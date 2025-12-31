Grève des agents des salles municipales : des spectacles annulés ce mercredi soir à Lyon

Un préavis avait été déposé par la CGT Ville de Lyon pour dénoncer une dégradation persistante du dialogue social au sein de la Direction centrale de l’immobilier (DCI).

Conséquence directe de ce mouvement de grève, les spectacles programmés ce mercredi soir sont annulés.

Le spectacle Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties ! prévu à 19h salle Paul Garcin est annulé, tout comme Mon mariage, mes emmerdes prévu à 21h.

Le spectacle Comment draguer après 50 ans qui devait se tenir à 18h et 20h à la salle Molière est également annulé.

"Pour toute demande de remboursement, veuillez prendre contact avec les organisateurs des spectacles concernés", précise la Ville de Lyon.