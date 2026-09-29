La mobilisation est lancée dans les rues de Lyon. Le cortège de la fonction publique s’est élancé à 10h30 ce mardi 29 septembre depuis la Manufacture des Tabacs, où environ 5 000 personnes s’étaient rassemblées.

🔴 Le cortège s’élance de la Manufacture des Tabacs à Lyon. La mobilisation de la fonction publique est en cours. #Lyon #Grève #FonctionPublique pic.twitter.com/03RZdpKjvl — Lyon Mag (@lyonmag) September 29, 2026

Cette manifestation lyonnaise s’inscrit dans le cadre d’une journée nationale de grève et de mobilisation organisée autour des salaires, des conditions de travail et des moyens accordés aux services publics.

Salaires et moyens des services publics au cœur de la mobilisation

Plusieurs secteurs de la fonction publique sont concernés par cet appel, notamment l’hôpital, l’Éducation nationale, les pompiers ou encore la justice.

Les organisations syndicales réclament notamment une revalorisation du point d’indice, des créations de postes, davantage de moyens de fonctionnement et une amélioration des conditions de travail.

Dans leur appel local, elles alertent sur le manque de personnels et de moyens dans plusieurs services publics.