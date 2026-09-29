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Municipales à Vénissieux : la justice annule le scrutin remporté par l'Insoumis Idir Boumertit

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Municipales à Vénissieux : la justice annule le scrutin remporté par l'Insoumis Idir Boumertit
Municipales à Vénissieux : la justice annule le scrutin remporté par LFI

Ce coup de tonnerre à Vénissieux.

Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce mardi les élections municipales organisées en mars dernier à Vénissieux. Le scrutin avait été remporté de justesse par le candidat LFI Idir Boumertit face à la maire communiste sortante Michèle Picard.

Les électeurs de Vénissieux devront retourner aux urnes. Selon l'AFP, la justice administrative a prononcé l’annulation de l’ensemble des opérations électorales des 15 et 22 mars 2026.

Cette décision intervient après un recours déposé par Pascal Dureau, candidat centriste arrivé troisième au premier tour avec 20,44 % des suffrages. Celui-ci mettait notamment en cause des irrégularités concernant la liste conduite par Quentin Taïeb, le candidat du RN. Ce dernier avait été placé en garde à vue quelques jours avant le scrutin, dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons d’inscriptions frauduleuses sur les listes électorales.

Ces irrégularités étaient susceptibles d’avoir eu une incidence sur les résultats du premier tour.

L’enjeu était d’autant plus important que le second tour avait été particulièrement serré. Idir Boumertit avait devancé Michèle Picard de seulement 24 voix, faisant basculer Vénissieux, commune historiquement dirigée par le PCF, dans le giron de LFI.

Le tribunal administratif a également prononcé une peine d’inéligibilité de 24 mois à l’encontre de la tête de liste du Rassemblement national.

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LFI

vénissieux

élections municipales

47 commentaires
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Cqfd.. le 29/09/2026 à 18:55

Si les partis d'extrême gauche se bouffent entre eux ça va être rigolo.

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LFIiiiiiiiii le 29/09/2026 à 18:51

On sait déjà qui va l’emporter à nouveau. Détendez-vous

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Expert de rien du tout le 29/09/2026 à 18:32
Pas juriste mais expert électoral a écrit le 29/09/2026 à 16h40

Cela ne peut pas remettre en cause l'élection sénatoriale. Le corps électoral est figé au moment de la convocation. Les grands électeurs de Vaulx étaient tous légitimes pour voter. Le contraire serait perturbant car la décision de justice n'avait pas été rendue.

​Si des conseillers municipaux ont participé au vote des sénatoriales et que leur propre élection municipale est ultérieurement annulée Devant le Conseil constitutionnel : Un candidat défait aux sénatoriales peut déposer un recours devant le Conseil constitutionnel (juge des élections sénatoriales).Le Conseil constitutionnel retire les voix issues de la municipalité invalidée.Si l'écart est faible et que l'annulation de ces suffrages modifie le résultat, le Conseil constitutionnel annule l'élection du sénateur ou reconsidère la répartition des sièges. Bonne soirée à vous. 😘

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Le shérif le 29/09/2026 à 18:18

Avec 25 voix d’écart et de retard sur LFI, le PCF va mettre les bouchées doubles et sacrément surveiller le scrutin!!! Et en plus que quand on sait que le maire LFI a mis en place beaucoup de nouvelles gratuités ( tickets repas…etc), bonjour la démagogie et la surenchère à venir!

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mister gomina le 29/09/2026 à 18:07
Bye bye .. a écrit le 29/09/2026 à 17h56

Ce pseudo élu faisait le beau avec le drapeau du chaos celui de Gaza en mairie …

faut toujours se méfier des "gommeux"

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Bye bye .. le 29/09/2026 à 17:56

Ce pseudo élu faisait le beau avec le drapeau du chaos celui de Gaza en mairie …

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Oh ! le 29/09/2026 à 17:51
Cherche réponse pour terminer cette belle journée... a écrit le 29/09/2026 à 17h26

Merci beaucoup. Ainsi sont la loi et la démocratie, meme si l on est contrarié on s incline.
Prenez soin de vous

Je viens de lire deux commentaires censés de suite, sans invective pour le camp d'en-face.
Je vais faire une syncope ;)
Merci pour ce moment qui me rassure un peu ! (juste un tout petit peu)

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Cherche réponse pour terminer cette belle journée... le 29/09/2026 à 17:26
Pas juriste mais expert électoral a écrit le 29/09/2026 à 16h40

Cela ne peut pas remettre en cause l'élection sénatoriale. Le corps électoral est figé au moment de la convocation. Les grands électeurs de Vaulx étaient tous légitimes pour voter. Le contraire serait perturbant car la décision de justice n'avait pas été rendue.

Merci beaucoup. Ainsi sont la loi et la démocratie, meme si l on est contrarié on s incline.
Prenez soin de vous

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ni LFI , ni le PCF ne sont en cause le 29/09/2026 à 17:26

C 'est un centriste qui s 'oppose à un RN . Alors tous les commentaires des vieux réacs de LM sur LFI et la démocratie sont sans fondements .

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et Bardella le 29/09/2026 à 17:21
Henri G a écrit le 29/09/2026 à 16h47

Ce monsieur, incompétent notoire et député fantôme payé par nos impôts, est un agent du régime militaire algérien anti -France.
Il faut l'évincer de ce poste trop grand pour lui.

est l 'agent du parti néo fasciste de Meloni et se proposait si LFi l 'emporte de se réfugier chez elle .

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demandes conseil le 29/09/2026 à 17:18
sans foi ni loi a écrit le 29/09/2026 à 17h06

Le RN est une plaie, ils ne semblent pas être aptes à respecter les lois de notre pays. Ont ils des valeurs hormis l’égotisme et l’égocentrisme ?!

à melenchon ,c'est un loyaliste!!!et paies toi un sonautone et une paire de lunettes houa!ha!ha!

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sans foi ni loi le 29/09/2026 à 17:06

Le RN est une plaie, ils ne semblent pas être aptes à respecter les lois de notre pays. Ont ils des valeurs hormis l’égotisme et l’égocentrisme ?!

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Henri G le 29/09/2026 à 16:47

Ce monsieur, incompétent notoire et député fantôme payé par nos impôts, est un agent du régime militaire algérien anti -France.
Il faut l'évincer de ce poste trop grand pour lui.

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Pas juriste mais expert électoral le 29/09/2026 à 16:40
Cherche réponse pour terminer cette belle journée... a écrit le 29/09/2026 à 15h48

Y a t il un juriste pour nous faire savoir si cette annulation peut remettre en cause l'élection de Amard au sénat, ou plutôt pour annuler ce scrutin ?

Cela ne peut pas remettre en cause l'élection sénatoriale. Le corps électoral est figé au moment de la convocation. Les grands électeurs de Vaulx étaient tous légitimes pour voter. Le contraire serait perturbant car la décision de justice n'avait pas été rendue.

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risque d'être réélu? le 29/09/2026 à 16:08
Lequel? a écrit le 29/09/2026 à 15h34

Le candidat RN a été condamné à l'inéligibilité à cause de sa fraude ?
En tous cas pas le candidat LFI, qui se représentera sûrement à la nouvelle élection qui sera convoquée, et risque d'être réélu

pour lui c'est pas un risque ,pour nous ...si!!

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merci pour ce moment le 29/09/2026 à 16:07
Chris6969699 a écrit le 29/09/2026 à 15h24

"Le tribunal administratif a également prononcé une peine d’inéligibilité de 24 mois à l’encontre de la tête de liste du Rassemblement national."

Quand on veut à tout prix refuser de larges alliances et râcler les fonds de tiroir voilà ce que l'on obtient...

J'espère qu'au prochain scrutin, il y aura une seule liste à droite de type DVD ou SE.

Ce sera plus sain pour tout le monde.

alliance à droite? toi qui ne jurais que par le RN.
c'est bien la preuve que RN LR et macronie c'est pareil.

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Cherche réponse pour terminer cette belle journée... le 29/09/2026 à 15:48

Y a t il un juriste pour nous faire savoir si cette annulation peut remettre en cause l'élection de Amard au sénat, ou plutôt pour annuler ce scrutin ?

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Lequel? le 29/09/2026 à 15:34
douce france 69 a écrit le 29/09/2026 à 14h58

quel plaisir jubilatoire!! un abruti de moins sur l’échiquier

Le candidat RN a été condamné à l'inéligibilité à cause de sa fraude ?
En tous cas pas le candidat LFI, qui se représentera sûrement à la nouvelle élection qui sera convoquée, et risque d'être réélu

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Heu... le 29/09/2026 à 15:29
Jérémy a écrit le 29/09/2026 à 13h51

On a la conclusion que le seul vrai adversaire de LFI c'est le RN, certes indirectement, mais certainement pas le PCF qui acceptait l'élection de LFI sous irrégularités.

Le RN aussi acceptait ces irrégularités...

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Vendredi le 29/09/2026 à 15:28

Eh! ben voilà il faudra se déplacer encore une fois, nous n'avons pas que ça à faire..... vive le 🇫🇷

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Chris6969699 le 29/09/2026 à 15:24

"Le tribunal administratif a également prononcé une peine d’inéligibilité de 24 mois à l’encontre de la tête de liste du Rassemblement national."

Quand on veut à tout prix refuser de larges alliances et râcler les fonds de tiroir voilà ce que l'on obtient...

J'espère qu'au prochain scrutin, il y aura une seule liste à droite de type DVD ou SE.

Ce sera plus sain pour tout le monde.

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check et mat le 29/09/2026 à 15:18

Ouf !!!

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douce france 69 le 29/09/2026 à 14:58

quel plaisir jubilatoire!! un abruti de moins sur l’échiquier

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RV le 29/09/2026 à 14:56
ThomX a écrit le 29/09/2026 à 14h41

LFI est effectivement l’adversaire du RN dont le candidat a été condamné pour cette fraude électorale.

Grâce au recours des centristes.
Ce n'est pas le RN qui aurait déposé un recours, trop contents d'avoir LFI à la mairie de Vénissieux pour pouvoir dénoncer tous leurs agissements...

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Nimbus le 29/09/2026 à 14:55
Jérémy a écrit le 29/09/2026 à 13h51

On a la conclusion que le seul vrai adversaire de LFI c'est le RN, certes indirectement, mais certainement pas le PCF qui acceptait l'élection de LFI sous irrégularités.

Ou que le centre pense qu'il aurait gagné avec les voix de l'extrême droite.
Plainte du troisième pour irrégularité du quatrième.
Le centre ne peut plus compter sur les voix de la gauche.. donc il va les chercher ailleurs

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1789 le 29/09/2026 à 14:52
Barthélémifasol a écrit le 29/09/2026 à 13h46

On constate donc une fois de plus que le responsable de cette situation déplorable est, avec une stupeur complète, le RN. Mais non!! Qui l'aurait cru ?

Et surtout un recours déposé par Pascal Dureau, candidat centriste.

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oui! le 29/09/2026 à 14:48
ThomX a écrit le 29/09/2026 à 14h41

LFI est effectivement l’adversaire du RN dont le candidat a été condamné pour cette fraude électorale.

rien à rajouter

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No pasaran le 29/09/2026 à 14:46
ThomX a écrit le 29/09/2026 à 14h41

LFI est effectivement l’adversaire du RN dont le candidat a été condamné pour cette fraude électorale.

allez on se dit qu'on lit les articles avant de commenter.
qui est en faute dans cette élection?

ben le parti antisémite détourneur de fond.

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ThomX le 29/09/2026 à 14:41
Jérémy a écrit le 29/09/2026 à 13h51

On a la conclusion que le seul vrai adversaire de LFI c'est le RN, certes indirectement, mais certainement pas le PCF qui acceptait l'élection de LFI sous irrégularités.

LFI est effectivement l’adversaire du RN dont le candidat a été condamné pour cette fraude électorale.

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Autocat le 29/09/2026 à 14:38

Je vois poindre un gros OUiN à l'horizon....

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donc le 29/09/2026 à 14:16
Jérémy a écrit le 29/09/2026 à 13h51

On a la conclusion que le seul vrai adversaire de LFI c'est le RN, certes indirectement, mais certainement pas le PCF qui acceptait l'élection de LFI sous irrégularités.

lfi=pcf=insoumis aux lois ..quand çà les arrange..et quand çà les arrange encore ils revendiquent miraculeusement le respect scrupuleux de la conformite des institutions .le reste du temps ,quand çà les arrange pas ,y foutent le souk

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Bribri2 le 29/09/2026 à 13:57
Justice mon c... a écrit le 29/09/2026 à 13h21

C'est rigolo comme la justice ne te plaît pas quand elle sanctionne ton camp.

Par contre quand c'est Sarkozy ou Le Pen, là tu la trouve impartiale.

Encore un enfant déformé par le pédagogisme d'extrême gauche dès la maternelle mis en place depuis 40 ans par cette gauchiasse immonde et répugnante...

Je suis sûr que tu es incollable sur la sodomie et les éoliennes, par contre les tables de multiplication, inconnues au bataillon...

Trop bien dit. J'adore. Et j'adhère évidemment....

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Ex Précisions le 29/09/2026 à 13:57

Yes !
Et pour Vaulx ce n'est toujours pas tranché ? Ce serait bon ça ;-)

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Ils ne vont le 29/09/2026 à 13:56

Pas tarder à crier au racisme

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Jérémy le 29/09/2026 à 13:51

On a la conclusion que le seul vrai adversaire de LFI c'est le RN, certes indirectement, mais certainement pas le PCF qui acceptait l'élection de LFI sous irrégularités.

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Barthélémifasol le 29/09/2026 à 13:46

On constate donc une fois de plus que le responsable de cette situation déplorable est, avec une stupeur complète, le RN. Mais non!! Qui l'aurait cru ?

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pilote de guerre le 29/09/2026 à 13:42

panne de moteur ,=hélice en "drapeau"

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Nimpnawak le 29/09/2026 à 13:23

Il y en a qui n'acceptent pas la défaite...Une fois que c'est tranché, c'est tranché...pourquoi revenir en arrière ?

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Justice mon c... le 29/09/2026 à 13:21
Justiceontaime a écrit le 29/09/2026 à 13h03

Bravo pour cette impartialité et la décision rendue.

C'est rigolo comme la justice ne te plaît pas quand elle sanctionne ton camp.

Par contre quand c'est Sarkozy ou Le Pen, là tu la trouve impartiale.

Encore un enfant déformé par le pédagogisme d'extrême gauche dès la maternelle mis en place depuis 40 ans par cette gauchiasse immonde et répugnante...

Je suis sûr que tu es incollable sur la sodomie et les éoliennes, par contre les tables de multiplication, inconnues au bataillon...

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Mu ni six pales le 29/09/2026 à 13:19

Les élections municipales pour LFI ça craint !!!
La décision du tribunal administratif concernant l'élection d'Abdelkader Lahmar à Vaulx-en-Velin, devrait arriver prochainement.

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Toujours en prime, le 29/09/2026 à 13:12

toujours en cadeau,
l'annulation de l'élection du maire LFI Hadi Mebarki, à Saint-Fons, vient également d'être préconisée devant le tribunal administratif de Lyon.

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A suivre... le 29/09/2026 à 13:04

M. Amard, genre de Mélenchon, vient d'être élu sénateur du Rhône grâce en particulier aux voix des élus municipaux LFI de Vénissieux, désormais illégitimes ("grands électeurs" lors du scrutin de dimanche dernier).
Bien sur, ce vertueux humaniste, ami de la démocratie et fan de la "révocation des élus", va démissionner, n'est-ce pas ?

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Justiceontaime le 29/09/2026 à 13:03

Bravo pour cette impartialité et la décision rendue.

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oh là là le 29/09/2026 à 13:00

Pas de pot à refaire !

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lucien le cheval le 29/09/2026 à 12:59

bientôt le tour de Vaulx en Velin...

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fraise tagada le 29/09/2026 à 12:59

youpie !
Je n'ai jamais autant souhaité la réélection de Mme Picard, communiste, à la mairie de Vénissieux

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saco697 le 29/09/2026 à 12:57

le lendemain des sénatoriales c’est surprenant… le gendre de Melenchon n’aurait peut etre pas été élu finalement… la question reste posée

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