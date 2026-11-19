"Ce grand moment a déjà commencé !". En ouverture des tables rondes consacrées aux Jeux Olympiques d'hiver 2030, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke a rappelé que l'échéance approchait à grands pas, et que sa préparation portait déjà ses fruits.

"Il s’est passé beaucoup de choses", a reconnu l'ancien maire de Moûtiers. "Sur la gouvernance et le plan technique avec nos sites qui ont un peu évolué. Ce projet a trouvé une certaine maturité en 2026", s'est-il félicité, saluant au passage Geoffroy Roux de Bézieux, nouveau patron du COJOP après le désastre Edgar Grospiron.

La Région avait appris de ses erreurs. Pour cette deuxième édition de l'évènement "Alpes françaises 2030 : faites vos jeux" réunissant élus, acteurs de la montagne et chefs d'entreprises à l'Hôtel de Région à Lyon, le ton était bien plus positif que l'an dernier.

A l'époque, Cyril Linette, encore directeur général du COJOP, avait plombé l'ambiance en minimisant le ruissellement économique du territoire et expliquant que la priorité ne serait pas nécessairement donnée aux entreprises de la région mais aux plus compétentes, incitant les PME à s'unir pour contrer les grands groupes européens.

Depuis, le discours - et les hommes - ont bien changé.

"Je n’ai aucun doute - parce que je sais déjà que dans les premiers kilomètres effectués ensemble - ces jeux profitent déjà à nos territoires", a lancé ce mercredi Fabrice Pannekoucke.

Le président de la Région rappelait que 30% des marchés devaient être fléchés en direction des TPE et PME. "Aujourd’hui nous sommes à 46%. Ça fait 16 millions d’euros arrivés par le truchement des Jeux", a-t-il salué.

"On a des chiffres, on a des résultats. On n’est pas ici pour se raconter des histoires", concluait l'élu avant de céder la parole à divers acteurs du futur grand rassemblement du sport hivernal mondial.