Mise à jour : Le bilan s’alourdit après une matinée marquée par plusieurs tensions aux abords d’établissements scolaires et universitaires à Lyon et dans le Rhône. La préfecture annonce 44 interpellations.

Les forces de l’ordre ont procédé à 44 interpellations ce mardi 29 septembre à Lyon, dans la Métropole et plus largement dans le Rhône, après les différents incidents survenus dans la matinée. La préfecture précise que plusieurs établissements scolaires et universitaires ont été concernés par des blocages ou des tentatives de blocage, avec notamment des tirs de mortiers, des jets de projectiles et des incendies de poubelles.

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a condamné ces violences et salué l’intervention des forces de sécurité. La situation s’est depuis apaisée : en ce début d’après-midi, plus aucun établissement scolaire ou universitaire n’était bloqué, indiquent les services de l’État.

Article initial 9h11 : Dans le cadre d'un appel national au blocage lancé par l'Union syndicale lycéenne, des élèves se mobilisent notamment pour réclamer davantage de moyens dans l'Éducation nationale. À Lyon, Villeurbanne et Décines-Charpieu, plusieurs établissements sont concernés depuis le début de la matinée, avec des tensions signalées à certains endroits.

Des affrontements à Décines-Charpieu

La situation est notamment tendue devant le lycée Charlie-Chaplin de Décines-Charpieu. Des affrontements entre des lycéens et les forces de l'ordre sont signalés depuis environ 7h45.

Selon les premiers éléments, les élèves arrivant progressivement devant l'établissement sont pris en charge par le proviseur afin d'être conduits à l'intérieur du lycée.

La police intervient devant le lycée Brossolette à Villeurbanne

Des tensions sont aussi en cours devant le lycée Pierre-Brossolette de Villeurbanne, où les forces de l'ordre interviennent ce mardi matin.

Un professeur de l'établissement indique que les élèves viennent d'apprendre l'annulation de leurs cours. "Nous tenions à vous informer que la police est en train d'intervenir contre des lycéens au lycée Brossolette alors que les élèves viennent d'apprendre que leurs cours sont annulés. Les enseignants seront présents pour prévenir tout débordement et communiquer avec les journalistes présents", indiquait-il à notre rédaction aux alentours de 8h. Une heure plus tard, la situation semblait toutefois s’être apaisée : selon nos informations, le calme était revenu aux abords de l’établissement.

Plusieurs blocages à Lyon

À Lyon également, plusieurs établissements sont concernés. Au lycée Saint-Exupéry, dans le 4e arrondissement, plus d'une centaine de jeunes participent au mouvement et bloquent l'accès à l'établissement. Les élèves déjà présents à l'intérieur peuvent poursuivre leurs cours, tandis que ceux restés à l'extérieur ont été invités à rentrer chez eux ou à rester à leur domicile.

D'après nos informations, un autre blocage a été mis en place avant 8 heures devant le lycée Charles-Mérieux, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Au lycée Juliette-Récamier, dans le 2e arrondissement de Lyon, le blocage se poursuivait encore à midi. Malgré l’usage de gaz lacrymogène et la présence d’une dizaine de CRS, les manifestants se sont d’abord repliés place Carnot avant de revenir devant l’établissement. De nombreux jeunes ont été incommodés par les gaz. Sollicité, le proviseur n’a pas souhaité répondre. Une partie des enseignants se tenait derrière le blocus.

La situation reste susceptible d'évoluer dans la matinée.