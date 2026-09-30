L’ancien président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux apparaît comme l’un des principaux noms évoqués pour succéder à Edgar Grospiron à la tête du comité d’organisation.

Selon Le Dauphiné Libéré, le nom de Geoffroy Roux de Bézieux circule avec insistance pour prendre la présidence du comité d’organisation des prochains Jeux olympiques et paralympiques d’hiver.

L’entrepreneur de 64 ans, d’origine lyonnaise, pourrait prendre la place d’Edgar Grospiron, dont la démission de la présidence du Cojop a été actée le 10 septembre, et remplacer Vincent Roberti qui assure l'intérim.

Geoffroy Roux de Bézieux connaît déjà le fonctionnement du comité d’organisation. Depuis le 1er avril 2026, l'ancien président du Medef dirige le comité des rémunérations du Cojop.

La piste menant à l'ancien dirigeant patronal a pris de l'épaisseur alors qu'Henri Giscard d'Estaing, ancien président du Club Med, faisait également partie des personnalités dont le nom avait circulé.

À quatre ans de l'événement, la désignation du successeur d'Edgar Grospiron constitue donc une nouvelle étape importante pour un comité d'organisation qui doit désormais entrer dans la phase opérationnelle de la préparation des Jeux.