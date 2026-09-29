Municipales à Vénissieux : la justice annule le scrutin remporté par l'Insoumis Idir Boumertit

Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce mardi les élections municipales organisées en mars dernier à Vénissieux. Le scrutin avait été remporté de justesse par le candidat LFI Idir Boumertit face à la maire communiste sortante Michèle Picard.

Les électeurs de Vénissieux devront retourner aux urnes. Selon l'AFP, la justice administrative a prononcé l’annulation de l’ensemble des opérations électorales des 15 et 22 mars 2026.

Cette décision intervient après un recours déposé par Pascal Dureau, candidat centriste arrivé troisième au premier tour avec 20,44 % des suffrages. Celui-ci mettait notamment en cause des irrégularités concernant la liste conduite par Quentin Taïeb, le candidat du RN. Ce dernier avait été placé en garde à vue quelques jours avant le scrutin, dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons d’inscriptions frauduleuses sur les listes électorales.

Ces irrégularités étaient susceptibles d’avoir eu une incidence sur les résultats du premier tour.

L’enjeu était d’autant plus important que le second tour avait été particulièrement serré. Idir Boumertit avait devancé Michèle Picard de seulement 24 voix, faisant basculer Vénissieux, commune historiquement dirigée par le PCF, dans le giron de LFI.

Le tribunal administratif a également prononcé une peine d’inéligibilité de 24 mois à l’encontre de la tête de liste du Rassemblement national.