Sports

Alpes 2030 : Henri Giscard d’Estaing décline la présidence du COJOP

Suivez-nous sur Google
Alpes 2030 : Henri Giscard d’Estaing décline la présidence du COJOP
DR

La recherche d’un successeur à Edgar Grospiron se poursuit.

Henri Giscard d’Estaing, ancien dirigeant du Club Med, a annoncé ce mardi 29 septembre qu’il ne souhaitait pas prendre la présidence du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030.

Son nom circulait depuis plusieurs semaines pour prendre les commandes du COJOP. Henri Giscard d’Estaing a confirmé avoir été sollicité par Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Renaud Muselier, ancien président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, afin d’envisager une candidature. Il a finalement choisi de ne pas donner suite à cette proposition, dans un texte transmis à l'AFP.

À 69 ans, l’ancien patron du Club Med explique vouloir désormais privilégier la transmission de son expérience plutôt que reprendre des fonctions exécutives. Henri Giscard d’Estaing se dit toutefois disposé à accompagner la future présidente ou le futur président du comité d’organisation et à mettre son expérience au service du projet olympique.

Le poste est donc vacant depuis le départ d’Edgar Grospiron, acté le 10 septembre après plusieurs mois de tensions autour de la gouvernance du comité d’organisation.

Dans l’attente de la nomination de son successeur, le directeur général Vincent Roberti assure la présidence par intérim.

Plusieurs personnalités ont été évoquées ces dernières semaines. Tony Estanguet, ancien président du comité d’organisation de Paris 2024, a indiqué ne pas vouloir prendre les commandes du projet. Les noms d’Amélie Oudéa-Castéra ou encore de Martin Fourcade ont également circulé, sans déboucher jusqu’ici sur une candidature.

Tags :

COJOP

Alpes 2030

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lyonnaisgone le 29/09/2026 à 19:06

Est-ce qu'ils ont proposé la place à Jean-Michel Aulas 🤔

Signaler Répondre
avatar
J'mens touche une le 29/09/2026 à 18:21

Ah le panier de crabe ! Personne ne veut risquer sa peau pour se faire flinguer par les politicards.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/09/2026 à 17:28

Personne n'en veut, ça part à la cata la petite lubie de macron à la base...

Signaler Répondre
avatar
Rita M le 29/09/2026 à 17:17

Andy se taâtee,andy se méfieeee....dis moi oui,Andyyyy!

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 29/09/2026 à 17:06

Je suis volontaire !

Signaler Répondre
avatar
curieuses le 29/09/2026 à 16:21

ces desertions en rase campagne...l'homme de paille ou le lampiste semblent bien difficiles à trouver.. comme dirait un proctologue de la croix rousse examinant les hémorroïdes de la mere cottivet:"çà sent pas bon"...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.