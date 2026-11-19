"Ce grand moment a déjà commencé !". En ouverture des tables rondes consacrées aux Jeux Olympiques d'hiver 2030, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke a rappelé que l'échéance approchait à grands pas, et que sa préparation portait déjà ses fruits.
"Il s’est passé beaucoup de choses", a reconnu l'ancien maire de Moûtiers. "Sur la gouvernance et le plan technique avec nos sites qui ont un peu évolué. Ce projet a trouvé une certaine maturité en 2026", s'est-il félicité, saluant au passage Geoffroy Roux de Bézieux, nouveau patron du COJOP après le désastre Edgar Grospiron.
La Région avait appris de ses erreurs. Pour cette deuxième édition de l'évènement "Alpes françaises 2030 : faites vos jeux" réunissant élus, acteurs de la montagne et chefs d'entreprises à l'Hôtel de Région à Lyon, le ton était bien plus positif que l'an dernier.
A l'époque, Cyril Linette, encore directeur général du COJOP, avait plombé l'ambiance en minimisant le ruissellement économique du territoire et expliquant que la priorité ne serait pas nécessairement donnée aux entreprises de la région mais aux plus compétentes, incitant les PME à s'unir pour contrer les grands groupes européens.
Depuis, le discours - et les hommes - ont bien changé.
"Je n’ai aucun doute - parce que je sais déjà que dans les premiers kilomètres effectués ensemble - ces jeux profitent déjà à nos territoires", a lancé ce mercredi Fabrice Pannekoucke.
Le président de la Région rappelait que 30% des marchés devaient être fléchés en direction des TPE et PME. "Aujourd’hui nous sommes à 46%. Ça fait 16 millions d’euros arrivés par le truchement des Jeux", a-t-il salué.
"On a des chiffres, on a des résultats. On n’est pas ici pour se raconter des histoires", concluait l'élu avant de céder la parole à divers acteurs du futur grand rassemblement du sport hivernal mondial.
(RMC-5h30))les JO d'été 2024 ont coûté 7 milliards,et après les comptes ,le retour sur investissement n'est dorénavant pas probant.Quid des JO d'hiver 2030 à l'époque où le pays va financierement défaillir?Signaler Répondre
et poussons les économies ,réhabilitons la piste de bob de grenoble qui date de 1968!!hi,hi,hiSignaler Répondre
Hélas vrai !Signaler Répondre
Il s'agit simplement de savoir le montant des dépenses en argent public et le montant des recettes pour l'état :impôts tva.. Mais aucun politique n'est capable de faire ce bilan, à part la langue de bois.Signaler Répondre
Y’aura moins de monde et ce ne sera pas à Paris. Donc à part les écolo gauchistes, on n’entendra personne râler (qui se soucis du confort de vie des savoyards ?)Signaler Répondre
De plus, Il y aura de la neige, très majoritairement de la neige naturelle. Elle sera livrée par supertanker directement de l'Arctique. Ils remonteront par le Rhône, puis l'Isère.
n point de vue savoyard sur la question :
Sur les épreuves de ski alpin, on peut estimer qu'il y aura zéro soucis, c'est prévu à Courchevel et Val d'Isère, c'est vraiment là où est assuré d'avoir de la neige
Pour le ski de fond / biathlon, à la Clusaz et au Grand Bornand, c'est exactement le contraire, c'est super bas, les épreuves de coupe de monde se déroule déjà quasiment que sur neige stockée ou artificielle
Pour le snow, dans les alpes du sud, ce sont des stations dont le domaine monte assez haut, où il n'y a pas de problèmes significatifs.
Les gros équipements (piste de bob + tremplins) existent déjà, on reprend ceux d'Albertville, c'est très bien
Dommage , Edgar ne sera pas la .
J'ai bien peur, qu'encore une fois, ce soit surtout les contribuables les grands gagnants ...Signaler Répondre
Pour l'instant ça ressemble plus aux Jeux du Cirque...Signaler Répondre
Quand nos ''chers'' politiciens - de tous les partis - vont ils cesser de nous prendre pour des imbéciles ?Signaler Répondre
A lire le 1er bilan de la COUR des COMPTES des JO de 2024 :
https://www.franceinfo.fr/sports/les-consequences-economiques-des-jo-2024-sont-tres-limitees-selon-un-rapport-de-la-cour-des-comptes-agence-radio-france_8288882.html = 18/11/26 : Les conséquences économiques des JO 2024 sont "très limitées", selon un rapport de la Cour des comptes
Les JO ne servent qu'à enrichir les nombreux copains de nos chers politiciens.
Les JO ne servent pour nos chers politiciens, qu'à se pavaner devant les médias en faisant une fête d'apparat très chère.
Les JO ne servent qu'à faire payer ls dépenses et déficit, par nous les contribuables...