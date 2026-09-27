Vénissieux : un homme ouvre le feu sur la terrasse du Four Five, trois blessés par balle

Les faits se sont produits vers 1h35 cette nuit, au 1 avenue de la République à Vénissieux.

Selon nos informations, un individu a ouvert le feu à plusieurs reprises en direction de la terrasse du restaurant Le Four Five, à l’aide d’une arme automatique.

Trois personnes ont été blessées par balle. Deux victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et transportées à l’hôpital Édouard-Herriot. Le pronostic vital de l’une d’elles est engagé.

Le tireur aurait pris la fuite en trottinette

Selon plusieurs témoins, l'auteur des tirs serait arrivé à bord d’une trottinette électrique. Il a pris la fuite avec son engin et est activement recherché.

Sur place, les enquêteurs ont découvert une vingtaine de douilles à proximité de l’établissement, avenue de la République et rue Clemenceau. Des impacts de balle étaient également visibles sur la devanture du Four Five.

La DCOS a été saisie de l’enquête.