Grève des agents des salles municipales : des spectacles annulés ce mercredi soir à Lyon

Un préavis avait été déposé par la CGT Ville de Lyon pour dénoncer une dégradation persistante du dialogue social au sein de la Direction centrale de l’immobilier (DCI).
Conséquence directe de ce mouvement de grève, les spectacles programmés ce mercredi soir sont annulés.
Le spectacle Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties ! prévu à 19h salle Paul Garcin est annulé, tout comme Mon mariage, mes emmerdes prévu à 21h.
Le spectacle Comment draguer après 50 ans qui devait se tenir à 18h et 20h à la salle Molière est également annulé.
"Pour toute demande de remboursement, veuillez prendre contact avec les organisateurs des spectacles concernés", précise la Ville de Lyon.
Peut-être que oui pour les agents lambda mais beaucoup de cadres de la CGT sont vendus à eelv avec un gros mélange des genres certaines fois pour soutenir le maire. Je suis plus syndiqué depuis le coup du directeur du conservatoire. Tout puait la manipe dans cette histoire mais il y a d’autres problèmes dans la manière de faire de certains représentants. C’est plus les idées bobos à la con qui déteignent sur la CGT que les revendications du syndicat qui atteignent les politiques. Les cadres sont dans le moule.Signaler Répondre
Ils ne suivent pas une idéologie, ils combattent celle des élus écologistes .Signaler Répondre
Doucet est mauvais. Basta.Signaler Répondre
Ces syndicats suivent quelle idéologie à ruiner cette soirée si symbolique de notre culture ?Signaler Répondre
Encore une réussite de la team DoucetSignaler Répondre
Vite que ça dégage.....
! Les écologistes vont bien finir par décrocher le Prix Nobel de la malveillance ou le concours Lépine de l’invention la plus dogmatique ...Signaler Répondre
Best of 2025. Les écologistes inventent un nouveau concept : la piste cyclable intégrée à l’arrêt de bus