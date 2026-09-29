La mobilisation est lancée dans les rues de Lyon. Le cortège de la fonction publique s’est élancé à 10h30 ce mardi 29 septembre depuis la Manufacture des Tabacs, où environ 5 000 personnes s’étaient rassemblées.
🔴 Le cortège s’élance de la Manufacture des Tabacs à Lyon. La mobilisation de la fonction publique est en cours. #Lyon #Grève #FonctionPublique pic.twitter.com/03RZdpKjvl— Lyon Mag (@lyonmag) September 29, 2026
Cette manifestation lyonnaise s’inscrit dans le cadre d’une journée nationale de grève et de mobilisation organisée autour des salaires, des conditions de travail et des moyens accordés aux services publics.
Salaires et moyens des services publics au cœur de la mobilisation
Plusieurs secteurs de la fonction publique sont concernés par cet appel, notamment l’hôpital, l’Éducation nationale, les pompiers ou encore la justice.
Les organisations syndicales réclament notamment une revalorisation du point d’indice, des créations de postes, davantage de moyens de fonctionnement et une amélioration des conditions de travail.
Dans leur appel local, elles alertent sur le manque de personnels et de moyens dans plusieurs services publics.
tu prends à present ta propre defense?heureusement que te tête n'est pas en jeu!Signaler Répondre
La France est exsangue par la faute d'une gestion catastrophique du centre et de la gauche et ces abrutis défilent pour avoir encore plus d'avantages.Signaler Répondre
Ce qui est clair, c’est que la très grande majorité des travailleurs est au travailleur…. maintenant quant aux gréviculteurs rien de nouveau sous le soleil…. Demain ils nous diront à minima qu’ils étaient le double ou le triple de ce que dira la police, on remettra ça la semaine prochaine etc…., on connaît trop bien le refrain! Finalement toute cette fonction publique qui n’est pas au travail devrait faire réfléchir sur le nombre et l’efficacitéSignaler Répondre
ah là là on parle sans savoir : la fonction publique territoriale ce sont par exemple les services des collectivités comme les éboueurs, les gardiens de cimetières, les ATSEM dans les ecoles publiques , les "dames de la cantine" et bien d'autres encore !!! je ne pense pas que ces personnes là qui nous rendent la vie plus facile se tournent les pouces ou font des mots fléchés pendant leurs heures de travail. sachez aussi qu'il n'y a pas de 13 eme mois ni de repas gratuits!Signaler Répondre
Sois vous ne savez pas compter soit vous ne savez pas ce que l'Ukraine nous couteSignaler Répondre
faux il y a beaucoup de "fonctionnaires " de la catégorie C qui sont payés EN-DESSOUS du Smic Il faudrait cesser d’écrire n'importa quoi quand on ne sait pas !Signaler Répondre
Il a raison, vous avez appris le français dans quelle basse-cour? Rien qu'en voyant votre commentaire, les fautes sautent au yeux. Vous savez ce que c'est que la ponctuation? Et je parle pas du reste, j'espère pour vous que vous êtes sous-emprise de gaz hilarant pour pondre de telles idioties.Signaler Répondre
Ça ne représente même pas une semaine du montant des retraites...Signaler Répondre
bonjour pouti-tine!Signaler Répondre
Et si on récupérait tout ce que les travailleurs français donnent à l’Ukraine et israel ?? Tu pense que ce serait une bonne idée??Signaler Répondre
Le problème est que même si certaines revendications sont légitimes, les caisses de l'état sont vides et que le contribuable ne peut plus assumer plus de taxes et d'impôts. Alors professeurs, pompiers,agent EDF ect soyez lucide et assumez votre job le temps de redresser le pays.Signaler Répondre
La video fait ressortir des petits clowns gochards en noir et cagoulésSignaler Répondre
Change de lunettes ou de chaine d'infos.Signaler Répondre
Rien de cela dans la manifestation de ce jour!
J'abonde ! et 2 fois le smic pour salariés du privé pour être à égalité avec les salaires pratiqués dans le public.C'est une question de justice sociale et d'égalité des travailleurs.Signaler Répondre
Pauses ta truelle et descends dans la rue !Signaler Répondre
Personne t'en empêche
haaa..le revoilà...toujours aussi odieux..hautain... acide...abrupt...soudard...épais..lourd...vulgaire...en pleine crise de delirium:il prend maintenant de gros et mauvais "caractèreS",signe qu 'il est en phase coït...mefiez vous qu il ne vous fasse pas de saletés sur votre paillasson!lorsqu il pique des colères ,il monte en pression et son sphincter buccal libère alors laborieusement des fecalomes ortographiques et syntaxiquesSignaler Répondre
Quand on veut commenter la grève des lycéens et parler d'économie, on commence par écrire de manière LISIBLE.Signaler Répondre
Ton rejet gastrique est illisible, incompréhensible et truffé de fautes qui piquent les yeux :
QUARANTE-NEUF fautes en huit lignes et demie.
Un retour au CM1 s'impose.
Ouais !Signaler Répondre
Atsem, infirmières scolaires, aides soignantes dans les EHPAD publics, agents d'entretien dans les collèges, ceux de la territoriale sont des planqués !
je suis bien d'accord, c'est une honte, on ne parle pas assez des salariés des PME qui n'ont quasiment plus le droit de se mettre en grève !Signaler Répondre
c'est un recul des droits des travailleurs qui est inadmissible !
completement d'accord : 50% de gratte papiers en moins a remplacer par des fonctionnaires utiles ( infirmières, pompiers, policiers...)Signaler Répondre
Toujours les mêmes qui défilent, syndicaliste et protégé par l’emploi à vie de la fonction publique! C’est ça la France qui travaille! Et bien sûr les copains de la CGT et de LFI ne sont jamais très loin…Signaler Répondre
l'habit ne fait pas le moineSignaler Répondre
hier c’éte les lycéens et samedi c’ete pour Gaza et la planète et aujourd’hui les syndicats la France est sur le point de l’explosition sociale le 17 octobre sa va être la grande fêteSignaler Répondre
C'est comique ! On ne voit pas un seul maçon ou travailleur en bleu de travail dans le défilé...C'est ça la France qui souffre ?Signaler Répondre
la peine de descendre dans la rue pour la baisse des retraites,avec rn ou lfi ,çà sera le même tabac et çà arrivera inexorablement ..pour la revalorisation du travail ,il faudra remettre de l'ordre ,en remettant d'abord les opportunistes feignants au boulot ,en baissant leurs prestations sociales,et ré-évaluer les salaires avec la baisse des prelevements obligatoires sur les travailleuuuurs -travailllleeeuuuses!!(il y a un gain d'au moins 500 euros à recuperer :çà fait 30 piges qu 'on s'en doute)çà fait partie des mesures d'economie que tout le monde connaît et que personne n'a le courage d'annoncer...pour le moment!Signaler Répondre
mais faire payer les tres riches et contôler les prix ..j'y crois pas une seconde!..on le sait par les historiens depuis l'empire romain:le mec se fait plumer une fois et tu le revois pas l'annee suivante:quant au contrôle des prix çà fait des penuries et du marché noir
à la manufacture des tabacs?Signaler Répondre
Vous parlez entre autres du dortoir Sénat ?Signaler Répondre
Cagoules, masques et lunettes : je ne savais pas que c'était le nouvel uniforme des infirmières ou fonctionnaires d'état....Signaler Répondre
On les écoutera quand ils réclameront la baisse des retraites géantes des boomers et de rendre aux actifs le fruit de leur travail.Signaler Répondre
Vous pouvez casser, détruire, c'est Pépé Mélanchon qui va payer, il sait où trouver les milliardsSignaler Répondre
Une forêt de chênes avec ses petits glands.Signaler Répondre
ça fait pas beaucoup visiblement la mobilisation est plutôt en baisse … la gauche ne mobilise plusSignaler Répondre
Le bonheur continue, pour la France.Signaler Répondre
Après le pape et sa parenthèse enchantée, Milei l argentin qui a remonté son pays est chez nous .....2 exemples qui doivent nous inspirer.......
Ça crie déjà Gaza! aucun rapport avec des revendications de notre société .. le ridicule commence déjà, les gens sont plus dupes ..Signaler Répondre
Ce qui nous coûte chers , ce sont les fonctionnaires de la territoriale et autres structures non actives ! Il serait souhaitable de réduire considérablement leur budget ( payé par le citoyen de base) et donner aux autres que sont les pompiers , les hôpitaux , l'enseignement , la justice ...Signaler Répondre