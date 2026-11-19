Lyon ou Vice City, personne ne voit la différence. Ce jeudi 19 novembre, à minuit, le monde entier a pu découvrir GTA VI, le tout nouvel opus de la saga de Rockstar Games. Et ce, après treize longues années d’attente. Pour cette occasion, le développeur américain a réuni un casting musical prestigieux pour sa bande originale.

Aux côtés de Travis Scott, Cardi B, Tame Impala ou encore l’incontournable Bad Bunny, deux figures de la musique électronique nées à Lyon figurent parmi les artistes de cet album de 34 titres : Gesaffelstein et Étienne de Crécy.

Une nouvelle consécration pour Gesaffelstein

Déjà récompensé en février dernier par son premier Grammy Award pour un remix de Lady Gaga, Gesaffelstein termine son année 2026 en beauté. De son vrai nom Mike Lévy, le DJ lyonnais de 41 ans a coproduit avec Justice le morceau Pusher pour GTA VI, qui fait un véritable carton.

Autre Lyonnais à figurer dans la bande son du jeu vidéo le plus attendu de l’histoire, Étienne de Crécy est l'une des figures historiques de la French Touch. Né à Lyon en 1969, le DJ a réalisé pour GTA VI le titre Sexy Magic, un son house coproduit avec le Britannique Fred Again. De quoi pouvoir rouler au bord des plages de Vice City avec style.