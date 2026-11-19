Après les incidents survenus mardi et mercredi, l'établissement a une nouvelle fois été le théâtre de tirs de mortiers d'artifice ce jeudi 19 novembre, aux alentours de 10h.

Selon nos informations, plusieurs engins pyrotechniques ont été utilisés. L'un d'entre eux a notamment été tiré à l'intérieur même du lycée, une nouvelle fois dans le hall d'entrée. Les auteurs pourraient être des jeunes extérieurs à l'établissement, une information qui reste toutefois à confirmer.

À l'extérieur, au moins un autre mortier aurait également été tiré. Une nouvelle vidéo obtenue par notre rédaction témoigne de la confusion provoquée par ces incidents. On y observe des attroupements et des élèves cherchant à quitter les lieux dans la précipitation.

Face à cette nouvelle série de violences, les cours ont été basculés en distanciel pour le reste de la journée de jeudi.

Des incidents qui se répètent depuis mardi

Ces nouveaux tirs interviennent alors que le lycée Marcel Sembat est confronté à une succession d'incidents depuis le début de la semaine. Mardi 17 novembre, un premier mortier avait été tiré dans un couloir de l'établissement, peu avant 9h. Le lendemain, mercredi 18 novembre, au moins deux autres engins pyrotechniques avaient explosé dans le hall d'entrée, où se trouvaient de nombreux élèves.

Des scènes également documentées par plusieurs vidéos transmises à notre rédaction. Le lycée avait déjà été touché par des violences le 6 novembre dernier, avec notamment des incendies de poubelles et de caddies devant ses grilles.

Une multiplication des violences dans l'agglomération lyonnaise

Le lycée Marcel Sembat n'est pas le seul établissement concerné par cette recrudescence d'incidents. Ce jeudi matin, des tirs de mortiers ont été signalés au lycée La Martinière-Monplaisir (Lyon 8e), au lycée Beltrame (Meyzieu), au collège Valdo (Vaulx-en-Velin) et aux abords du lycée Mérieux (Lyon 7e).

Dans un communiqué publié en début d'après-midi, la préfecture et le rectorat font état d'une dizaine de blessés, dont le proviseur, une CPE et quatre élèves du lycéeLa Martinière- Monplaisir. Cinq individus ont également été interpellés.

Face à cette nouvelle série d'incidents, le préfet du Rhône et la rectrice de l'académie de Lyon dénoncent "une atteinte inadmissible à l'intégrité physique des personnels de l'Éducation Nationale et des élèves".

"Les violences n'ont aucune place dans les établissements scolaires", rappellent les autorités, qui assurent rester mobilisées pour sécuriser les établissements.