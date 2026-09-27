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Vénissieux : un homme ouvre le feu sur la terrasse du Four Five, trois blessés par balle

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Vénissieux : un homme ouvre le feu sur la terrasse du Four Five, trois blessés par balle

INFO LYONMAG. Une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à Vénissieux. Trois personnes ont été blessées, dont une dont le pronostic vital est engagé.

Les faits se sont produits vers 1h35 cette nuit, au 1 avenue de la République à Vénissieux.

Selon nos informations, un individu a ouvert le feu à plusieurs reprises en direction de la terrasse du restaurant Le Four Five, à l’aide d’une arme automatique.

Trois personnes ont été blessées par balle. Deux victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et transportées à l’hôpital Édouard-Herriot. Le pronostic vital de l’une d’elles est engagé.

Le tireur aurait pris la fuite en trottinette

Selon plusieurs témoins, l'auteur des tirs serait arrivé à bord d’une trottinette électrique. Il a pris la fuite avec son engin et est activement recherché.

Sur place, les enquêteurs ont découvert une vingtaine de douilles à proximité de l’établissement, avenue de la République et rue Clemenceau. Des impacts de balle étaient également visibles sur la devanture du Four Five.

La DCOS a été saisie de l’enquête.

Tags :

vénissieux

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Jérémy le 29/09/2026 à 11:18
Solidarité 69 a écrit le 28/09/2026 à 08h07

LFI EELV, PCF, PS et LR sont les béquilles d'Emmanuel Macron.

Macron n'aurait jamais été président sans les votes de LFI et autres castors.

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NewFranceByLFI le 28/09/2026 à 20:03

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV‑LFI, un territoire si profondément désintégré que les repas ne sont plus que des cérémonies pour enterrer ce qu’il reste de cohérence, et où l’on continue d’avancer uniquement parce que même le néant n’a plus l’énergie de nous arrêter.

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Justice mon c... le 28/09/2026 à 10:19

Il paraît que si la racaille est retrouvée, le juge rouge écarlate va être très très très sévère..... avec la trottinette à laquelle il va fixer un bracelet électronique pendant 1 mois avec interdiction de dépasser les 90 km/h.

Le pauvre conducteur sera relaxé faute de preuves suffisantes : on n'a pas retrouvé la basket droite parfaitement identifiable sur la vidéo.

Qui ose dire que la justice est laxiste ?

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NopasaranpendantmesRTT le 28/09/2026 à 08:47
Eddy a écrit le 28/09/2026 à 03h46

Ont aurait pas parquer ses populations dans des guettos ont en serait pas là l’état sacrifie ses enfants et les stigmatise en suites c’est degeulasse

En somme, c’est un peu la faute aux sales Français... Objectivement, il n'y a pas un pays au monde où cette communauté se comporte bien. Est-ce toujours la faute aux autres ?

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cri69 le 28/09/2026 à 08:14
Woow a écrit le 28/09/2026 à 02h32

Sortir des expressions toutes faites ne te sauvera pas, t’es démasqué le cancre 😂

tiens tu es presque drôle .. sachant que cancre a la meme racine que cancrelat … animal de ton espèce !

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Solidarité 69 le 28/09/2026 à 08:07
Jérémy a écrit le 27/09/2026 à 21h55

Et qui a appelé à voter Macron aux deux dernières présidentielles ?

LFI EELV, PCF, PS et LR sont les béquilles d'Emmanuel Macron.

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Sand4269 le 28/09/2026 à 07:33

Vénissieux toujours pareil.
Courage aux habitants.

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Eddy le 28/09/2026 à 03:46
okour a écrit le 27/09/2026 à 20h29

Pour qui votent Le Priol et Bouvier ?

Ont aurait pas parquer ses populations dans des guettos ont en serait pas là l’état sacrifie ses enfants et les stigmatise en suites c’est degeulasse

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Eddy le 28/09/2026 à 03:38
cri69 a écrit le 27/09/2026 à 23h21

mon pauvre c’est là que tu n as rien compris .. mais je ne suis pas étonnée . d un âne on ne fait pas un cheval de course . par contre si tu veux que l on fasse une dictée c’est quand tu veux !! et on verra qui de nous deux est le plus pitoyable …

Mais vraiment t’es sérieux là qu’est-ce que tu as dans la tête pour en arriver à de tels extrémités calme toi prends un verre d’eau 😂

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Woow le 28/09/2026 à 02:32
cri69 a écrit le 27/09/2026 à 23h21

mon pauvre c’est là que tu n as rien compris .. mais je ne suis pas étonnée . d un âne on ne fait pas un cheval de course . par contre si tu veux que l on fasse une dictée c’est quand tu veux !! et on verra qui de nous deux est le plus pitoyable …

Sortir des expressions toutes faites ne te sauvera pas, t’es démasqué le cancre 😂

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cri69 le 27/09/2026 à 23:21
Woow a écrit le 27/09/2026 à 21h52

Oh le double compte pour te défendre ! 😂 Zéro argument à apporter pour ton orthographe pitoyable par contre…

mon pauvre c’est là que tu n as rien compris .. mais je ne suis pas étonnée . d un âne on ne fait pas un cheval de course . par contre si tu veux que l on fasse une dictée c’est quand tu veux !! et on verra qui de nous deux est le plus pitoyable …

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Jérémy le 27/09/2026 à 21:55
Durand a écrit le 27/09/2026 à 16h33

Il ne me semble que sait Macron au pouvoir depuis presque 10 ans !

Et qui a appelé à voter Macron aux deux dernières présidentielles ?

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Woow le 27/09/2026 à 21:52
Commedab a écrit le 27/09/2026 à 14h48

J’ai très bien compris son commentaire.
En revanche, je lis à travers le votre, que vous n’êtes pas rassasié et que vous en demandez encore.

Mais bon, le maire met des drapeaux.

Oh le double compte pour te défendre ! 😂 Zéro argument à apporter pour ton orthographe pitoyable par contre…

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okour le 27/09/2026 à 20:29
Solidarité 69 a écrit le 27/09/2026 à 15h41

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI pour qui des millions de français votent.

Pour qui votent Le Priol et Bouvier ?

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Chris25 le 27/09/2026 à 20:21

La nouvelle France, que c'est beau...

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6mon le 27/09/2026 à 20:17

Silence assourdissant des personnels politique qui continuent a nous parler de météo et faire des claquettes sur une scène médiatique vérolées
a seul dessein de prendre leur chèque pendant que au cœur des plus grande ville du pays des mafias se tirent dessus à l'arme de guerre.
Évidemment quand vous laissez rentrer 500.000 personnes sans papiers par an qui ne peuvent pas travailler ,pour survivre ils ne leur restent que le travail non déclaré qui fait le bonheur des mafieux des travaux publics et la drogue, prostitution, les vols à l'arraché, cambriolages etc..etc..
Quelle honte.

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Jacques20 le 27/09/2026 à 20:10
Durand a écrit le 27/09/2026 à 16h33

Il ne me semble que sait Macron au pouvoir depuis presque 10 ans !

Mais c'est LFI et la gauche qui font plus de ravages.

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J6 le 27/09/2026 à 19:01

Rien à faire

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Jolie Môme le 27/09/2026 à 18:05
Durand a écrit le 27/09/2026 à 16h33

Il ne me semble que sait Macron au pouvoir depuis presque 10 ans !

Durand ! Vous me faites penser à un petit garçon qui dit à ça mère " c'est pas de ma faute , c'est le prof qui est mauvais "
Pour votre information ce n'est pas monsieur Macron qui gère la commune de Vénissieux , mais le nouveau maire LFI .
Donc demain, si Mélenchon se retrouve a l'Elysée comme présent des OQTF et des fichés S
ce sera de la faute de ceux qui auront voté pour avoir un maire LFI .
Comment il dit Mélenchon " La nouvelle France " J.M

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Jacques20 le 27/09/2026 à 17:19
Dr Ma Boule a écrit le 27/09/2026 à 14h39

Vous avez pris une balle perdue au niveau de ce qui vous sert de cerveau ?

Le problème c'est que le jour où ils vont lui faire une I.R.M. du cerveau, ils ne vont rien trouver, le vide complet.

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Durand le 27/09/2026 à 16:33
Solidarité 69 a écrit le 27/09/2026 à 15h41

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI pour qui des millions de français votent.

Il ne me semble que sait Macron au pouvoir depuis presque 10 ans !

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Jacques20 le 27/09/2026 à 16:08
Dott libre ! a écrit le 27/09/2026 à 12h44

"Le tireur aurait pris la fuite en trottinette" c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnait !

Le journal utilise le conditionnel, c'est dire qu'il n'en est même pas sûr.

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Solidarité 69 le 27/09/2026 à 15:41

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI pour qui des millions de français votent.

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choisis ton camp camarade le 27/09/2026 à 15:06
marrraiennne a écrit le 27/09/2026 à 14h16

et pendant ce temps des gogols manifeste pour le climat.... mais je pari que ce sera bien leur dernière préoccupation dans quelques année avec l’évolution de la situation en france...

cet été j'ai eu chaud et on ne m'a tiré dessus. j'ai choisi mon combat.
homicide en france en 2025 1000 (un grand nombre sont commis par un proche comme un conjoint)
morts supplémentaires entre le 3 et le 22 juillet 7300

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cri69 le 27/09/2026 à 15:02
Woow a écrit le 27/09/2026 à 14h09

Et en français ça donne quoi ?

quand on se surnomme woow , que peut on attendre ?? à priori rien …

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Commedab le 27/09/2026 à 14:48
Woow a écrit le 27/09/2026 à 14h09

Et en français ça donne quoi ?

J’ai très bien compris son commentaire.
En revanche, je lis à travers le votre, que vous n’êtes pas rassasié et que vous en demandez encore.

Mais bon, le maire met des drapeaux.

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Grup le 27/09/2026 à 14:44

Les trottinettes, l'usage du futur.

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Dr Ma Boule le 27/09/2026 à 14:39
Oui mais a écrit le 27/09/2026 à 10h48

Le problème c est les bagnolards droitardés vieux reacs du forum lyonmag

Vous avez pris une balle perdue au niveau de ce qui vous sert de cerveau ?

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spacelex le 27/09/2026 à 14:30

Une fenêtre sur notre futur… si rien de sérieux n’est engagé dans le 18 prochains mois.

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marrraiennne le 27/09/2026 à 14:16

et pendant ce temps des gogols manifeste pour le climat.... mais je pari que ce sera bien leur dernière préoccupation dans quelques année avec l’évolution de la situation en france...

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Bob Eponge le 27/09/2026 à 14:13

fuite en trotinette ... z'ont vraiment pas de cerveau

il est temps de mettre à l'amande les dealers et les consommateurs ... et pas à coup de 38€
500€ et travaux forcés seraient un début

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Woow le 27/09/2026 à 14:09
cri69 a écrit le 27/09/2026 à 13h44

c comme dab en fait ..

Et en français ça donne quoi ?

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1lyonnais le 27/09/2026 à 14:07

Bravo LFI ??

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Rififi blaise le 27/09/2026 à 14:03
Kassos a écrit le 27/09/2026 à 11h16

Encore un mauvais tireur, piètre résultat pour 20 cartouches tirées.

En effet....

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Ripaille le 27/09/2026 à 14:02

Logique c'est l'ouverture de la chasse aujourd'hui dimanche .

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cri69 le 27/09/2026 à 13:44

c comme dab en fait ..

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non c'est rien le 27/09/2026 à 12:48

C'est simplement la nouvelle France que certains veulent !

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Dott libre ! le 27/09/2026 à 12:44
Anti verts a écrit le 27/09/2026 à 11h43

Ah ces modes de déplacement doux tant prisés par les idéologies aveuglés par leurs dogmes....

"Le tireur aurait pris la fuite en trottinette" c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnait !

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Ritchie le 27/09/2026 à 12:28

Enfin ! J'ai cru à une grève...

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Quelle belle ville le 27/09/2026 à 12:23

Une des plus belles touristiquement parlant , pour contenter les demandes exponentielles des touristes clients , les restaurants sont encore ouverts à 1h35 du matin et bien plus tard encore , je tire mon chapeau à ces restaurateurs si courageux et honnêtes , l’office du tourisme de venissieux devrait les décorer de la médaille d’honneur de la ville et leur donner les clés de la ville , quoique ça , c’est déjà fait

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Il faut le comprendre le 27/09/2026 à 12:14

Il n avait pas été invité au mariage de saint priest.
Alors il était aigri le pauvre garçon.

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cri69 le 27/09/2026 à 12:00

mais ils savent plus viser ou quoi

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Anti verts le 27/09/2026 à 11:43

Ah ces modes de déplacement doux tant prisés par les idéologies aveuglés par leurs dogmes....

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Racailles de m... le 27/09/2026 à 11:17

Pour combler le déficit de la sécu, il suffit d'arrêter de soigner les racailles, la sécu sera très vite excédentaire...

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Kassos le 27/09/2026 à 11:16

Encore un mauvais tireur, piètre résultat pour 20 cartouches tirées.

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La nouvelle France by LFI le 27/09/2026 à 11:14

Rien de nouveau, les délinquants règlent leurs problèmes entre eux avec la bénédiction de LFI.

Faut pas critiquer les électeurs !!!!

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Un mathématicien ! le 27/09/2026 à 11:12

Four x Five = 20 balles

Heureusement qu'il n'a pas fait ça devant un Seven Eleven !

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Indicateur Idéologique le 27/09/2026 à 11:03
Oui mais a écrit le 27/09/2026 à 10h48

Le problème c est les bagnolards droitardés vieux reacs du forum lyonmag

Pour ceux qui sont dans l'inversion des valeurs, le déni du réel et l'aveuglement militant : effectivement.

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Free Lyon le 27/09/2026 à 11:01

Qui va payer ?

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Oui mais le 27/09/2026 à 10:48

Le problème c est les bagnolards droitardés vieux reacs du forum lyonmag

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