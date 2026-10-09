Mise à jour à 12h30 : Les différents campus de l'université Lyon 3 ont pu rouvrir ce vendredi. Les accès du Palais de l'université, de l'IUT et de la MILC ont été dégagés après l'intervention des forces de l'ordre. L'ensemble des sites est désormais ouvert au public.

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Après près de deux semaines marquées par des rassemblements, des blocages et plusieurs incidents, de nouvelles actions sont organisées ce vendredi 9 octobre devant plusieurs établissements scolaires et universitaires.

Selon un premier point de situation communiqué à 8h30 par la préfecture du Rhône, quatre établissements sont concernés par des rassemblements à Lyon et Villeurbanne.

Des tirs de mortiers sur un lycée à Villeurbanne

Des regroupements sont notamment signalés devant les lycées Saint-Just, dans le 5e arrondissement de Lyon, et Frédéric-Faÿs, à Villeurbanne.

La situation est plus tendue aux abords du lycée Pierre-Brossolette, également situé à Villeurbanne, où des tirs de mortiers visant l'établissement ont été signalés.

La mobilisation se poursuit également à l'université Lyon 3, où une dispersion est en cours ce vendredi matin, précise les services de l'État. Un rassemblement est aussi observé au Lycée Recamier (Lyon 2e) avec une importante présence des forces de l’ordre.

Les forces de l'ordre restent mobilisées sur le terrain. La préfecture précise qu'elles sont présentes et vigilantes pour accompagner les établissements concernés.

Une nouvelle journée sous surveillance après les tensions de jeudi

Cette nouvelle mobilisation intervient au lendemain d'une journée particulièrement agitée dans la métropole de Lyon.

Jeudi, 31 établissements avaient été touchés à des degrés divers, tandis qu'environ 3 000 personnes avaient participé à une manifestation au départ de Bron, selon la préfecture.

Plusieurs incidents avaient également éclaté aux abords des lycées, notamment dans le 6e arrondissement de Lyon, où des tirs de mortiers avaient été constatés à l'intérieur du lycée Édouard-Herriot.

Sept personnes avaient été interpellées dans la matinée, notamment pour des faits d'incendie volontaire, de rébellion et de jets de projectiles.

Le mouvement avait également perturbé le fonctionnement de l'université Lyon 3, dont le Palais de l'Université était resté fermé toute la journée en raison d'un blocage.

Ce vendredi, la situation reste donc sous surveillance, alors que les autorités redoutent de nouveaux débordements après plusieurs jours de tensions.