Mise à jour à 12h30 : Les différents campus de l'université Lyon 3 ont pu rouvrir ce vendredi. Les accès du Palais de l'université, de l'IUT et de la MILC ont été dégagés après l'intervention des forces de l'ordre. L'ensemble des sites est désormais ouvert au public.
Article initial :
Après près de deux semaines marquées par des rassemblements, des blocages et plusieurs incidents, de nouvelles actions sont organisées ce vendredi 9 octobre devant plusieurs établissements scolaires et universitaires.
Selon un premier point de situation communiqué à 8h30 par la préfecture du Rhône, quatre établissements sont concernés par des rassemblements à Lyon et Villeurbanne.
Des tirs de mortiers sur un lycée à Villeurbanne
Des regroupements sont notamment signalés devant les lycées Saint-Just, dans le 5e arrondissement de Lyon, et Frédéric-Faÿs, à Villeurbanne.
La situation est plus tendue aux abords du lycée Pierre-Brossolette, également situé à Villeurbanne, où des tirs de mortiers visant l'établissement ont été signalés.
La mobilisation se poursuit également à l'université Lyon 3, où une dispersion est en cours ce vendredi matin, précise les services de l'État. Un rassemblement est aussi observé au Lycée Recamier (Lyon 2e) avec une importante présence des forces de l’ordre.
Les forces de l'ordre restent mobilisées sur le terrain. La préfecture précise qu'elles sont présentes et vigilantes pour accompagner les établissements concernés.
Une nouvelle journée sous surveillance après les tensions de jeudi
Cette nouvelle mobilisation intervient au lendemain d'une journée particulièrement agitée dans la métropole de Lyon.
Jeudi, 31 établissements avaient été touchés à des degrés divers, tandis qu'environ 3 000 personnes avaient participé à une manifestation au départ de Bron, selon la préfecture.
Plusieurs incidents avaient également éclaté aux abords des lycées, notamment dans le 6e arrondissement de Lyon, où des tirs de mortiers avaient été constatés à l'intérieur du lycée Édouard-Herriot.
Sept personnes avaient été interpellées dans la matinée, notamment pour des faits d'incendie volontaire, de rébellion et de jets de projectiles.
Le mouvement avait également perturbé le fonctionnement de l'université Lyon 3, dont le Palais de l'Université était resté fermé toute la journée en raison d'un blocage.
Ce vendredi, la situation reste donc sous surveillance, alors que les autorités redoutent de nouveaux débordements après plusieurs jours de tensions.
Problème de lien.Signaler Répondre
Celui ci-dessous sera mieux ?
Avec mes excuses
https://www.facebook.com/reel/1810224833335922/?mibextid=ZZyLBr
Et dire que pendant ce temps, des soldats de 20 ans au Liban, au front pour une année ont demandé des livres pour étudier et approfondir leurs connaissances..Signaler Répondre
Respect a ces jeunes hommes et honte et mépris pour ces gauchistes casseurs qui se croient des guerriers parcequ ils insultent les FDO et brûlent profs, passants...
Tu sembles avoir pris un mauvais coup à la tête lors de ta dernière fight.Signaler Répondre
Pour ta fixation sur LFI et Cie, je te conseille de consulté.
T'enfermer dans ta haine et tes frustrations ne sert à rien à part de continuer à t'écerveler.
Fera entendre sa voix, la minorité de ratés et voyous qui cassent et brûlent ne pesera pas lourd...Signaler Répondre
Qu'ils aillent bosser, la moitie qui ont le BAC font plusieurs faites francais par ligne ??? Qu'ils bossent ces jeunes c*nsSignaler Répondre
Désolé, mais pour rentrer dans la police, tu passes un examen et vous visiblement vous l avez raté....Signaler Répondre
Perdu petit scarabée......👎👎👎
Je sais pas les autres collègues , mais Dans ma Section ont se régale de jouer de la matraque pour calmer ses jeunes feignants ! J’en ai taper un sur la main , il crier comme un goret 🤣. J’ai du lui peter les phalanges peut-être.Signaler Répondre
Mon père est dans les FDO et il nous a raconté que certains de ses collègues de travail prennent plaisir à frapper les jeunes . Les Brebis galeuses et sadiques dans les FDO sont aussi dans toutes les catégories professionnelles. Les cons sont partout malheureusement.Signaler Répondre
Le Lorem Ipsum est un faux texte standard utilisé en imprimerieSignaler Répondre
Mais non il faut rester, voter et ne rien lâcher pour faire taire et mettre hors d'état de nuire les LFI et leurs copains.Signaler Répondre
Ça commence a bouger, la peur change de camp. Pour la première fois le parlement européen a voté, sauf la gauche, une résolution actant des réseaux et des financements des frères musulmans en France...
L ONU a reconnu aussi son infiltration par des terroristes.
On espère que chez nous, on aura ce courage et cette honnêteté de poursuivre ceux qui organisent ce chaos, LFI en premier dont un rapport a Matignon a permis d établir leur engagement a fomenter les émeutes lycéennes.
Auront ils le courage de poursuivre, juger, condamner tous ces gens ?
A nous de l exiger fermement, sans excuses et sans états d âmes.....ne plus rien laissez passer....
Aucun français ne veut vivre sous le régime des Mollahs ou de Corée du nord. Même en Amérique du sud, ils se sont débarrassés de leur gauchiste......le monde change, il avance , ne lâchons rien...
toujours pas remis de ton échec à l'agrégation.Signaler Répondre
c'etait y a 35 ans passe à autre chose.
Quand on voit ce qu on voit, quand on entend ce qu on entend, on a raison de penser ce qu on pense.Signaler Répondre
Oui oui et ne pas oublier que dans des manifs lycéennes et étudiantes de ses derniers jours il y a eu des chants glorifiant le meurtre de Quentin (et aussi l'acte des terroristes comme Merah).Signaler Répondre
Lyon II (allié Sciences Po Lyon) c'est pas justement au sortir d' un meeting LFI que cet assassinat a été commis ? Belle fac en effet avec une trace de sang, et du prof d'Histoire antisémite (et on ajoute un prof empêché d'enseigner et attaquer par la Présidence).
Bravo Lyon II
C'est fini pour nous les retraités, nous perdons de jour en jour l'opinion des jeunes qui n'en font qu'à leur tête. Je vais quitter la France si les gauchistes gagnent les élections, j'en ai marre de me sacrifier pour cette jeunesse décérébrée et ingrate.Signaler Répondre
humour 🤣humour🤣Signaler Répondre
Ne serait ce pas la mobilisation de la racaille qui déteste la FRANCE ! !Signaler Répondre
Un avis pertinent :Signaler Répondre
.
https://www.facebook.com/reel/181022483…tid=ZZyLBr
En même temps, Lyon II, ce n est pas ingénieur, médecine ni maths sup, mais socio, psycho,etc.. les futurs assistés.....Signaler Répondre
Bientôt au prix d'un plein...Signaler Répondre
cette jeunesse donc le savoir recule pour des raisons qu ils ne combattent pas car leur gourou laveur de cerveaux a effacé la cause dans leur disque dur cérébral. 40 ans de gauchisme woke et de gestion egalitarisre qui à créé les pires inégalités. lorsqu ils entreront dans le monde réel celui du travail ça va leur faire tout drôle. ils repenseront à ces casseurs et à leur gourou de la France incendaire du gourou facho et raciste qui les aura fait cocu.Signaler Répondre
Ne pas oublier. Lyon est la ville où sevit Raphael ARNAULT, le lieutenant LFI, technicien de la jeune milice fasciste grande organisatrice de combats de rues ultra violents....Signaler Répondre
Des syndicats étudiants dirigés aussi par des syndicalistes enseignants demandaient hier 10 milliards !!Signaler Répondre
je leur signale au passage qu'une partie de la population est en train de crever la bouche ouverte en ce moment mais bon ils s'en foutent
Mais 10 miiliards pour faire quoi alors que le budget de l'Education Nationale est comparativement aux autres pays déjà élevé...
Puis l'éléphant au milieu du couloir, dans ses budgets des ministères qui peuvent paraitre élevés, il faut enlever plus de la moitié pour le paiement des retraites des fonctionnaires..
On pourra beau avoir des grands énarques (payés une blinde avec très bonne retraite spéciale) passé à l'antenne parlé de la dette du pays, il y a un chiffre assez consensuel (contribuables associés) en 20ans la part de la dette venant des retraites publiques c'est 1200 milliards.
La Fac fermée les centaines de filières inutiles et regroupées sur des pôles... au passage mettre dehors ses centaines d'enseignants chercheur qui ne servent à rien. Rediriger les fonds de recherche sur des thématiques réellement porteuse (et arrêter de financer le décolonialisme). On arrête 60% des filiales sociologie, psychologie etc etc. Les facs sont en faillite car l'éducation supérieur n'a pas été géré comme tout le reste (et là c'est autant la droite que la gauche car le passage de Pécresse sous Sarkosy n'est pas une réussite).
Coupons toutes les aides à ces familles qui détruisent et saccagent la France! Tu casses, tu paies jusqu’au dernier centime. Tu fais une connerie, tu assumes. Ces voyoux n’assument rien, ils provoquent et agressent les FDO et vont porter plainte parce qu’il y a eu riposte! Les parents ne jouent pas leur rôle. Nous vous avons accueilli avec des droits mais vous avez aussi des devoirs vis vis de la France. Si vous détestez notre pays, vous pouvez aussi redécouvrir le pays de vos ancêtres. Mais bon en France, il y a la CAF….total soutien à nos FDO face à ces hordes de sauvages guidés par les mouvances de l’ultra gauche insoumise…Signaler Répondre
Mobilisation, mortiers, chaos.Signaler Répondre
Et derrière, les “analyses” de Calahan, LFI et compagnie : un jus brun, un mélange de restes idéologiques fermentés, qui remonte comme un geyser de fosse sceptique mal fermée.
Leur discours, c’est pas de la pensée : c’est de la matière, celle qu’on évacue à la pelle quand une canalisation explose.
Même un égout en surcharge aurait honte de produire ça.
Au rythme où vont les choses drones visant les data centers deviendra une banalité dans la presse.Signaler Répondre
Je fais commerce de mortiers à Vénissieux et je confirme une forte hausse de chiffre d'affaire ces dernières semaines.Signaler Répondre
Mais les jeunes , faute de moyens, achètent des modèles premiers prix alors qu'il existe des modèles automatiques .
Ajouter un véritable chargeur automatique propulserait NEMO/AMOS encore plus loin. Les deux utilisent en fait un ou deux chargeurs qui gèrent les obus et retirent les charges supplémentaires. En dehors de ça, ce sont des produits plutôt excellents, AMOS est une chose incroyablement précise tant en mode de tir indirect que direct.
Ce qui explique bien sûr pourquoi les mortiers dédiés sont souvent à chargement par la bouche , comme pour les jeunes lycéennes, car il suffit de laisser tomber l'obus dans le canon.
Toujours pas des étudiants de LYON III qui bloquent mais leurs voisins, ceux de Lyon II.Signaler Répondre
14€ le paquet de rouges le mois prochain au lieu de 13,50...je sens que moi aussi je vais m'équiper d'une matraque et aller tabasser dans la rue.Signaler Répondre
"où des tirs de mortiers visant l'établissement ont été signalés".Signaler Répondre
Les humanistes sont de sortie....