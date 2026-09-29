Mise à jour : Le bilan s’alourdit après une matinée marquée par plusieurs tensions aux abords d’établissements scolaires et universitaires à Lyon et dans le Rhône. La préfecture annonce 44 interpellations.
Les forces de l’ordre ont procédé à 44 interpellations ce mardi 29 septembre à Lyon, dans la Métropole et plus largement dans le Rhône, après les différents incidents survenus dans la matinée. La préfecture précise que plusieurs établissements scolaires et universitaires ont été concernés par des blocages ou des tentatives de blocage, avec notamment des tirs de mortiers, des jets de projectiles et des incendies de poubelles.
Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a condamné ces violences et salué l’intervention des forces de sécurité. La situation s’est depuis apaisée : en ce début d’après-midi, plus aucun établissement scolaire ou universitaire n’était bloqué, indiquent les services de l’État.
Article initial 9h11 : Dans le cadre d'un appel national au blocage lancé par l'Union syndicale lycéenne, des élèves se mobilisent notamment pour réclamer davantage de moyens dans l'Éducation nationale. À Lyon, Villeurbanne et Décines-Charpieu, plusieurs établissements sont concernés depuis le début de la matinée, avec des tensions signalées à certains endroits.
Des affrontements à Décines-Charpieu
La situation est notamment tendue devant le lycée Charlie-Chaplin de Décines-Charpieu. Des affrontements entre des lycéens et les forces de l'ordre sont signalés depuis environ 7h45.
Selon les premiers éléments, les élèves arrivant progressivement devant l'établissement sont pris en charge par le proviseur afin d'être conduits à l'intérieur du lycée.
La police intervient devant le lycée Brossolette à Villeurbanne
Des tensions sont aussi en cours devant le lycée Pierre-Brossolette de Villeurbanne, où les forces de l'ordre interviennent ce mardi matin.
Un professeur de l'établissement indique que les élèves viennent d'apprendre l'annulation de leurs cours. "Nous tenions à vous informer que la police est en train d'intervenir contre des lycéens au lycée Brossolette alors que les élèves viennent d'apprendre que leurs cours sont annulés. Les enseignants seront présents pour prévenir tout débordement et communiquer avec les journalistes présents", indiquait-il à notre rédaction aux alentours de 8h. Une heure plus tard, la situation semblait toutefois s’être apaisée : selon nos informations, le calme était revenu aux abords de l’établissement.
Plusieurs blocages à Lyon
À Lyon également, plusieurs établissements sont concernés. Au lycée Saint-Exupéry, dans le 4e arrondissement, plus d'une centaine de jeunes participent au mouvement et bloquent l'accès à l'établissement. Les élèves déjà présents à l'intérieur peuvent poursuivre leurs cours, tandis que ceux restés à l'extérieur ont été invités à rentrer chez eux ou à rester à leur domicile.
D'après nos informations, un autre blocage a été mis en place avant 8 heures devant le lycée Charles-Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Au lycée Juliette-Récamier, dans le 2e arrondissement de Lyon, le blocage se poursuivait encore à midi. Malgré l’usage de gaz lacrymogène et la présence d’une dizaine de CRS, les manifestants se sont d’abord repliés place Carnot avant de revenir devant l’établissement. De nombreux jeunes ont été incommodés par les gaz. Sollicité, le proviseur n’a pas souhaité répondre. Une partie des enseignants se tenait derrière le blocus.
La situation reste susceptible d'évoluer dans la matinée.
📍Mobilisation au lycée Charles Mérieux à Lyon : les manifestants réclament davantage de moyens dans les services publics. pic.twitter.com/vso9ZhLjD0— Lyon Mag (@lyonmag) September 29, 2026
Des millions de français préfèrent l'agressivité de Mélenchon à la sérénité du Pape.Signaler Répondre
Que voulez vous, leur croyance politique et religieuse sont l'opposé de ce qui à fait la France.
44Signaler Répondre
Ils sont 44
Tous mineurs j'espère
Donc total des couts de remise en états divisée par 44
Maman Papa préparez vous la collecte fiscale arrive
Étudier ou dealer, le choix est manifestement vite fait ! Et tous les jours, on en a la preuve….Signaler Répondre
çà me rappelle quelque chose...Signaler Répondre
je pense que vous manipulez également parfaitement notre belle langue, donc….Signaler Répondre
Oh les jeunes, arrêtez de vous faire manipuler.Signaler Répondre
Faites des études, il n y aura pas assez de place pour vous caser dans le parti de papy Melenchon, réservé a la famille, ni au parlement comme Delogu, ni au sénat comme le gendre...si vous ratez votre parcours éducatif...
Derrière ce bordel organisé il y à LFI, et son gros manipulateur : Mélenchon ! Il sait pouvoir compter sur ses marionnettes soumises à sa volonté, les prolétaires les immigrés et les étudiants.Signaler Répondre
Effrayant cette absence de bon sens des lycéens qui montent au créneau parce qu'ils écoutent les élus LFI.Signaler Répondre
" Bien sûr que si ils savent pourquoi " ?Signaler Répondre
Pas si sûr quand on entend les arguments pour ne pas dire les insultes qu'ils vocifèrent....de plus casser et bruler : ce ne sont pas des arguments (sauf chez les barbares).
3500 milliards (plutôt 5000 avec les frais cachés).Signaler Répondre
Une nuit en garde à vue, dans une cellule qui sent la pisse et la merde, jolie formation à mettre sur son CVSignaler Répondre
Papa viendra demain matin pour payer une petite amende, que j'espère assez conséquente, il appréciera de donner de l'argent à l'état pour les conneries de son fils, et lui retournera bosser
Faites des gosses
Mon chien ne manifeste pas lui, il s'adapte
Nous sommes plus nombreux que tous ces ratés qui expriment leur frustration en votant à gauche. Bonne nouvelle : dans ce pays on peut venir de la classe populaire et devenir riche. Il suffit de se bouger le cul et de ne rien attendre de personne.Signaler Répondre
Marre de payer pour des gens qui ne branlent rien et qui attendent tout de l'état.
Vous devriez voyager pour voir ce que c'est que la vraie misère, pas celle où on est abonné a Netflix, ou l'on a une télé 115 cm,un portable dernier cri et des baskets qui coûtent un quart de SMIC. LFI je vous vomis vous et vos manipulations, ca leche les islamistes et les lgbt en même temps. Vous n'êtes que des ordures qui rêvez de prendre le pouvoir et faire payer aux autres votre frustration.
Personne ne se laissera plus convaincre par cet argument éculé de plus de 50 ans, lequel a amené le peuple-mouton depuis 50 ans à voter pour les membres d’une même caste accrochée au pouvoir comme la moule au bouchot, marionnettes des grands milliardaires que nous avons la « chance » d’avoir. Et pendant ce temps-là, ce sont les petits entrepreneurs qui crèvent de ce détournement de l’argent de nos impôts pour ces grandes fortunes du monde qui ont tout délocalisé dans le quart monde.Signaler Répondre
il avance des arguments.Signaler Répondre
à part attaquer sa personne tu fais quoi?
Chez toi, que des comparaisons empruntées et aucun argument. Bref, t’a perdu.Signaler Répondre
Et oui, la passion nous sauvera, envers et contre ton aigreur qui nous plombe. Pauvre petit qui croit que gérer des comptes publics ressemble à gérer ses économies personnelles 🤣
Pas grave le classement PISA nous déclassera encore plus pour cette année ;-)Signaler Répondre
Pays qui fabrique des ânes.
de commencer à preparer les mouchoirs...çà va être dur pour la coquetterie..Signaler Répondre
Allez coups de matraque!Signaler Répondre
tu ressorts comme un bouton d'acnée sur le nez d'une jouvencelle une veille de balSignaler Répondre
t'as même pas les bons chiffres.Signaler Répondre
6 fautes en 3 lignes,c est pas du soutien aux élèves, mais du soutien scolaire qu il faut.Cela dit c est le niveau actuel des manifestants.Signaler Répondre
C'est sûr qu'une visite en France de Abdelmadjid Tebboune, Mojtaba Khamenei ou de Benyamin Netanyahou n'apporterait pas autant de sérénité et de calme que celle du pape où aucun incident n'a été a déplorer.Signaler Répondre
et bien on a financé avec la dette ,depuis 20 ans, notre confort ,alors qu on aurait du gagner notre confort par notre seul travail et non par la dette...Signaler Répondre
maintenant que tout devient filandreux ,les creanciers ,analysent notre risque de solvabilite ,en augmentant les taux d'interêts..tôt ou tard ,çà va "bugger" sévère...
Coluche , donne moi ta montre , je te donnerai l'heure ...Signaler Répondre
et depuis la dette est passée de 2250 a 2600 milliards ; nos enfants et petits enfants vous remercient chaleureusement ...Signaler Répondre
Touc, merci pour ta réponse passionnée, on sent que tu as tapé sur ton clavier comme si tu sauvais la République.Signaler Répondre
Le problème, c’est que tu t’es emballé tellement vite que tu as oublié de viser.
Tu me fais la morale avec la ferveur d’un stagiaire qui découvre l’actualité et qui pense que répéter trois phrases indignées suffit à faire un argument.
Ta tirade sur les lycéens, le privé, Sarselli‑Voldemort, Macron en Espagne…
On dirait un best‑of de tout ce que tu as lu cette semaine, recollé à la glue émotionnelle.
C’est touchant, vraiment : un peu comme regarder quelqu’un essayer de faire un puzzle sans l’image.
La voiture à 17 ans, le dernier Iphone, les réseaux sociaux. On veut des moyens de gagner 2000 euros au 1er job, avoir tous les week end, et les aides possibles et... Et...Signaler Répondre
2027 la jeunesse de M... L'avenir de la France.
Le drapeau de ton pays? La Palestine? Pôvre France👌👌Signaler Répondre
pas lire comme bêtises...Signaler Répondre
la revendication sa s’apprend dès le plus jeunes âge soutien total aux lycéens ne lâcher rien vous êtes le future de ce pays manifester avec tout les drapeauxSignaler Répondre
Ah mais non, vous parlez de la gauche. Les fachos, c’est bien plus insidieux : c’est vous, avec votre commentaire. C’est vous, avec votre redéfinition des mots et votre torsion de la langue ; vous, manipulateurs éhontés de notre belle langue qui, quand elle véhicule des principes humanistes, vous débecte car elle heurte alors votre immense aigreur.Signaler Répondre
Bien sûr que si ils savent pourquoi. Quand tu auras fini de prendre les jeunes pour des imbéciles, peut-être que tes chevilles auront dégonflé. Ils savent, mieux que quiconque, que leurs conditions de d’enseignement dans le public — dans l’école pour tous, faut-il te le rappeler — sont déplorables à côté des moyens déployés dans le privé. Exemple daté de cette semaine : la hausse des subventions de la Métropole — tu sais, Sarselli-Voldemort, ton idole —versées à l’école privée sous contrat, soi-disant pour que privé-public soient traités à égalité. Laisse-moi rire ! Et ne nous parle pas de la dette, pendant que Macron prend en Espagne une leçon de gestion de l’investissement dans la fonction publique.Signaler Répondre
Alors ça censure toujours chez lyonmag?Signaler Répondre
Je vous fustige
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV‑LFI : des lycéens qui bloquent sans savoir pourquoi, des revendications tellement floues qu’on dirait un tract écrit à 3h du matin, et un chaos pseudo‑militant qui ressemble plus à un sketch qu’à une mobilisation. Une “révolution” où même les slogans ne savent pas ce qu’ils revendiquent.Signaler Répondre
Ils attendent des moyens mais brûlent tout...la bonne blagueSignaler Répondre
Ex Précisions n'a rien à dire aujourd'hui, aurait-il oublié son réveil ?Signaler Répondre
Ça faisait longtemps que la racaille devait attendre une excuse pour casser brûler et piller, il ne savent même pas pourquoi ils le font...Signaler Répondre
Les étudiants afrontes les services d'ordre et viennent se plaindre quand la police se défend légèrement pour ne pas avoir d'histoire avec la hierarchie, alors qu'ils devraient carément leur rentrer dedans sans faire de cadeaux.Signaler Répondre
Leurs parents n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus les nourrires, ils voient leurs parents galérés et eux n'ont aucun avenir dans se pays ! Ils sont pas cons.Signaler Répondre
Il est certain qu'il y a un problème. Quand sortent de l'enseignement des élèves qui ne comprennent ce qu'ils lisent, ne savent pas faire une division, on se demande ce qu'ils ont branler à l'école. N'est-ce pas ? A écouter les influenceurs et la secte Mélenchonise cela va surement aider leur condition. Vous devez en savoir quelque chose apparemment.
prend ce qu'on te donne et tais toi.Signaler Répondre
ok je veux plus t'entendre raler parce que l'on ne revalorise pas ta retraite ou si tu attends trop aux urgences.
Vous avez entièrement raisonSignaler Répondre
Les fachos manifestent, cassent, brûlent. Bref c'est normal pour des fachos.Signaler Répondre
Le lycéen qui réussit apprend ses leçons, fait ses devoirs et respecte les institutions qui lui permettent de se cultiver, de devenir intelligent et de s'émanciper en citoyen responsable.Signaler Répondre
Tant pis pour lui s'il préfère avoir de la bouillie dans le cerveau, détruire la société qui le porte et mendier ensuite de l’assistance.
Dans l'éducation nationale, les fonctionnaires passent leur temps à réclamer des moyens supplémentaires depuis 1968. Mais enfin quand on manque de moyens on commence par retrousser les manches et bosser 2 fois plus notamment pendant les nombreuses vacances scolaires pour créer des moyens pédagogiques performants permettant d'individualiser l'enseignement afin de faire face aux classes surchargées par exemple.Signaler Répondre
Leurs parents n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus les nourrires, ils voient leurs parents galérés et eux n'ont aucun avenir dans se pays ! Ils sont pas cons.Signaler Répondre
On entends Gaza .. rapport ? On voit bien le cinéma et déstabilisation de notre pays que le LFI déteste ..Signaler Répondre
Quelques bons coups de pieds dans les derrières de ces petits merdeux seraient salutaires !Signaler Répondre
Une partie des français veulent le chaos, la sérénité des foules constatées lors de la visite du Pape ils n'en veulent pas dont acte.Signaler Répondre
les temps changent.une amie chargée du recrutement m a dit l autre jour que plusieurs jeunes lui ont dit, c est à l entreprise de s adapter au salarié il paraît que c est courant.Bien évidemment elle ne les embauche pas .Signaler Répondre
330.000 enfants violés entre 1950 et 2020 soit une NOUVELLE victime toutes les 2 heures.Signaler Répondre
c'est facile de pas avoir de débordement quand tu caches tes crimes.