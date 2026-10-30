À la veille des mobilisations annoncées ce samedi 31 octobre, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans le centre-ville, face aux risques de violences urbaines.
Ces nouvelles dispositions ont été données ce vendredi 30 octobre, après une rencontre entre le représentant de l'État et plusieurs acteurs économiques lyonnais, notamment des commerçants, des responsables de centres commerciaux et des professionnels de l'hôtellerie-restauration.
Un couvre-feu pour les mineurs dans la Presqu'île
Première mesure : l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés, dans une partie de la Presqu'île lyonnaise.
Du samedi 31 octobre à 23h au dimanche 1er novembre à 6h, les moins de 18 ans ne pourront ni circuler ni rester sur la voie publique dans le périmètre concerné, sauf s'ils sont accompagnés d'un responsable légal ou d'une personne majeure.
Une décision justifiée par les autorités en raison des "risques de débordements" liés aux appels à la mobilisation diffusés sur les réseaux sociaux à l'occasion d'Halloween.
Le périmètre s'étend notamment autour des secteurs des Terreaux, de l'Hôtel de Ville, des Cordeliers et de Bellecour, selon la carte publiée par la préfecture.
Les rassemblements également interdits
Dans le même temps, les manifestations, cortèges, défilés et rassemblements seront interdits dans la Presqu'île, samedi de 23h à dimanche 6h.
La préfecture évoque des "appels à commettre des exactions dans le centre-ville de Lyon relayés par des groupuscules radicaux."
Une troisième mesure concerne l'ensemble de la ville de Lyon. Samedi, de 10h à 23h, le port et le transport sans motif légitime de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination seront interdits.
Les équipements de protection individuelle destinés à se prémunir de l'action des forces de l'ordre seront également prohibés.
Ces décisions viennent compléter le dispositif de sécurité prévu pour la journée du 31 octobre, dans un contexte de tensions redoutées par les autorités.
Manifestation du 31 octobre | ⚠️Un couvre-feu pour les mineurs non-accompagnés ➡️La circulation des mineurs non accompagnés de leur responsable légal ou d’une personne majeure, ainsi que leur présence sur la voie publique seront interdites de samedi 31 octobre 2026 à 23h00 au dimanche 1er novembre à 6h00, dans le périmètre de la presqu’île de Lyon ⚠️Interdiction des attroupements ➡️À compter de 23h00, le 31 octobre 2026, et jusqu’à 06h00, le 1er novembre 2026, les manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements seront interdits sur la presqu’île de Lyon. ⚠️ Interdiction des armes par destination ➡️Le port et le transport, sans motif légitime, toutes catégories confondues, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination sont interdits dans la ville de Lyon, à compter le samedi 31 octobre 2026 de 10h00 à 23h00. Le port d'équipements de protection individuelle destinés à se prémunir de l'action des forces de l'ordre est également interdit.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 30, 2026
Quand va-t-on faire la révolution et guillotiner l'ensemble des millionnaires du monde?Signaler Répondre
L'extrême gauche va encore récupérer les racailles des cités pour tout casser.Signaler Répondre
Quand va t'on dissoudre LFI et les écolos ?
Des gamins de 12/13 ans dehors? Mais ou sont les parents? Supprimez les allocs! On en a marre!Signaler Répondre
J’aurais pas dit mieux 👏Signaler Répondre
Ça se prend pour un grand révolutionnaire et résistant, ça n’est que la chair à canon du lider maximo qui n’en a strictement rien à foutre de ces gueux ^^
Mineurs ou majeurs, ça reste des racailles...Signaler Répondre
Tout à fait d'accord avec vous ; Ces jeunes arrogants manquent de culture et s'abreuvent à de mauvaises sources ...Signaler Répondre
La résistance de votre grand-père n'avait certainement rien à voir. Lui se battait pour la liberté tout court. Celle que vous êtes en train de détruire par individualisme, en pensant que c'est de la liberté. Le capitalisme c'est que qui a fait que votre grand-père, vos parents et vous aient pu vivre aussi bien jusqu'à aujourd'hui. Et je sais pas ce que l'extrême-droite vient faire là-dedans.Signaler Répondre
Comme beaucoup vous balancez des slogans et mélangez des concepts, sans cohérence et sans idée de fond.
Les règles ça se respectent. Un "enfant" qui se retrouve en garde à vue, ça n'est pas par hasard.Signaler Répondre
La société individualiste, du moi je fais ce que je veux, j'ai droit à tout, y compris à taper sur les flics, est insupportable.
Le retour de boomerang va être magistral.
Les appels à commettre des exactions dans le centre ville de Lyon sont issus des partis radicaux gauchistes ; Quoi de mieux pour semer le trouble et déstabiliser un peu plus la société .. Nous payons aujourd'hui le prix fort d'une politique menée depuis des années , dans laquelle le peuple a rarement pu s'exprimer sur ce qu'il voulait , a été maintenu dans une sorte d'obscurantisme , gavé de jeux , de plaisirs et d'espoir de devenir riche par la grâce du loto ...Il fut trompé par les salopards qui ont détourné son choix par Référendum . Mais le peuple n'oublie pas les affronts , les mensonges , les insultes . A titre personnel , deux priorités de bon sens m'apparaissent clairement : La première est le départ immédiat du Président de la République , la seconde consiste à voter et inscrire dans la Constitution l'obligation de résultats des élus , du Président de la République aux Préfets . Quant à Halloween , cette fête était à l'origine celtique , marquait l'intersaison , la rentrée des récoltes et cette courte transition permettait aussi aux esprits des morts de se manifester; Les gens se regroupaient le soir autour d'un immense brasier allumé par le chef , échangeaient , festoyaient en parfaite cohésion ; Puis , chaque famille rapportait une braise pour rallumer le feu dans son propre foyer ...Des Irlandais expatriés en Amérique la firent connaître puis elle revint en France.. dénaturée.Signaler Répondre
Il y en a marre de ses soit-disant "enfants", qui ne respectent pas les règles et directives, qui cassent, qui provoquent les flics, et qui se plaignent des retours de bâtons.Signaler Répondre
Quand on veut affronter la vraie vie, il faut assumer.
Un enfant ça reste à la maison ou avec ses parents. Bon après c'est vrai que certains ont des "parents" qui sont encore des enfants dans leur tête.
Toute la gauche n'est pas fasciste, bien que ça gagne...Signaler Répondre
Arlette Laguillier disait " travailleuses " !!!Signaler Répondre
Quand on veut faire de l'inclusif , il faut savoir le faire....
Halloween est devenue une fête fasciste pour les fascistes par les fascistes.Signaler Répondre
et hilarantSignaler Répondre
Y'a pas un homme de gauche qui ne résiste pas.. y compris contre les africains que la droite à fait venir.Signaler Répondre
A un moment, pour ruiner nos salaires ça se pose là. Et pour cartonner le commerce, et pour baiser ta femme.. c'est la droite qui gouverne.
Tiens on a pas vu des drapeaux palestiniens a Trappes cet aprés midi! Ils les sortiront demain !!!Signaler Répondre
Toujours le même discours de lutte de classe avec toujours les mêmes acteurs et toujours le même scénario, toujours que des droits et pas de devoirs sans jeux de mots pour les étudiants qui en ont pourtant grandement besoin vu les classementsSignaler Répondre
tout mineur doit respecter le couvre feuSignaler Répondre
Pour tous.Signaler Répondre
M Jean-luc Melenchon cache son adresse personnelle de peur de vouloir partager son patrimoine et ses appartements de haut standing.
Une manne pour ses partisans sans le sou.
C’est 1 capitaliste .
Le centre-ville, comme tous les espaces publics, est fait pour flâner, se promener, profiter des restaurants, des cinémas et passer de bons moments. Pas pour subir les violences et les dégradations de quelques casseurs.Signaler Répondre
Vous qui jouez les grands courageux en détruisant ce qui appartient à tout le monde, auriez-vous la même audace dans d’autres pays, notamment certains pays du Maghreb, où les manifestations et les débordements peuvent être encadrés bien plus strictement ?
Il est tellement facile de jouer les rebelles quand on profite de libertés que l’on ne respecte même pas !
Le vrai courage, ce n’est pas de tout casser, c’est de savoir respecter les autres et les libertés dont on bénéficie.
manifester contre la vie chère et se moquer du pib ; quelle cohérence ...Signaler Répondre
Ça s appelle se tirer une balle dans le pied, définir un mouvement par des revendications scatologiques...?Signaler Répondre
C est sur que vu comme ça , dans 300 ans, ils en riront encore..
Le gars, il explique la loi aux représentants de la loi....🤣🤣il m a fait la soirée....et Zorro, les mineurs peuvent venir avec leur goûter..?Signaler Répondre
Tout comme la liberté d'entreprendre, celle d'aller et venir, et surtout la propriété privée, qui est un droit constitutionnel largement bafouée par vos amis ces derniers samedis...Signaler Répondre
Oui, un peu comme pour le Bataclan.Signaler Répondre
Gen. Z en auto suicide !Signaler Répondre
La gen.z va se réviller avec un fort mal de tête !Signaler Répondre
Y’a un guguss qui s’amuse à faire croire que demain ça va être la grosse manif alors qu’il est juste seul derrière son écran à publier des commentaires en masse, personne n’y croit à votre révolution en carton. allez va dormir demain tu vas finir au niouf 🤣Signaler Répondre
Remise des mineurs à leurs parents, qui auront évidemment payé l'amende correspondante, et à qui on aura notifié la suspension des allocs correspondant à leur progénitureSignaler Répondre
Droit de voir un avocat , évidemment qui sera payé par les parents évidemment,
Bonne soirée
Okay le jusriste en carton, sachez que c’est valable pour n’importe quelle garde à vue pas spécialement pour les mineurs hormis le fait de prévenir les parentsSignaler Répondre
Certes, mais si les médecins et les avocats font grèves ?Signaler Répondre
A condition bien sûr, que d'autres bossent pour toi et t'entretiennent dans ton "monde de joie ,de liberté et sans PIB)Signaler Répondre
Respect !Signaler Répondre
Qui lui a travaillé, il n'attendait pas le RSA, et les allocs comme son fainéant de petit fils, qui ne fait même pas 35h et se plaint tout les lundi matinSignaler Répondre
Va boir les paroles de Jean Luc
Le RAID et le GIGN contre des enfants mobilisés, un jour d'Halloween. Pourrissement, provocations, violence. Je rappelle que tout mineur placé en garde à vue a droit de bénéficier d'un avocat, de voir un médecin, de faire prévenir ses parents.Signaler Répondre
En empêchant plein de gens de travailler normalement !Signaler Répondre
"Des bonbons, des vitrines fêlées et des coups de matraque en dessert : la tournée d'Halloween version LFI ! 🎃🤡Signaler Répondre
Sérieux, bloquer Lyon un samedi juste pour se faire tataner par les CRS et sniffer du gaz lacrymo, c'est quoi le concept ? À 5 mois de la présidentielle, se faire matraquer les côtes en croyant 'changer le monde', faut vraiment aimer ça. Mais bon, faire chier les gens pour du vent, c'est gratuit !"
C'est bien petit gauchiste de salon...et quand t'auras bien résisté on reparlera hein ?Signaler Répondre
Dans sa décision numéro 487984 du 4 décembre 2023, le Conseil d’État rappelle que : - La liberté de manifester est une liberté fondamentale. A samedi donc.Signaler Répondre
Samedi, partout en France, tous et toutes dans la rue. Les rendez-vous de Lyon : 8:00 GERLAND 10h00 Place Guichard 14h00 Manufacture des tabacs 16h Bellecour 18h terreaux 20h00 CharpennesSignaler Répondre
rappelez-vous le mouvement a commencé par des lycéens pour des chaises et du papier toilette et des professeurs nous vivons un moment historiqueSignaler Répondre
Rappel: les manifestations sont soumises à un régime DECLARATIF et NON D'AUTORISATION, article articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI). Les cortèges, défilés et rassemblements sur la voie publique nécessitent une déclaration préalable.Signaler Répondre
Malgré les violences policières et les couvre-feux, la jeunesse et les travailleurEs refusent de se taire. Face à la vie chère, aux inégalités et à la casse des services publics, c’est le moment de construire une grève massive ! RDV dans la rue demain, samedi 31 octobre !Signaler Répondre
Puisqu'il faut choisir un camp j'ai choisi le mien, c'est celui de la résistance comme mon grand-père l'a fait avant moi ! Pour un monde de liberté et de joie, pour que le bonheur passe avant le PIB Contre l'extrême droite et le capitalisme sauvageSignaler Répondre
Ce qui se passe est très inquiétant. la pauvreté augmente chaque jour Demain, 31 octobre, manifestons partout en France !Signaler Répondre
gouvernement, comme les médias, opposent manifestants et commerçants. Le gouvernement crée les 2 problèmes : il fait dégénérer les manifestations, pénalisant les commerçants, et refuse une réponse politique aux revendications.Signaler Répondre