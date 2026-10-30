À la veille des mobilisations annoncées ce samedi 31 octobre, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans le centre-ville, face aux risques de violences urbaines.

Ces nouvelles dispositions ont été données ce vendredi 30 octobre, après une rencontre entre le représentant de l'État et plusieurs acteurs économiques lyonnais, notamment des commerçants, des responsables de centres commerciaux et des professionnels de l'hôtellerie-restauration.

Un couvre-feu pour les mineurs dans la Presqu'île

Première mesure : l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés, dans une partie de la Presqu'île lyonnaise.

Du samedi 31 octobre à 23h au dimanche 1er novembre à 6h, les moins de 18 ans ne pourront ni circuler ni rester sur la voie publique dans le périmètre concerné, sauf s'ils sont accompagnés d'un responsable légal ou d'une personne majeure.

Une décision justifiée par les autorités en raison des "risques de débordements" liés aux appels à la mobilisation diffusés sur les réseaux sociaux à l'occasion d'Halloween.

Le périmètre s'étend notamment autour des secteurs des Terreaux, de l'Hôtel de Ville, des Cordeliers et de Bellecour, selon la carte publiée par la préfecture.

Les rassemblements également interdits

Dans le même temps, les manifestations, cortèges, défilés et rassemblements seront interdits dans la Presqu'île, samedi de 23h à dimanche 6h.

La préfecture évoque des "appels à commettre des exactions dans le centre-ville de Lyon relayés par des groupuscules radicaux."

Une troisième mesure concerne l'ensemble de la ville de Lyon. Samedi, de 10h à 23h, le port et le transport sans motif légitime de munitions et d'objets pouvant constituer une arme par destination seront interdits.

Les équipements de protection individuelle destinés à se prémunir de l'action des forces de l'ordre seront également prohibés.

Ces décisions viennent compléter le dispositif de sécurité prévu pour la journée du 31 octobre, dans un contexte de tensions redoutées par les autorités.