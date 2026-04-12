Judiciaire

Grève, rassemblement… les avocats lyonnais haussent le ton contre le projet de loi "SURE"

Grève, rassemblement… les avocats lyonnais haussent le ton contre le projet de loi "SURE"
Grève, rassemblement… les avocats lyonnais haussent le ton contre le projet de loi "SURE" - LyonMag

Le ton monte contre le projet de loi "SURE."

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greve

mobilisation

4 commentaires
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Rlb le 12/04/2026 à 15:04

La justice ne sert qu'a défendre les délinquants. Aucontraire il faut manifester contre son indépendance.

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Alcofribas Nasier le 12/04/2026 à 14:09

Qui paye les frais de l'assistance judiciaire ? Réponse : toujours la brebis contribuable bonne à tondre. Évidemment, empocher quelque 450 € pour une visite d'un quart d'heure dans un commissariat ou une gendarmerie est sans doute une aubaine pour de petits avocats qui, produits en masse, ne peuvent avoir l'aura des grands ténors de jadis, hommes de culture, de caractère, au verbe puissant. Mais ne serions-nous pas en face d'une dérive du système ? Il est bien facile de brandir les grands principes quand il ne s'agit que de défendre des intérêts catégoriels éloignés des intérêts collectifs.

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Le Mozart de la dépense le 12/04/2026 à 12:34

For SURE !

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caton le 12/04/2026 à 12:13

On va vers la banalisation de l'atteinte physique à la personne ,et la fin de la cour d'assises qui est la juridiction des représentants du peuple.

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