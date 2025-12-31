Social

Grève des agents des salles municipales : des spectacles annulés ce mercredi soir à Lyon

Grève des agents des salles municipales : des spectacles annulés ce mercredi soir à Lyon - DR

Les agents du service des Salles municipales sont en grève ce mercredi.

Un préavis avait été déposé par la CGT Ville de Lyon pour dénoncer une dégradation persistante du dialogue social au sein de la Direction centrale de l’immobilier (DCI).

Conséquence directe de ce mouvement de grève, les spectacles programmés ce mercredi soir sont annulés.

Le spectacle Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties ! prévu à 19h salle Paul Garcin est annulé, tout comme Mon mariage, mes emmerdes prévu à 21h. 

Le spectacle Comment draguer après 50 ans qui devait se tenir à 18h et 20h à la salle Molière est également annulé. 

"Pour toute demande de remboursement, veuillez prendre contact avec les organisateurs des spectacles concernés", précise la Ville de Lyon.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
G. Lyon le 31/12/2025 à 18:08
GLOUGLOU 1er a écrit le 31/12/2025 à 17h41

Ils ne suivent pas une idéologie, ils combattent celle des élus écologistes .

Peut-être que oui pour les agents lambda mais beaucoup de cadres de la CGT sont vendus à eelv avec un gros mélange des genres certaines fois pour soutenir le maire. Je suis plus syndiqué depuis le coup du directeur du conservatoire. Tout puait la manipe dans cette histoire mais il y a d’autres problèmes dans la manière de faire de certains représentants. C’est plus les idées bobos à la con qui déteignent sur la CGT que les revendications du syndicat qui atteignent les politiques. Les cadres sont dans le moule.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 31/12/2025 à 17:41
Tiens, ces agents sabotent précisément... un Réveillon ? a écrit le 31/12/2025 à 16h36

Ces syndicats suivent quelle idéologie à ruiner cette soirée si symbolique de notre culture ?

Ils ne suivent pas une idéologie, ils combattent celle des élus écologistes .

Signaler Répondre
avatar
En mars, il dégage le 31/12/2025 à 16:42

Doucet est mauvais. Basta.

Signaler Répondre
avatar
Tiens, ces agents sabotent précisément... un Réveillon ? le 31/12/2025 à 16:36

Ces syndicats suivent quelle idéologie à ruiner cette soirée si symbolique de notre culture ?

Signaler Répondre
avatar
Ah ah ah le 31/12/2025 à 16:32

Encore une réussite de la team Doucet
Vite que ça dégage.....

Signaler Répondre
avatar
Metropole number one le 31/12/2025 à 16:20

! Les écologistes vont bien finir par décrocher le Prix Nobel de la malveillance ou le concours Lépine de l’invention la plus dogmatique ...
Best of 2025. Les écologistes inventent un nouveau concept : la piste cyclable intégrée à l’arrêt de bus

Signaler Répondre

