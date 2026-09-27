Vénissieux : un homme ouvre le feu sur la terrasse du Four Five, trois blessés par balle

Les faits se sont produits vers 1h35 cette nuit, au 1 avenue de la République à Vénissieux.
Selon nos informations, un individu a ouvert le feu à plusieurs reprises en direction de la terrasse du restaurant Le Four Five, à l’aide d’une arme automatique.
Trois personnes ont été blessées par balle. Deux victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et transportées à l’hôpital Édouard-Herriot. Le pronostic vital de l’une d’elles est engagé.
Le tireur aurait pris la fuite en trottinette
Selon plusieurs témoins, l'auteur des tirs serait arrivé à bord d’une trottinette électrique. Il a pris la fuite avec son engin et est activement recherché.
Sur place, les enquêteurs ont découvert une vingtaine de douilles à proximité de l’établissement, avenue de la République et rue Clemenceau. Des impacts de balle étaient également visibles sur la devanture du Four Five.
La DCOS a été saisie de l’enquête.
Macron n'aurait jamais été président sans les votes de LFI et autres castors.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV‑LFI, un territoire si profondément désintégré que les repas ne sont plus que des cérémonies pour enterrer ce qu’il reste de cohérence, et où l’on continue d’avancer uniquement parce que même le néant n’a plus l’énergie de nous arrêter.Signaler Répondre
Il paraît que si la racaille est retrouvée, le juge rouge écarlate va être très très très sévère..... avec la trottinette à laquelle il va fixer un bracelet électronique pendant 1 mois avec interdiction de dépasser les 90 km/h.Signaler Répondre
Le pauvre conducteur sera relaxé faute de preuves suffisantes : on n'a pas retrouvé la basket droite parfaitement identifiable sur la vidéo.
Qui ose dire que la justice est laxiste ?
En somme, c’est un peu la faute aux sales Français... Objectivement, il n'y a pas un pays au monde où cette communauté se comporte bien. Est-ce toujours la faute aux autres ?Signaler Répondre
tiens tu es presque drôle .. sachant que cancre a la meme racine que cancrelat … animal de ton espèce !Signaler Répondre
LFI EELV, PCF, PS et LR sont les béquilles d'Emmanuel Macron.Signaler Répondre
Vénissieux toujours pareil.Signaler Répondre
Courage aux habitants.
Ont aurait pas parquer ses populations dans des guettos ont en serait pas là l’état sacrifie ses enfants et les stigmatise en suites c’est degeulasseSignaler Répondre
Mais vraiment t’es sérieux là qu’est-ce que tu as dans la tête pour en arriver à de tels extrémités calme toi prends un verre d’eau 😂Signaler Répondre
Sortir des expressions toutes faites ne te sauvera pas, t’es démasqué le cancre 😂Signaler Répondre
mon pauvre c’est là que tu n as rien compris .. mais je ne suis pas étonnée . d un âne on ne fait pas un cheval de course . par contre si tu veux que l on fasse une dictée c’est quand tu veux !! et on verra qui de nous deux est le plus pitoyable …Signaler Répondre
Et qui a appelé à voter Macron aux deux dernières présidentielles ?Signaler Répondre
Oh le double compte pour te défendre ! 😂 Zéro argument à apporter pour ton orthographe pitoyable par contre…Signaler Répondre
Pour qui votent Le Priol et Bouvier ?Signaler Répondre
La nouvelle France, que c'est beau...Signaler Répondre
Silence assourdissant des personnels politique qui continuent a nous parler de météo et faire des claquettes sur une scène médiatique véroléesSignaler Répondre
a seul dessein de prendre leur chèque pendant que au cœur des plus grande ville du pays des mafias se tirent dessus à l'arme de guerre.
Évidemment quand vous laissez rentrer 500.000 personnes sans papiers par an qui ne peuvent pas travailler ,pour survivre ils ne leur restent que le travail non déclaré qui fait le bonheur des mafieux des travaux publics et la drogue, prostitution, les vols à l'arraché, cambriolages etc..etc..
Quelle honte.
Mais c'est LFI et la gauche qui font plus de ravages.Signaler Répondre
Rien à faireSignaler Répondre
Durand ! Vous me faites penser à un petit garçon qui dit à ça mère " c'est pas de ma faute , c'est le prof qui est mauvais "Signaler Répondre
Pour votre information ce n'est pas monsieur Macron qui gère la commune de Vénissieux , mais le nouveau maire LFI .
Donc demain, si Mélenchon se retrouve a l'Elysée comme présent des OQTF et des fichés S
ce sera de la faute de ceux qui auront voté pour avoir un maire LFI .
Comment il dit Mélenchon " La nouvelle France " J.M
Le problème c'est que le jour où ils vont lui faire une I.R.M. du cerveau, ils ne vont rien trouver, le vide complet.Signaler Répondre
Il ne me semble que sait Macron au pouvoir depuis presque 10 ans !Signaler Répondre
Le journal utilise le conditionnel, c'est dire qu'il n'en est même pas sûr.Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI pour qui des millions de français votent.Signaler Répondre
cet été j'ai eu chaud et on ne m'a tiré dessus. j'ai choisi mon combat.Signaler Répondre
homicide en france en 2025 1000 (un grand nombre sont commis par un proche comme un conjoint)
morts supplémentaires entre le 3 et le 22 juillet 7300
quand on se surnomme woow , que peut on attendre ?? à priori rien …Signaler Répondre
J’ai très bien compris son commentaire.Signaler Répondre
En revanche, je lis à travers le votre, que vous n’êtes pas rassasié et que vous en demandez encore.
Mais bon, le maire met des drapeaux.
Les trottinettes, l'usage du futur.Signaler Répondre
Vous avez pris une balle perdue au niveau de ce qui vous sert de cerveau ?Signaler Répondre
Une fenêtre sur notre futur… si rien de sérieux n’est engagé dans le 18 prochains mois.Signaler Répondre
et pendant ce temps des gogols manifeste pour le climat.... mais je pari que ce sera bien leur dernière préoccupation dans quelques année avec l’évolution de la situation en france...Signaler Répondre
fuite en trotinette ... z'ont vraiment pas de cerveauSignaler Répondre
il est temps de mettre à l'amande les dealers et les consommateurs ... et pas à coup de 38€
500€ et travaux forcés seraient un début
Et en français ça donne quoi ?Signaler Répondre
Bravo LFI ??Signaler Répondre
En effet....Signaler Répondre
Logique c'est l'ouverture de la chasse aujourd'hui dimanche .Signaler Répondre
c comme dab en fait ..Signaler Répondre
C'est simplement la nouvelle France que certains veulent !Signaler Répondre
"Le tireur aurait pris la fuite en trottinette" c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnait !Signaler Répondre
Enfin ! J'ai cru à une grève...Signaler Répondre
Une des plus belles touristiquement parlant , pour contenter les demandes exponentielles des touristes clients , les restaurants sont encore ouverts à 1h35 du matin et bien plus tard encore , je tire mon chapeau à ces restaurateurs si courageux et honnêtes , l’office du tourisme de venissieux devrait les décorer de la médaille d’honneur de la ville et leur donner les clés de la ville , quoique ça , c’est déjà faitSignaler Répondre
Il n avait pas été invité au mariage de saint priest.Signaler Répondre
Alors il était aigri le pauvre garçon.
mais ils savent plus viser ou quoiSignaler Répondre
Ah ces modes de déplacement doux tant prisés par les idéologies aveuglés par leurs dogmes....Signaler Répondre
Pour combler le déficit de la sécu, il suffit d'arrêter de soigner les racailles, la sécu sera très vite excédentaire...Signaler Répondre
Encore un mauvais tireur, piètre résultat pour 20 cartouches tirées.Signaler Répondre
Rien de nouveau, les délinquants règlent leurs problèmes entre eux avec la bénédiction de LFI.Signaler Répondre
Faut pas critiquer les électeurs !!!!
Four x Five = 20 ballesSignaler Répondre
Heureusement qu'il n'a pas fait ça devant un Seven Eleven !
Pour ceux qui sont dans l'inversion des valeurs, le déni du réel et l'aveuglement militant : effectivement.Signaler Répondre
Qui va payer ?Signaler Répondre
Le problème c est les bagnolards droitardés vieux reacs du forum lyonmagSignaler Répondre