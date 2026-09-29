Henri Giscard d’Estaing, ancien dirigeant du Club Med, a annoncé ce mardi 29 septembre qu’il ne souhaitait pas prendre la présidence du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030.
Son nom circulait depuis plusieurs semaines pour prendre les commandes du COJOP. Henri Giscard d’Estaing a confirmé avoir été sollicité par Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Renaud Muselier, ancien président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, afin d’envisager une candidature. Il a finalement choisi de ne pas donner suite à cette proposition, dans un texte transmis à l'AFP.
À 69 ans, l’ancien patron du Club Med explique vouloir désormais privilégier la transmission de son expérience plutôt que reprendre des fonctions exécutives. Henri Giscard d’Estaing se dit toutefois disposé à accompagner la future présidente ou le futur président du comité d’organisation et à mettre son expérience au service du projet olympique.
Le poste est donc vacant depuis le départ d’Edgar Grospiron, acté le 10 septembre après plusieurs mois de tensions autour de la gouvernance du comité d’organisation.
Dans l’attente de la nomination de son successeur, le directeur général Vincent Roberti assure la présidence par intérim.
Plusieurs personnalités ont été évoquées ces dernières semaines. Tony Estanguet, ancien président du comité d’organisation de Paris 2024, a indiqué ne pas vouloir prendre les commandes du projet. Les noms d’Amélie Oudéa-Castéra ou encore de Martin Fourcade ont également circulé, sans déboucher jusqu’ici sur une candidature.
Est-ce qu'ils ont proposé la place à Jean-Michel Aulas 🤔Signaler Répondre
Ah le panier de crabe ! Personne ne veut risquer sa peau pour se faire flinguer par les politicards.Signaler Répondre
Personne n'en veut, ça part à la cata la petite lubie de macron à la base...Signaler Répondre
Andy se taâtee,andy se méfieeee....dis moi oui,Andyyyy!Signaler Répondre
Je suis volontaire !Signaler Répondre
ces desertions en rase campagne...l'homme de paille ou le lampiste semblent bien difficiles à trouver.. comme dirait un proctologue de la croix rousse examinant les hémorroïdes de la mere cottivet:"çà sent pas bon"...Signaler Répondre