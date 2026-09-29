Après Vénissieux, les élections municipales annulées à Vaulx-en-Velin

Après Vénissieux, le tribunal administratif de Lyon a également prononcé, ce mardi 29 septembre, l’annulation des élections municipales de Vaulx-en-Velin, selon une décision consultée par Le Progrès.

Cette décision était attendue depuis l’audience du 14 septembre. La rapporteure publique avait alors préconisé l’annulation du scrutin remporté en mars dernier par Abdelkader Lahmar.

Au second tour, le 22 mars, la liste conduite par Abdelkader Lahmar avait devancé celle de la maire sortante Hélène Geoffroy de seulement 104 voix. Le scrutin avait toutefois été marqué par une irrégularité concernant la liste de Christine Bertin, arrivée troisième au premier tour.

La double nationalité de l’une de ses colistières n'avait pas été mentionnée sur les bulletins de vote. Une irrégularité qui n'avait pas été détectée avant le second tour et qui avait conduit à l’annulation des suffrages exprimés en faveur de cette liste.

Compte tenu du faible écart séparant Abdelkader Lahmar et Hélène Geoffroy, la rapporteure publique avait considéré que cette situation était susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Le tribunal administratif a finalement suivi ses conclusions en prononçant l’annulation des élections.

Cette décision intervient quelques heures après l’annulation du scrutin municipal de Vénissieux. À Saint-Fons, le rapporteur public a également demandé ce lundi l’annulation des élections municipales.