mots informels et de calembours semblent échapper à certains esprits étroits ,même militantsSignaler Répondre
et tous ces jeunes intelligents travaillent à faire élire Marine Le Pen qui se frotte les mains...Signaler Répondre
Lyon 2 toujours en manif, la fac catho , jamais, les résultats s'en ressentirons, et l'avenir de ces jeunes aussi,Signaler Répondre
L'injustice se provoque, et fait le bonheur des fabriquants de malheur, LFI ne veut pas votre bonheur, simplement le bordel
cause ,DUCON!Signaler Répondre
Il pleut il mouille c'est la fête aux andouilles!Signaler Répondre
Le cancer généralisé la CGT !!Signaler Répondre
Honte à la CGT à croire que c'est une courroie de Poutine pour bordeliser la France .
Total Énergie vient de verser une prime de 1000€ à ces salariés et la CGT appel à la grève chez Total !
EDF GDF salaire médian 4750 € avec un prix de l'électricité ridicule pour eux !
La CGT les appels à la grève eux aussi .
Nos Gamines et Gamins manipuler par Mélenchon et les syndicats !
Une seule ambition : foutre le bordel !!! J.M
94% des établissements sont ouverts.Signaler Répondre
Choisis ton camp camarade. Sois tu te prépares un bel avenir et tu étudies, soit tu assures l avenir politique des jeunes lyceens syndicalistes que tu feras élire et te manipuleront comme leur idole MELENCHON..que tes parents, travailleurs financent le train de vie privilegie depuis 40 ans, militant socialiste, sénateur, éphémère ministre de la formation professionnelle, député, président de parti finance par des détournements de fonds.,.voir l affaire CHIKIROU......
Attention, ne vous leurrez pas, il n y aura pas de place pour tous pour avoir des avantages d élus si vous ratez vos études. N est pas DELOGU, BOYARD qui veut...
Justice et éducation d'extrême gauche, comment voulez vous que ce pays aille bien ?Signaler Répondre
t'as mangé un clown, Michel Onfray de chez WishSignaler Répondre
Ah la peste ! 🤣😂Signaler Répondre
La réputation de Lyon2, fac de branleurs, n'est pas usurpée.Signaler Répondre
c'est en Cisjordanie, quelle inculture !Signaler Répondre
j’approuve ces manifestations bravo aux lycées ! Ce que je n’aime pas c’est mélangé le drapeau palestin et les gens le LFI en keffiehs qui n’ont rien à voir et récupèrent et manipulent les lycéensSignaler Répondre
..Ebron?Signaler Répondre