Henri Giscard d’Estaing, ancien dirigeant du Club Med, a annoncé ce mardi 29 septembre qu’il ne souhaitait pas prendre la présidence du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Alpes 2030.

Son nom circulait depuis plusieurs semaines pour prendre les commandes du COJOP. Henri Giscard d’Estaing a confirmé avoir été sollicité par Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Renaud Muselier, ancien président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, afin d’envisager une candidature. Il a finalement choisi de ne pas donner suite à cette proposition, dans un texte transmis à l'AFP.

À 69 ans, l’ancien patron du Club Med explique vouloir désormais privilégier la transmission de son expérience plutôt que reprendre des fonctions exécutives. Henri Giscard d’Estaing se dit toutefois disposé à accompagner la future présidente ou le futur président du comité d’organisation et à mettre son expérience au service du projet olympique.

Le poste est donc vacant depuis le départ d’Edgar Grospiron, acté le 10 septembre après plusieurs mois de tensions autour de la gouvernance du comité d’organisation.

Dans l’attente de la nomination de son successeur, le directeur général Vincent Roberti assure la présidence par intérim.

Plusieurs personnalités ont été évoquées ces dernières semaines. Tony Estanguet, ancien président du comité d’organisation de Paris 2024, a indiqué ne pas vouloir prendre les commandes du projet. Les noms d’Amélie Oudéa-Castéra ou encore de Martin Fourcade ont également circulé, sans déboucher jusqu’ici sur une candidature.