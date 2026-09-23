Vénissieux : le drapeau palestinien finalement retiré de l’Hôtel de Ville

Mise à jour 23/09 : Le bras de fer aura été de courte durée à Vénissieux.
Le drapeau palestinien installé mardi sur le fronton de l’Hôtel de Ville a été retiré ce mercredi 23 septembre par la municipalité. La préfecture du Rhône s'attribuait la paternité de ce retrait, avec la menace d'une saisine du tribunal administratif. Mais Idir Boumertit déclare avoir rejeté les injonctions de l'Etat et avoir retiré comme prévu le drapeau mercredi matin, une fois l'anniversaire de l’hommage à la reconnaissance de l’État de Palestine par l’État français passé.
Mise à jour à 22/09 à 17h32 : Le préfet du Rhône annonce avoir demandé au maire de Vénissieux de faire retirer le drapeau palestinien. A défaut, le tribunal administratif sera saisi, comme ce fut le cas à Vaulx-en-Velin.
Article initial 22/09 à 11h03 : Combien de temps restera-t-il en place ?
Ce mardi, Idir Boumertit a publié une vidéo où il apparaît juché sur le fronton de l'Hôtel de Ville de Vénissieux. Le maire insoumis installe un drapeau de la Palestine aux côtés de celui de la France.
Un geste qui devrait lui valoir les foudres de la préfecture du Rhône. Cette dernière avait déjà sommé en juillet Abdelkader Lahmar, édile LFI de Vaulx-en-Velin, de retirer le drapeau palestinien de sa mairie. Le tribunal administratif de Lyon avait suivi les injonctions des services de l'Etat, rappelant que "le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques."
À défaut d'exécution, Vaulx-en-Velin s'exposait à une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance. Le préfet du Rhône demandait initialement une astreinte de 500 euros par jour.
FAUX : nous n’avons pas retiré le drapeau palestinien sous une injonction de la Préfecture. La Préfecture a tenté de nous joindre hier à partir de 17h. Nous n’avons pas donné suite. Comme prévu et annoncé, l’hommage anniversaire à la reconnaissance de l’État de Palestine par l’État français s’est déroulé du 22 septembre à 8h jusqu’au lendemain matin. Nous n’avons répondu à aucune injonctionSignaler Répondre
@ Bellota qui refuse le réel, le vrai, l'absolue et surtou l' évidence que NUL NE PEUT IGNORER. Benjamin Netanyahu est les plus grand criminel de GUERRE de ce nouveau Siècle ( XXI ème ).Signaler Répondre
Trouves moi donc un équivalent depuis l'an 2000 petit cafard boiteux 🤫
hallucinant ils veulent remplacer la république et notre histoire LFI amateurisme vraiment ils ne servent à rien.Signaler Répondre
Quand on a un soi disant président qui défend la Palestine à l’ONU en vomissant des horreurs, comment s’étonner ?Signaler Répondre
Il croit qu'il peut agiter des haines impunément, depuis ses "responsabilités" de maire ?Signaler Répondre
C'est ça d'élire des types avec un QI de moule.
C'est vrai que 18 milliards d'€ d'aide française à l'Ukraine c'est beaucoup trop..Signaler Répondre
Pour ma part je préférerai aucun drapeau, à part celui de Lyon et de la France.
Il y a vraiment des cassoc sur ce forum c’est plus possible.Signaler Répondre
Le message politique est clair. Quand on met deux drapeaux côte à côte, ce que montre clairement la video, cela s’appelle un soutien.
Qu’y a t’il de honteux que de montrer que la France soutient un peuple qui se fait ravager par un oppreseur sur ses propres terres. On parle d’enfants, d’adulte, qui vivent sans rien et qui se font bombarder.
Quant à Israël? Qui pour mettre en évidence leurs colonies honteuses, où des individus jouent au bal trappe sur les populations?
Non la France a se role, de montrer qu’elle peut apporter un peu de lumière dans ce monde sinistre.
Les autres débats sur la délinquence, les personnes dysfonctionnelles, n’ont rien à voir avec ce geste et doivent être traitées fermement. Mais là on parle d’être humains qui se font éclater par des envahisseurs et pour qu’un pourri garde sa place à la tête d’Israël. Quant au israëliens, il ne sont pas des soutiens unanimes à ce conflit.
Un peu de descence. Le geste est humain.
De la provocation pour attirer l'attention, c'est bien plus efficace qu'une campagne de pub et surtout bien moins chère.Signaler Répondre
Y a + de 5000 franco-israëliens ( des réservistes de de l'armée coloniale israélienne) ont rejoint Tsahal.Signaler Répondre
Combien de franco-ukréniens ont rejoint Kiev ?
Gagné sa fortune via du copinage de la cooptation ou un réseau d'élus...Signaler Répondre
Quand des haut fonctionnaire partent pantoufler dans le système bancaire pour faire de la fusion acquisition de fleuron français ou encore de l'optimisation fiscale aggressive... pour moi c'est un peu du vol.
Chacun sont point de vue.
Si ce maire avait placé le drapeau Israélien, la Préfecture lui aurait demandée de le retirer et d'en mettre un autre beaucoup plus grand.Signaler Répondre
La Métropole est aussi un service public et pourtant, le drapeau Israélien a bien était mis en évidence 🤔
Y a pas trop de neutralité !
Il a mis celui de l'Ukraine au moins à la place ?Signaler Répondre
Ça nous concerne 100x plus.
Faire et défaire. C’est toujours travaillerSignaler Répondre
Le mec qui a refusé de se joindre à la messe du pape devant 600 000 personnes annoncées, ne pas oublier pour qui il bossait avant d'être président surtout 👌Signaler Répondre
Alors grand malin tu sais ce que tu fais? Tu vas sur le site Venissieux [removed] journal local ) et tu lis l’article d’hier dans lequel c’est expliqué noir sur blanc que c’est pour 24 heures et puis après tu arrêteras de faire le malin toi et ta clique d’ignares.Signaler Répondre
les souffrances palestiniennes sont le Hamas ..Signaler Répondre
Elle m'a vraiment fait rire celle là !Signaler Répondre
Encore un chouette mouton pour le coup !Signaler Répondre
Bravo à la préfecture.. nous n'avons pas besoin de se genre d'individu en France🇫🇷Signaler Répondre
Quand les mairies mettent le drapeau israélien avec notamment plusieurs villes jumelé encore aujourd'hui avec des villes en Israël , aucun problème ! Par contre mettre le drapeau palestinien en guise de reconnaissance des souffrances des palestiniens ça pose problème ! Deux poids deux mesures ! ( Jean marie le Pen rip a toujours était d'un soutien au palestiniens)Signaler Répondre
Il y a le Emmanuel Macron des tribunes onusiennes. Et il y a l’autre Emmanuel Macron qui par lâcheté politique autorise l’avion de Netanyahou à survoler le territoire national, refuse toute sanction et tout embargo sur les armes. Heureusement dans quelques mois, la France retrouvera une voix non-alignée au service de la paix et du droit international.Signaler Répondre
À Vaulx la soie direction satolas sinon y a aussi le Rhône express qui y va mais par contre c'est plus cher ... Oublies pas de ramener quelques souvenirs au passage .Signaler Répondre
Bon voyage 👋
Oui oui on tente de sauver la face comme on peut...Signaler Répondre
Pépé Mélenchon est fier de ce petit maire éphémère.Signaler Répondre
Normal !Signaler Répondre
Suel exemple Ce maire se comporte comme un vilain gosse de riche qui fait son caprice !!!! on dirait le fils Sarko !Signaler Répondre
Bien tenté :)Signaler Répondre
y fait de la figurationSignaler Répondre
Il a eu sa pub comme même … Odieux partiSignaler Répondre
Article trompeur comme d’habitude. Le maire ayant annoncé dès hier que le drapeau ne resterait que 24h pour l’anniversaire de la reconnaissance de la Palestine par la France mais chez LM on aime faire des polémiques.Signaler Répondre
Les hotels formule1 aussi accueille les migrants, pourtant c'était une solution bien pratique dans ma jeunesse pour dormir au chaud a moindre coûts..Signaler Répondre
Mais ce n'est pas de la faute des migrants ca..
Si un ami me propose de venir dormir et manger gratis dans son château bah je ne vais pas me priver...
Fonce y en Palestine si tu veux te rendre utile !Signaler Répondre
En gros le maire bombe le torse pour défendre la palestine, mais dès que le préfet fait les gros yeux, oups, y a plus personne, plus de palestine: "oui m'sieux, pardon, je ne le referai plus"Signaler Répondre
A part ça il fait quoi concrètement ? ? ? on me dit rien !Signaler Répondre
L'internat Favre qui il y a 20 ans accueillait des enfants de famille en difficultés de lyonnais et grand lyonnais, aujourd'hui il va être utilisé par les migrants !Signaler Répondre
Quelle régression !
palestin le casse du siècle ! Escroquerie mondialeSignaler Répondre
il y a des promotions?Signaler Répondre
Le pays est deja soumis à une autre culture et vous ne n'avez meme pas ressenti le mal qu'elle à fait depuis 50ans..Signaler Répondre
Vous voulez un indice?
Comptez les fast food commençant par un M rien que sur Lyon et vous constaterez que le grand remplacement à été effectué depuis un paquet de temp et que notre soumission est total..
Et sinon mon beau frere a toujours une voiture à vendre .Signaler Répondre
Cela ne vous interesse pas ?
C'est irrespectueux pour mon beau frere ...mais vous avez sans doute raison .
Pas plus que le Monsieur qui appose un drapeau sur sa maison : Rien à battre !
...Tout juste bon à faire aboyer les chiens dans les zones pavillonaires .
cette obstination des marins à faire des phrases...Signaler Répondre
mais qu il y aille en palestine et surtout qu il y reste !!Signaler Répondre
En somme: encore un coup de buzz à base de pseudo-provocations éculées... Recette traditionnelle de LFI pour faire encore et toujours parler d'eux. Si on parlait d'autre chose, maintenant ?Signaler Répondre
Il a fait prout.Signaler Répondre
Tout à fait normal.Signaler Répondre
Un avant gout de ce que serait LFI au gouvernement. Leur priorité ne serait pas la France mais le chaos en imposant une autre culture pas compatible avec les valeurs françaises..Signaler Répondre
tu reconnaîs que tu exagères.il était grand temps.et tu déconnes même severe ,démocrate de carnaval!,avec tes sentences approximatives et ortographiques lorsqu on n'est pas de ton avisSignaler Répondre
on critique pas l'Algérie, mais le despotisme au pouvoirSignaler Répondre
Vous avez oublié de parlez de la 3eme voies, laissant croire que c'est la plus noble et intelligente, alors qu'elle vient de mettre la France en ruine et au bord de la guerre civile en a peine 10ans en ne laissant plus que le choix des extrêmes à ceux qui votent...Signaler Répondre
Combattre le terrorisme n'est pas un génocide, même si leurs confrères musulmans et affiliés de LFI vous le répétent jusqu'à la nausée. Un mensonge, même affirmé 1000 fois, reste un mensonge. Israël est un pays qui se soucie davantage de la sécurité de ses concitoyens que du bien être des terroristes comme en France où ils peuvent critiquer leurs conditions de détention, se marier et faire des enfants en prison, jouer à la PS ou préparer de nouveaux attentats au frais des contribuables.Signaler Répondre
La question est de savoir quand les islamistes prendront le pouvoir en France.Signaler Répondre