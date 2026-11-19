Après les incidents survenus mardi et mercredi, l'établissement a une nouvelle fois été le théâtre de tirs de mortiers d'artifice ce jeudi 19 novembre, aux alentours de 10h.
Selon nos informations, plusieurs engins pyrotechniques ont été utilisés. L'un d'entre eux a notamment été tiré à l'intérieur même du lycée, une nouvelle fois dans le hall d'entrée. Les auteurs pourraient être des jeunes extérieurs à l'établissement, une information qui reste toutefois à confirmer.
À l'extérieur, au moins un autre mortier aurait également été tiré. Une nouvelle vidéo obtenue par notre rédaction témoigne de la confusion provoquée par ces incidents. On y observe des attroupements et des élèves cherchant à quitter les lieux dans la précipitation.
Face à cette nouvelle série de violences, les cours ont été basculés en distanciel pour le reste de la journée de jeudi.
Des incidents qui se répètent depuis mardi
Ces nouveaux tirs interviennent alors que le lycée Marcel Sembat est confronté à une succession d'incidents depuis le début de la semaine. Mardi 17 novembre, un premier mortier avait été tiré dans un couloir de l'établissement, peu avant 9h. Le lendemain, mercredi 18 novembre, au moins deux autres engins pyrotechniques avaient explosé dans le hall d'entrée, où se trouvaient de nombreux élèves.
Des scènes également documentées par plusieurs vidéos transmises à notre rédaction. Le lycée avait déjà été touché par des violences le 6 novembre dernier, avec notamment des incendies de poubelles et de caddies devant ses grilles.
Une multiplication des violences dans l'agglomération lyonnaise
Le lycée Marcel Sembat n'est pas le seul établissement concerné par cette recrudescence d'incidents. Ce jeudi matin, des tirs de mortiers ont été signalés au lycée La Martinière-Monplaisir (Lyon 8e), au lycée Beltrame (Meyzieu), au collège Valdo (Vaulx-en-Velin) et aux abords du lycée Mérieux (Lyon 7e).
Dans un communiqué publié en début d'après-midi, la préfecture et le rectorat font état d'une dizaine de blessés, dont le proviseur, une CPE et quatre élèves du lycéeLa Martinière- Monplaisir. Cinq individus ont également été interpellés.
Face à cette nouvelle série d'incidents, le préfet du Rhône et la rectrice de l'académie de Lyon dénoncent "une atteinte inadmissible à l'intégrité physique des personnels de l'Éducation Nationale et des élèves".
"Les violences n'ont aucune place dans les établissements scolaires", rappellent les autorités, qui assurent rester mobilisées pour sécuriser les établissements.
Les incidents se répètent au lycée Marcel-Sembat de Vénissieux. Ce jeudi 19 novembre, de nouveaux mortiers d'artifice ont été tirés à l'intérieur et aux abords de l'établissement, provoquant des mouvements de panique parmi les élèves https://t.co/yQWmZDSiUV— Lyon Mag (@lyonmag) November 19, 2026
Bien d’accord avec vous ils récoltent les fruits de se qu’ils ont semés notamment en considérant leurs élèves comme des « potes » avec en plus le tutoiement ils perdent le respect qui devrait leurs être dû…Signaler Répondre
Allo allo,Signaler Répondre
Vous êtes sur le répondeur de zzzzzzzzz
Nous condamnons avec le dernière énergie zzzzzzzzz
Et sommes de tout cœur avec zzzzzzzzz
Les faits constatés seront punis avec zzzzzzzzz
Nous sommes désolés par cette interruption du disque répondeur.
Merci de votre compréhension.
LFI veux amistié les jeunes qui ont tout saccagés, brulés, volés..... Votez bien en 2027!!!!!!!Signaler Répondre
et derniere solution efficace :Signaler Répondre
-on vire tout le monde illico manu-militari
-on ferme et condamne le lycée façon forteresse,avec service d'ordre rigoureux et musclé
-on convoque et ré-examine minutieusement le dossier de chaque élève ,avec lui , sa motivation à suivre des études ,avec entretien privé
-on exige la venue des parents
sinon on n'en sortira jamais...
40 ans de laxisme et de dialogue! Et on voit l'état de la France! Des milliards ont été mis dans les banlieues! Et on voit le résultat!Signaler Répondre
Après, ils condamnent fermement.Signaler Répondre
Tous condamnent fermement sauf la justice, étonnant non ?
" Violences dans les lycées : Laurent Nuñez déplore toujours «beaucoup de jets de mortiers» "Signaler Répondre
Voila une belle déclaration! Et après, vous faites quoi? 🤔🤔
https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogueSignaler Répondre
Il suffit de l'appliquer.
forgé leurs propres chaînesSignaler Répondre
C'est révoltant de voir des enseignants blessés, certes, mais entre nous, cette corporation très essentiellement de gauche pendant des décennies a cultivé dans les établissements un traitement misérabiliste des élèves violents et irrespectueux en leur trouvant toujours des circonstances atténuantes exactement comme une partie de la justice d'aujourd'hui. La suite était prévisible dès 1970...Signaler Répondre
intersectionnelle!Signaler Répondre
Et l'antisémitisme.Signaler Répondre
Ces racailles préfèrent la culture "mortelle samba" à celle de Marcel Sembat !Signaler Répondre
ces 'chérubins' sont des victimes de la société patriarcale non dégenrée et non apaisée ; cela est évident ; non ?Signaler Répondre
Oû est le Maire ?Signaler Répondre
Je condamne fermement bla-bla-blaSignaler Répondre
Toujours le pantalon bien sûr le cheville et on cambre bien surtout.
Il n’y a pas d’élèves à Venissieux que des délinquantsSignaler Répondre
Et si on coupait les allocs des familles des casseurs, pilleurs et autres joyeusetés ?
Les profs ont deux solutions :Signaler Répondre
1 déclarer leur droit de retrait ;
2 faire grève d'une durée indéterminée.
Cette violence est totalement inadmissible.
Notre main ne tremblera pas ;-))))))))))))))Signaler Répondre
Les enseignants soutiennent le mouvement des abrutis, fermez les établissements il y a longtemps que la pauvre jeunesse tiktokeuse et consorts EST FOUTUE.Signaler Répondre
Allez on répète avec moi! " on comdamne fortement et les auteurs seront sevèrement punis " 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
La passion de LFI pour la violence de ses miliciens et de ses vaches sacrées relève du fascisme tout comme leur passion pour leur chef et l'embrigadement corporatiste.Signaler Répondre
Mais il faut arrêter de se voiler la face,il y a des réalité de mauvaises personnes.Signaler Répondre
Dans cette nouvelle France si Mélenchon est élu...la racaille regnera dans les lycées et les villes, les appartements et maisons seront réquisitionnés, les milices surveilleront....et les entreprises et les capitaux quitteront le pays...et le rêve de la gauche se réalisera en transformant la France en Gaza...Signaler Répondre
en amerique la police est plus libre de ses gestes, on lit trés rarement qu'un policier est sanctionéSignaler Répondre
pour avoir tirté sur un dangereux personnage, alors qu'en France les délinquants sont protégés , peut être
que les juges ont peur pour leur famille et donnent des peines assez allégées pour pouvoir dormir.
reste a voir.
Voilà ce qui arrive quand on se met à genoux devant des gaminsSignaler Répondre
Quand on leur autorise de se considérer comme égaux, voire supérieurs aux adultes, et autres officiels type ministres
Et quand les limites et la conscience des autres ne fait pas partie du périmètre de leur éducation ...
Que certains jeunes manifestent oui, qu'ils revendiquent oui, qu'ils souhaitent faire la révolution bon ....
Mais stop à ce n'importe quoi existentiel !!!
A Venissieux ? Quelle surprise !!Signaler Répondre
Je ne sais pas vous, mais moi,honnêtement j'aurais peur de manifester avec ce genre de voyous...les psys vont vous expliquer qu'il y a un dérèglement de dopamine au niveau du cerveau de ces futurs kassos et je veux bien le croire.Signaler Répondre
Ah toutes ces personnes qui découvrent la Lune...Signaler Répondre
Et rafler les macaques enragés, extérieurs aux lycées, la plupart du temps ? Les ramasser, faire payer les dégâts par leurs parents et coller les plus récalcitrant en CEF, aux frais des parents ? Non ?Signaler Répondre
Et les coups de pompes dans le train ? ? ?Signaler Répondre
Rien que les images des personnes présentes, racailles, délinquants etc.. sont les mêmes comme d'habitude ceux qui n'ont pas de vie sociale et ceux qui n'aime pas la république française en même temps pas étonnant c'est LFI qui gère la ville, à force d’être trop gentil, trop de considération face à ceux qui se victimise tout les jours voici le résultat.Signaler Répondre
Bah alors, je croyais que la violence c'était uniquement de la faute des FDO, pas des gentils jeunes ?Signaler Répondre
Ces lycéens ont toute la gauche qui les soutient et propose même de les amnistier....Après, les incultes endoctrinés ont toujours été du pain béni pour lui assurer son électorat...Signaler Répondre
Bienvenue dans l'éducation de la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre