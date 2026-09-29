Municipales à Vénissieux : la justice annule le scrutin remporté par l'Insoumis Idir Boumertit

Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce mardi les élections municipales organisées en mars dernier à Vénissieux. Le scrutin avait été remporté de justesse par le candidat LFI Idir Boumertit face à la maire communiste sortante Michèle Picard.
Les électeurs de Vénissieux devront retourner aux urnes. Selon l'AFP, la justice administrative a prononcé l’annulation de l’ensemble des opérations électorales des 15 et 22 mars 2026.
Cette décision intervient après un recours déposé par Pascal Dureau, candidat centriste arrivé troisième au premier tour avec 20,44 % des suffrages. Celui-ci mettait notamment en cause des irrégularités concernant la liste conduite par Quentin Taïeb, le candidat du RN. Ce dernier avait été placé en garde à vue quelques jours avant le scrutin, dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons d’inscriptions frauduleuses sur les listes électorales.
Ces irrégularités étaient susceptibles d’avoir eu une incidence sur les résultats du premier tour.
L’enjeu était d’autant plus important que le second tour avait été particulièrement serré. Idir Boumertit avait devancé Michèle Picard de seulement 24 voix, faisant basculer Vénissieux, commune historiquement dirigée par le PCF, dans le giron de LFI.
Le tribunal administratif a également prononcé une peine d’inéligibilité de 24 mois à l’encontre de la tête de liste du Rassemblement national.
Si les partis d'extrême gauche se bouffent entre eux ça va être rigolo.Signaler Répondre
On sait déjà qui va l’emporter à nouveau. Détendez-vousSignaler Répondre
Si des conseillers municipaux ont participé au vote des sénatoriales et que leur propre élection municipale est ultérieurement annulée Devant le Conseil constitutionnel : Un candidat défait aux sénatoriales peut déposer un recours devant le Conseil constitutionnel (juge des élections sénatoriales).Le Conseil constitutionnel retire les voix issues de la municipalité invalidée.Si l'écart est faible et que l'annulation de ces suffrages modifie le résultat, le Conseil constitutionnel annule l'élection du sénateur ou reconsidère la répartition des sièges. Bonne soirée à vous. 😘Signaler Répondre
Avec 25 voix d’écart et de retard sur LFI, le PCF va mettre les bouchées doubles et sacrément surveiller le scrutin!!! Et en plus que quand on sait que le maire LFI a mis en place beaucoup de nouvelles gratuités ( tickets repas…etc), bonjour la démagogie et la surenchère à venir!Signaler Répondre
faut toujours se méfier des "gommeux"Signaler Répondre
Ce pseudo élu faisait le beau avec le drapeau du chaos celui de Gaza en mairie …Signaler Répondre
Je viens de lire deux commentaires censés de suite, sans invective pour le camp d'en-face.Signaler Répondre
Je vais faire une syncope ;)
Merci pour ce moment qui me rassure un peu ! (juste un tout petit peu)
Merci beaucoup. Ainsi sont la loi et la démocratie, meme si l on est contrarié on s incline.Signaler Répondre
Prenez soin de vous
C 'est un centriste qui s 'oppose à un RN . Alors tous les commentaires des vieux réacs de LM sur LFI et la démocratie sont sans fondements .Signaler Répondre
est l 'agent du parti néo fasciste de Meloni et se proposait si LFi l 'emporte de se réfugier chez elle .Signaler Répondre
à melenchon ,c'est un loyaliste!!!et paies toi un sonautone et une paire de lunettes houa!ha!ha!Signaler Répondre
Le RN est une plaie, ils ne semblent pas être aptes à respecter les lois de notre pays. Ont ils des valeurs hormis l’égotisme et l’égocentrisme ?!Signaler Répondre
Ce monsieur, incompétent notoire et député fantôme payé par nos impôts, est un agent du régime militaire algérien anti -France.Signaler Répondre
Il faut l'évincer de ce poste trop grand pour lui.
Cela ne peut pas remettre en cause l'élection sénatoriale. Le corps électoral est figé au moment de la convocation. Les grands électeurs de Vaulx étaient tous légitimes pour voter. Le contraire serait perturbant car la décision de justice n'avait pas été rendue.Signaler Répondre
pour lui c'est pas un risque ,pour nous ...si!!Signaler Répondre
alliance à droite? toi qui ne jurais que par le RN.Signaler Répondre
c'est bien la preuve que RN LR et macronie c'est pareil.
Y a t il un juriste pour nous faire savoir si cette annulation peut remettre en cause l'élection de Amard au sénat, ou plutôt pour annuler ce scrutin ?Signaler Répondre
Le candidat RN a été condamné à l'inéligibilité à cause de sa fraude ?Signaler Répondre
En tous cas pas le candidat LFI, qui se représentera sûrement à la nouvelle élection qui sera convoquée, et risque d'être réélu
Le RN aussi acceptait ces irrégularités...Signaler Répondre
Eh! ben voilà il faudra se déplacer encore une fois, nous n'avons pas que ça à faire..... vive le 🇫🇷Signaler Répondre
"Le tribunal administratif a également prononcé une peine d’inéligibilité de 24 mois à l’encontre de la tête de liste du Rassemblement national."Signaler Répondre
Quand on veut à tout prix refuser de larges alliances et râcler les fonds de tiroir voilà ce que l'on obtient...
J'espère qu'au prochain scrutin, il y aura une seule liste à droite de type DVD ou SE.
Ce sera plus sain pour tout le monde.
Ouf !!!Signaler Répondre
quel plaisir jubilatoire!! un abruti de moins sur l’échiquierSignaler Répondre
Grâce au recours des centristes.Signaler Répondre
Ce n'est pas le RN qui aurait déposé un recours, trop contents d'avoir LFI à la mairie de Vénissieux pour pouvoir dénoncer tous leurs agissements...
Ou que le centre pense qu'il aurait gagné avec les voix de l'extrême droite.Signaler Répondre
Plainte du troisième pour irrégularité du quatrième.
Le centre ne peut plus compter sur les voix de la gauche.. donc il va les chercher ailleurs
Et surtout un recours déposé par Pascal Dureau, candidat centriste.Signaler Répondre
rien à rajouterSignaler Répondre
allez on se dit qu'on lit les articles avant de commenter.Signaler Répondre
qui est en faute dans cette élection?
ben le parti antisémite détourneur de fond.
LFI est effectivement l’adversaire du RN dont le candidat a été condamné pour cette fraude électorale.Signaler Répondre
Je vois poindre un gros OUiN à l'horizon....Signaler Répondre
lfi=pcf=insoumis aux lois ..quand çà les arrange..et quand çà les arrange encore ils revendiquent miraculeusement le respect scrupuleux de la conformite des institutions .le reste du temps ,quand çà les arrange pas ,y foutent le soukSignaler Répondre
Trop bien dit. J'adore. Et j'adhère évidemment....Signaler Répondre
Yes !Signaler Répondre
Et pour Vaulx ce n'est toujours pas tranché ? Ce serait bon ça ;-)
Pas tarder à crier au racismeSignaler Répondre
On a la conclusion que le seul vrai adversaire de LFI c'est le RN, certes indirectement, mais certainement pas le PCF qui acceptait l'élection de LFI sous irrégularités.Signaler Répondre
On constate donc une fois de plus que le responsable de cette situation déplorable est, avec une stupeur complète, le RN. Mais non!! Qui l'aurait cru ?Signaler Répondre
panne de moteur ,=hélice en "drapeau"Signaler Répondre
Il y en a qui n'acceptent pas la défaite...Une fois que c'est tranché, c'est tranché...pourquoi revenir en arrière ?Signaler Répondre
C'est rigolo comme la justice ne te plaît pas quand elle sanctionne ton camp.Signaler Répondre
Par contre quand c'est Sarkozy ou Le Pen, là tu la trouve impartiale.
Encore un enfant déformé par le pédagogisme d'extrême gauche dès la maternelle mis en place depuis 40 ans par cette gauchiasse immonde et répugnante...
Je suis sûr que tu es incollable sur la sodomie et les éoliennes, par contre les tables de multiplication, inconnues au bataillon...
Les élections municipales pour LFI ça craint !!!Signaler Répondre
La décision du tribunal administratif concernant l'élection d'Abdelkader Lahmar à Vaulx-en-Velin, devrait arriver prochainement.
toujours en cadeau,Signaler Répondre
l'annulation de l'élection du maire LFI Hadi Mebarki, à Saint-Fons, vient également d'être préconisée devant le tribunal administratif de Lyon.
M. Amard, genre de Mélenchon, vient d'être élu sénateur du Rhône grâce en particulier aux voix des élus municipaux LFI de Vénissieux, désormais illégitimes ("grands électeurs" lors du scrutin de dimanche dernier).Signaler Répondre
Bien sur, ce vertueux humaniste, ami de la démocratie et fan de la "révocation des élus", va démissionner, n'est-ce pas ?
Bravo pour cette impartialité et la décision rendue.Signaler Répondre
Pas de pot à refaire !Signaler Répondre
bientôt le tour de Vaulx en Velin...Signaler Répondre
youpie !Signaler Répondre
Je n'ai jamais autant souhaité la réélection de Mme Picard, communiste, à la mairie de Vénissieux
le lendemain des sénatoriales c’est surprenant… le gendre de Melenchon n’aurait peut etre pas été élu finalement… la question reste poséeSignaler Répondre