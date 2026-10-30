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Mobilisation et Halloween à Lyon : un couvre-feu pour les mineurs ce samedi soir, voici ce qu'il faut savoir

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Mobilisation et Halloween à Lyon : un couvre-feu pour les mineurs ce samedi soir, voici ce qu'il faut savoir
Mobilisation et Halloween à Lyon : un couvre-feu pour les mineurs ce samedi soir, voici ce qu'il faut savoir

De nouvelles restrictions pour la soirée d'Halloween à Lyon.

À la veille des mobilisations annoncées ce samedi 31 octobre, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans le centre-ville, face aux risques de violences urbaines.

Ces nouvelles dispositions ont été données ce vendredi 30 octobre, après une rencontre entre le représentant de l'État et plusieurs acteurs économiques lyonnais, notamment des commerçants, des responsables de centres commerciaux et des professionnels de l'hôtellerie-restauration.

Un couvre-feu pour les mineurs dans la Presqu'île

Première mesure : l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés, dans une partie de la Presqu'île lyonnaise.

Du samedi 31 octobre à 23h au dimanche 1er novembre à 6h, les moins de 18 ans ne pourront ni circuler ni rester sur la voie publique dans le périmètre concerné, sauf s'ils sont accompagnés d'un responsable légal ou d'une personne majeure.

Une décision justifiée par les autorités en raison des "risques de débordements" liés aux appels à la mobilisation diffusés sur les réseaux sociaux à l'occasion d'Halloween.

Le périmètre s'étend notamment autour des secteurs des Terreaux, de l'Hôtel de Ville, des Cordeliers et de Bellecour, selon la carte publiée par la préfecture.

Les rassemblements également interdits

Dans le même temps, les manifestations, cortèges, défilés et rassemblements seront interdits dans la Presqu'île, samedi de 23h à dimanche 6h.

La préfecture évoque des "appels à commettre des exactions dans le centre-ville de Lyon relayés par des groupuscules radicaux."

Une troisième mesure concerne l'ensemble de la ville de Lyon. Samedi, de 10h à 23h, le port et le transport sans motif légitime de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination seront interdits.

Les équipements de protection individuelle destinés à se prémunir de l'action des forces de l'ordre seront également prohibés.

Ces décisions viennent compléter le dispositif de sécurité prévu pour la journée du 31 octobre, dans un contexte de tensions redoutées par les autorités.

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halloween

31 octobre

manifestation

46 commentaires
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Nodevmomo le 31/10/2026 à 17:29
Cqfd.. a écrit le 31/10/2026 à 17h23

L'extrême gauche va encore récupérer les racailles des cités pour tout casser.
Quand va t'on dissoudre LFI et les écolos ?

Quand va-t-on faire la révolution et guillotiner l'ensemble des millionnaires du monde?

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Cqfd.. le 31/10/2026 à 17:23

L'extrême gauche va encore récupérer les racailles des cités pour tout casser.
Quand va t'on dissoudre LFI et les écolos ?

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ah pour toucher les allocs pas de problème le 31/10/2026 à 15:53

Des gamins de 12/13 ans dehors? Mais ou sont les parents? Supprimez les allocs! On en a marre!

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Bravo ! le 31/10/2026 à 14:08
Ridicule a écrit le 31/10/2026 à 11h02

La résistance de votre grand-père n'avait certainement rien à voir. Lui se battait pour la liberté tout court. Celle que vous êtes en train de détruire par individualisme, en pensant que c'est de la liberté. Le capitalisme c'est que qui a fait que votre grand-père, vos parents et vous aient pu vivre aussi bien jusqu'à aujourd'hui. Et je sais pas ce que l'extrême-droite vient faire là-dedans.
Comme beaucoup vous balancez des slogans et mélangez des concepts, sans cohérence et sans idée de fond.

J’aurais pas dit mieux 👏
Ça se prend pour un grand révolutionnaire et résistant, ça n’est que la chair à canon du lider maximo qui n’en a strictement rien à foutre de ces gueux ^^

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Racailles de m... le 31/10/2026 à 13:05

Mineurs ou majeurs, ça reste des racailles...

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papyrebel le 31/10/2026 à 12:58
Ridicule a écrit le 31/10/2026 à 11h02

La résistance de votre grand-père n'avait certainement rien à voir. Lui se battait pour la liberté tout court. Celle que vous êtes en train de détruire par individualisme, en pensant que c'est de la liberté. Le capitalisme c'est que qui a fait que votre grand-père, vos parents et vous aient pu vivre aussi bien jusqu'à aujourd'hui. Et je sais pas ce que l'extrême-droite vient faire là-dedans.
Comme beaucoup vous balancez des slogans et mélangez des concepts, sans cohérence et sans idée de fond.

Tout à fait d'accord avec vous ; Ces jeunes arrogants manquent de culture et s'abreuvent à de mauvaises sources ...

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Ridicule le 31/10/2026 à 11:02
resistance générationnelle a écrit le 30/10/2026 à 18h49

Puisqu'il faut choisir un camp j'ai choisi le mien, c'est celui de la résistance comme mon grand-père l'a fait avant moi ! Pour un monde de liberté et de joie, pour que le bonheur passe avant le PIB Contre l'extrême droite et le capitalisme sauvage

La résistance de votre grand-père n'avait certainement rien à voir. Lui se battait pour la liberté tout court. Celle que vous êtes en train de détruire par individualisme, en pensant que c'est de la liberté. Le capitalisme c'est que qui a fait que votre grand-père, vos parents et vous aient pu vivre aussi bien jusqu'à aujourd'hui. Et je sais pas ce que l'extrême-droite vient faire là-dedans.
Comme beaucoup vous balancez des slogans et mélangez des concepts, sans cohérence et sans idée de fond.

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Droits et devoirs le 31/10/2026 à 10:54
droit de circuler a écrit le 30/10/2026 à 19h13

Le RAID et le GIGN contre des enfants mobilisés, un jour d'Halloween. Pourrissement, provocations, violence. Je rappelle que tout mineur placé en garde à vue a droit de bénéficier d'un avocat, de voir un médecin, de faire prévenir ses parents.

Les règles ça se respectent. Un "enfant" qui se retrouve en garde à vue, ça n'est pas par hasard.
La société individualiste, du moi je fais ce que je veux, j'ai droit à tout, y compris à taper sur les flics, est insupportable.
Le retour de boomerang va être magistral.

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papyrebel le 31/10/2026 à 10:50

Les appels à commettre des exactions dans le centre ville de Lyon sont issus des partis radicaux gauchistes ; Quoi de mieux pour semer le trouble et déstabiliser un peu plus la société .. Nous payons aujourd'hui le prix fort d'une politique menée depuis des années , dans laquelle le peuple a rarement pu s'exprimer sur ce qu'il voulait , a été maintenu dans une sorte d'obscurantisme , gavé de jeux , de plaisirs et d'espoir de devenir riche par la grâce du loto ...Il fut trompé par les salopards qui ont détourné son choix par Référendum . Mais le peuple n'oublie pas les affronts , les mensonges , les insultes . A titre personnel , deux priorités de bon sens m'apparaissent clairement : La première est le départ immédiat du Président de la République , la seconde consiste à voter et inscrire dans la Constitution l'obligation de résultats des élus , du Président de la République aux Préfets . Quant à Halloween , cette fête était à l'origine celtique , marquait l'intersaison , la rentrée des récoltes et cette courte transition permettait aussi aux esprits des morts de se manifester; Les gens se regroupaient le soir autour d'un immense brasier allumé par le chef , échangeaient , festoyaient en parfaite cohésion ; Puis , chaque famille rapportait une braise pour rallumer le feu dans son propre foyer ...Des Irlandais expatriés en Amérique la firent connaître puis elle revint en France.. dénaturée.

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Drôles d'enfants le 31/10/2026 à 10:43
rappel aussi a écrit le 30/10/2026 à 21h36

tout mineur doit respecter le couvre feu

Il y en a marre de ses soit-disant "enfants", qui ne respectent pas les règles et directives, qui cassent, qui provoquent les flics, et qui se plaignent des retours de bâtons.
Quand on veut affronter la vraie vie, il faut assumer.
Un enfant ça reste à la maison ou avec ses parents. Bon après c'est vrai que certains ont des "parents" qui sont encore des enfants dans leur tête.

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Cqfd.. le 31/10/2026 à 10:15
Siamo tutti antiLFI a écrit le 31/10/2026 à 08h01

Halloween est devenue une fête fasciste pour les fascistes par les fascistes.

Toute la gauche n'est pas fasciste, bien que ça gagne...

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Hildegonde le 31/10/2026 à 08:14
grève générale a écrit le 30/10/2026 à 18h51

Malgré les violences policières et les couvre-feux, la jeunesse et les travailleurEs refusent de se taire. Face à la vie chère, aux inégalités et à la casse des services publics, c’est le moment de construire une grève massive ! RDV dans la rue demain, samedi 31 octobre !

Arlette Laguillier disait " travailleuses " !!!
Quand on veut faire de l'inclusif , il faut savoir le faire....

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Siamo tutti antiLFI le 31/10/2026 à 08:01

Halloween est devenue une fête fasciste pour les fascistes par les fascistes.

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bien répondu le 31/10/2026 à 05:09
Honneur à ton grand père a écrit le 30/10/2026 à 19h15

Qui lui a travaillé, il n'attendait pas le RSA, et les allocs comme son fainéant de petit fils, qui ne fait même pas 35h et se plaint tout les lundi matin
Va boir les paroles de Jean Luc

et hilarant

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Nimbus le 30/10/2026 à 23:11
Anti cons a écrit le 30/10/2026 à 19h09

C'est bien petit gauchiste de salon...et quand t'auras bien résisté on reparlera hein ?

Y'a pas un homme de gauche qui ne résiste pas.. y compris contre les africains que la droite à fait venir.
A un moment, pour ruiner nos salaires ça se pose là. Et pour cartonner le commerce, et pour baiser ta femme.. c'est la droite qui gouverne.

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comme c'est bizarre le 30/10/2026 à 23:01

Tiens on a pas vu des drapeaux palestiniens a Trappes cet aprés midi! Ils les sortiront demain !!!

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No surprise le 30/10/2026 à 22:02

Toujours le même discours de lutte de classe avec toujours les mêmes acteurs et toujours le même scénario, toujours que des droits et pas de devoirs sans jeux de mots pour les étudiants qui en ont pourtant grandement besoin vu les classements

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rappel aussi le 30/10/2026 à 21:36
droit de circuler a écrit le 30/10/2026 à 19h13

Le RAID et le GIGN contre des enfants mobilisés, un jour d'Halloween. Pourrissement, provocations, violence. Je rappelle que tout mineur placé en garde à vue a droit de bénéficier d'un avocat, de voir un médecin, de faire prévenir ses parents.

tout mineur doit respecter le couvre feu

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Ringard 69190 le 30/10/2026 à 21:21

Pour tous.
M Jean-luc Melenchon cache son adresse personnelle de peur de vouloir partager son patrimoine et ses appartements de haut standing.
Une manne pour ses partisans sans le sou.
C’est 1 capitaliste .

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Faites chier le 30/10/2026 à 20:52
oui et alors a écrit le 30/10/2026 à 19h49

Tout comme la liberté d'entreprendre, celle d'aller et venir, et surtout la propriété privée, qui est un droit constitutionnel largement bafouée par vos amis ces derniers samedis...

Le centre-ville, comme tous les espaces publics, est fait pour flâner, se promener, profiter des restaurants, des cinémas et passer de bons moments. Pas pour subir les violences et les dégradations de quelques casseurs.
Vous qui jouez les grands courageux en détruisant ce qui appartient à tout le monde, auriez-vous la même audace dans d’autres pays, notamment certains pays du Maghreb, où les manifestations et les débordements peuvent être encadrés bien plus strictement ?
Il est tellement facile de jouer les rebelles quand on profite de libertés que l’on ne respecte même pas !
Le vrai courage, ce n’est pas de tout casser, c’est de savoir respecter les autres et les libertés dont on bénéficie.

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faudrait savoir le 30/10/2026 à 20:33
resistance générationnelle a écrit le 30/10/2026 à 18h49

Puisqu'il faut choisir un camp j'ai choisi le mien, c'est celui de la résistance comme mon grand-père l'a fait avant moi ! Pour un monde de liberté et de joie, pour que le bonheur passe avant le PIB Contre l'extrême droite et le capitalisme sauvage

manifester contre la vie chère et se moquer du pib ; quelle cohérence ...

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Ce soir il y a du niveau... le 30/10/2026 à 20:04
rappelez-vous a écrit le 30/10/2026 à 19h03

rappelez-vous le mouvement a commencé par des lycéens pour des chaises et du papier toilette et des professeurs nous vivons un moment historique

Ça s appelle se tirer une balle dans le pied, définir un mouvement par des revendications scatologiques...?
C est sur que vu comme ça , dans 300 ans, ils en riront encore..

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Franchement on rigole bien a LM le 30/10/2026 à 19:53
droit de circuler a écrit le 30/10/2026 à 19h13

Le RAID et le GIGN contre des enfants mobilisés, un jour d'Halloween. Pourrissement, provocations, violence. Je rappelle que tout mineur placé en garde à vue a droit de bénéficier d'un avocat, de voir un médecin, de faire prévenir ses parents.

Le gars, il explique la loi aux représentants de la loi....🤣🤣il m a fait la soirée....et Zorro, les mineurs peuvent venir avec leur goûter..?

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oui et alors le 30/10/2026 à 19:49
a samedi a écrit le 30/10/2026 à 19h06

Dans sa décision numéro 487984 du 4 décembre 2023, le Conseil d’État rappelle que : - La liberté de manifester est une liberté fondamentale. A samedi donc.

Tout comme la liberté d'entreprendre, celle d'aller et venir, et surtout la propriété privée, qui est un droit constitutionnel largement bafouée par vos amis ces derniers samedis...

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Calagwer le 30/10/2026 à 19:49
rappelez-vous a écrit le 30/10/2026 à 19h03

rappelez-vous le mouvement a commencé par des lycéens pour des chaises et du papier toilette et des professeurs nous vivons un moment historique

Oui, un peu comme pour le Bataclan.

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coke en stock ! le 30/10/2026 à 19:41
tous unie a écrit le 30/10/2026 à 18h46

gouvernement, comme les médias, opposent manifestants et commerçants. Le gouvernement crée les 2 problèmes : il fait dégénérer les manifestations, pénalisant les commerçants, et refuse une réponse politique aux revendications.

Gen. Z en auto suicide !

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lacrymo ! le 30/10/2026 à 19:40
T as raison a écrit le 30/10/2026 à 19h12

En empêchant plein de gens de travailler normalement !

La gen.z va se réviller avec un fort mal de tête !

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 30/10/2026 à 19:32

Y’a un guguss qui s’amuse à faire croire que demain ça va être la grosse manif alors qu’il est juste seul derrière son écran à publier des commentaires en masse, personne n’y croit à votre révolution en carton. allez va dormir demain tu vas finir au niouf 🤣

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Droit de payer aussi le 30/10/2026 à 19:32
droit de circuler a écrit le 30/10/2026 à 19h13

Le RAID et le GIGN contre des enfants mobilisés, un jour d'Halloween. Pourrissement, provocations, violence. Je rappelle que tout mineur placé en garde à vue a droit de bénéficier d'un avocat, de voir un médecin, de faire prévenir ses parents.

Remise des mineurs à leurs parents, qui auront évidemment payé l'amende correspondante, et à qui on aura notifié la suspension des allocs correspondant à leur progéniture
Droit de voir un avocat , évidemment qui sera payé par les parents évidemment,
Bonne soirée

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 30/10/2026 à 19:29
droit de circuler a écrit le 30/10/2026 à 19h13

Le RAID et le GIGN contre des enfants mobilisés, un jour d'Halloween. Pourrissement, provocations, violence. Je rappelle que tout mineur placé en garde à vue a droit de bénéficier d'un avocat, de voir un médecin, de faire prévenir ses parents.

Okay le jusriste en carton, sachez que c’est valable pour n’importe quelle garde à vue pas spécialement pour les mineurs hormis le fait de prévenir les parents

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Ok pour la grève générale mais faut assumer... le 30/10/2026 à 19:28
droit de circuler a écrit le 30/10/2026 à 19h13

Le RAID et le GIGN contre des enfants mobilisés, un jour d'Halloween. Pourrissement, provocations, violence. Je rappelle que tout mineur placé en garde à vue a droit de bénéficier d'un avocat, de voir un médecin, de faire prévenir ses parents.

Certes, mais si les médecins et les avocats font grèves ?

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villageois le 30/10/2026 à 19:19
resistance générationnelle a écrit le 30/10/2026 à 18h49

Puisqu'il faut choisir un camp j'ai choisi le mien, c'est celui de la résistance comme mon grand-père l'a fait avant moi ! Pour un monde de liberté et de joie, pour que le bonheur passe avant le PIB Contre l'extrême droite et le capitalisme sauvage

A condition bien sûr, que d'autres bossent pour toi et t'entretiennent dans ton "monde de joie ,de liberté et sans PIB)

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Bravo aux résistants le 30/10/2026 à 19:17
resistance générationnelle a écrit le 30/10/2026 à 18h49

Puisqu'il faut choisir un camp j'ai choisi le mien, c'est celui de la résistance comme mon grand-père l'a fait avant moi ! Pour un monde de liberté et de joie, pour que le bonheur passe avant le PIB Contre l'extrême droite et le capitalisme sauvage

Respect !

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Honneur à ton grand père le 30/10/2026 à 19:15
resistance générationnelle a écrit le 30/10/2026 à 18h49

Puisqu'il faut choisir un camp j'ai choisi le mien, c'est celui de la résistance comme mon grand-père l'a fait avant moi ! Pour un monde de liberté et de joie, pour que le bonheur passe avant le PIB Contre l'extrême droite et le capitalisme sauvage

Qui lui a travaillé, il n'attendait pas le RSA, et les allocs comme son fainéant de petit fils, qui ne fait même pas 35h et se plaint tout les lundi matin
Va boir les paroles de Jean Luc

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droit de circuler le 30/10/2026 à 19:13

Le RAID et le GIGN contre des enfants mobilisés, un jour d'Halloween. Pourrissement, provocations, violence. Je rappelle que tout mineur placé en garde à vue a droit de bénéficier d'un avocat, de voir un médecin, de faire prévenir ses parents.

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T as raison le 30/10/2026 à 19:12
la france en bas a écrit le 30/10/2026 à 18h47

Ce qui se passe est très inquiétant. la pauvreté augmente chaque jour Demain, 31 octobre, manifestons partout en France !

En empêchant plein de gens de travailler normalement !

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Le Fustigeur le 30/10/2026 à 19:11

"Des bonbons, des vitrines fêlées et des coups de matraque en dessert : la tournée d'Halloween version LFI ! 🎃🤡

Sérieux, bloquer Lyon un samedi juste pour se faire tataner par les CRS et sniffer du gaz lacrymo, c'est quoi le concept ? À 5 mois de la présidentielle, se faire matraquer les côtes en croyant 'changer le monde', faut vraiment aimer ça. Mais bon, faire chier les gens pour du vent, c'est gratuit !"

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Anti cons le 30/10/2026 à 19:09
resistance générationnelle a écrit le 30/10/2026 à 18h49

Puisqu'il faut choisir un camp j'ai choisi le mien, c'est celui de la résistance comme mon grand-père l'a fait avant moi ! Pour un monde de liberté et de joie, pour que le bonheur passe avant le PIB Contre l'extrême droite et le capitalisme sauvage

C'est bien petit gauchiste de salon...et quand t'auras bien résisté on reparlera hein ?

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a samedi le 30/10/2026 à 19:06

Dans sa décision numéro 487984 du 4 décembre 2023, le Conseil d’État rappelle que : - La liberté de manifester est une liberté fondamentale. A samedi donc.

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Colère sociale le 30/10/2026 à 19:05

Samedi, partout en France, tous et toutes dans la rue. Les rendez-vous de Lyon : 8:00 GERLAND 10h00 Place Guichard 14h00 Manufacture des tabacs 16h Bellecour 18h terreaux 20h00 Charpennes

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rappelez-vous le 30/10/2026 à 19:03

rappelez-vous le mouvement a commencé par des lycéens pour des chaises et du papier toilette et des professeurs nous vivons un moment historique

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droit et liberte le 30/10/2026 à 18:57

Rappel: les manifestations sont soumises à un régime DECLARATIF et NON D'AUTORISATION, article articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI). Les cortèges, défilés et rassemblements sur la voie publique nécessitent une déclaration préalable.

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grève générale le 30/10/2026 à 18:51

Malgré les violences policières et les couvre-feux, la jeunesse et les travailleurEs refusent de se taire. Face à la vie chère, aux inégalités et à la casse des services publics, c’est le moment de construire une grève massive ! RDV dans la rue demain, samedi 31 octobre !

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resistance générationnelle le 30/10/2026 à 18:49

Puisqu'il faut choisir un camp j'ai choisi le mien, c'est celui de la résistance comme mon grand-père l'a fait avant moi ! Pour un monde de liberté et de joie, pour que le bonheur passe avant le PIB Contre l'extrême droite et le capitalisme sauvage

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la france en bas le 30/10/2026 à 18:47

Ce qui se passe est très inquiétant. la pauvreté augmente chaque jour Demain, 31 octobre, manifestons partout en France !

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tous unie le 30/10/2026 à 18:46

gouvernement, comme les médias, opposent manifestants et commerçants. Le gouvernement crée les 2 problèmes : il fait dégénérer les manifestations, pénalisant les commerçants, et refuse une réponse politique aux revendications.

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