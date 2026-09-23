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Vénissieux : le drapeau palestinien finalement retiré de l’Hôtel de Ville

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Vénissieux : le drapeau palestinien finalement retiré de l’Hôtel de Ville

Ce mardi, le maire LFI de Vénissieux Idir Boumertit a annoncé avoir installé un drapeau palestinien sur le fronton de l'Hôtel de Ville. Il a finalement été retiré mercredi matin, alors que la préfecture menaçait de sévir.

Mise à jour 23/09 : Le bras de fer aura été de courte durée à Vénissieux. 

Le drapeau palestinien installé mardi sur le fronton de l’Hôtel de Ville a été retiré ce mercredi 23 septembre par la municipalité. La préfecture du Rhône s'attribuait la paternité de ce retrait, avec la menace d'une saisine du tribunal administratif. Mais Idir Boumertit déclare avoir rejeté les injonctions de l'Etat et avoir retiré comme prévu le drapeau mercredi matin, une fois l'anniversaire de l’hommage à la reconnaissance de l’État de Palestine par l’État français passé.

Mise à jour à 22/09 à 17h32 : Le préfet du Rhône annonce avoir demandé au maire de Vénissieux de faire retirer le drapeau palestinien. A défaut, le tribunal administratif sera saisi, comme ce fut le cas à Vaulx-en-Velin.

Article initial 22/09 à 11h03 : Combien de temps restera-t-il en place ?

Ce mardi, Idir Boumertit a publié une vidéo où il apparaît juché sur le fronton de l'Hôtel de Ville de Vénissieux. Le maire insoumis installe un drapeau de la Palestine aux côtés de celui de la France.

Un geste qui devrait lui valoir les foudres de la préfecture du Rhône. Cette dernière avait déjà sommé en juillet Abdelkader Lahmar, édile LFI de Vaulx-en-Velin, de retirer le drapeau palestinien de sa mairie. Le tribunal administratif de Lyon avait suivi les injonctions des services de l'Etat, rappelant que "le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques."

À défaut d'exécution, Vaulx-en-Velin s'exposait à une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance. Le préfet du Rhône demandait initialement une astreinte de 500 euros par jour.

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0-50 sur 188 commentaires
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comminquer le 23/09/2026 à 20:09

FAUX : nous n’avons pas retiré le drapeau palestinien sous une injonction de la Préfecture. La Préfecture a tenté de nous joindre hier à partir de 17h. Nous n’avons pas donné suite. Comme prévu et annoncé, l’hommage anniversaire à la reconnaissance de l’État de Palestine par l’État français s’est déroulé du 22 septembre à 8h jusqu’au lendemain matin. Nous n’avons répondu à aucune injonction

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Calahann le 23/09/2026 à 19:48
Bellota a écrit le 23/09/2026 à 18h54

Quand on a un soi disant président qui défend la Palestine à l’ONU en vomissant des horreurs, comment s’étonner ?

@ Bellota qui refuse le réel, le vrai, l'absolue et surtou l' évidence que NUL NE PEUT IGNORER. Benjamin Netanyahu est les plus grand criminel de GUERRE de ce nouveau Siècle ( XXI ème ).
Trouves moi donc un équivalent depuis l'an 2000 petit cafard boiteux 🤫

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Hollywod le 23/09/2026 à 19:24

hallucinant ils veulent remplacer la république et notre histoire LFI amateurisme vraiment ils ne servent à rien.

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Bellota le 23/09/2026 à 18:54

Quand on a un soi disant président qui défend la Palestine à l’ONU en vomissant des horreurs, comment s’étonner ?

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Il se croit où cet apprenti maire le 23/09/2026 à 18:17

Il croit qu'il peut agiter des haines impunément, depuis ses "responsabilités" de maire ?

C'est ça d'élire des types avec un QI de moule.

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C'est moi le 23/09/2026 à 18:08
Ex Précisions a écrit le 23/09/2026 à 17h07

Il a mis celui de l'Ukraine au moins à la place ?
Ça nous concerne 100x plus.

C'est vrai que 18 milliards d'€ d'aide française à l'Ukraine c'est beaucoup trop..
Pour ma part je préférerai aucun drapeau, à part celui de Lyon et de la France.

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Agir le 23/09/2026 à 17:57

Il y a vraiment des cassoc sur ce forum c’est plus possible.

Le message politique est clair. Quand on met deux drapeaux côte à côte, ce que montre clairement la video, cela s’appelle un soutien.

Qu’y a t’il de honteux que de montrer que la France soutient un peuple qui se fait ravager par un oppreseur sur ses propres terres. On parle d’enfants, d’adulte, qui vivent sans rien et qui se font bombarder.

Quant à Israël? Qui pour mettre en évidence leurs colonies honteuses, où des individus jouent au bal trappe sur les populations?

Non la France a se role, de montrer qu’elle peut apporter un peu de lumière dans ce monde sinistre.

Les autres débats sur la délinquence, les personnes dysfonctionnelles, n’ont rien à voir avec ce geste et doivent être traitées fermement. Mais là on parle d’être humains qui se font éclater par des envahisseurs et pour qu’un pourri garde sa place à la tête d’Israël. Quant au israëliens, il ne sont pas des soutiens unanimes à ce conflit.

Un peu de descence. Le geste est humain.

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France2026 le 23/09/2026 à 17:29

De la provocation pour attirer l'attention, c'est bien plus efficace qu'une campagne de pub et surtout bien moins chère.

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Calahann le 23/09/2026 à 17:24
Ex Précisions a écrit le 23/09/2026 à 17h07

Il a mis celui de l'Ukraine au moins à la place ?
Ça nous concerne 100x plus.

Y a + de 5000 franco-israëliens ( des réservistes de de l'armée coloniale israélienne) ont rejoint Tsahal.
Combien de franco-ukréniens ont rejoint Kiev ?

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Comique le 23/09/2026 à 17:13
césarion a écrit le 23/09/2026 à 10h13

comme tu le dit, il ne l'a ni hérité ni vole

Gagné sa fortune via du copinage de la cooptation ou un réseau d'élus...

Quand des haut fonctionnaire partent pantoufler dans le système bancaire pour faire de la fusion acquisition de fleuron français ou encore de l'optimisation fiscale aggressive... pour moi c'est un peu du vol.
Chacun sont point de vue.

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Calahann le 23/09/2026 à 17:11

Si ce maire avait placé le drapeau Israélien, la Préfecture lui aurait demandée de le retirer et d'en mettre un autre beaucoup plus grand.
La Métropole est aussi un service public et pourtant, le drapeau Israélien a bien était mis en évidence 🤔
Y a pas trop de neutralité !

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Ex Précisions le 23/09/2026 à 17:07

Il a mis celui de l'Ukraine au moins à la place ?
Ça nous concerne 100x plus.

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Mits le 23/09/2026 à 16:59

Faire et défaire. C’est toujours travailler

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Macron la bonne blague le 23/09/2026 à 16:56
Macron le manipulateur a écrit le 23/09/2026 à 15h08

Il y a le Emmanuel Macron des tribunes onusiennes. Et il y a l’autre Emmanuel Macron qui par lâcheté politique autorise l’avion de Netanyahou à survoler le territoire national, refuse toute sanction et tout embargo sur les armes. Heureusement dans quelques mois, la France retrouvera une voix non-alignée au service de la paix et du droit international.

Le mec qui a refusé de se joindre à la messe du pape devant 600 000 personnes annoncées, ne pas oublier pour qui il bossait avant d'être président surtout 👌

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mouton69 le 23/09/2026 à 16:48
tiens a écrit le 23/09/2026 à 16h14

Encore un chouette mouton pour le coup !

Alors grand malin tu sais ce que tu fais? Tu vas sur le site Venissieux [removed] journal local ) et tu lis l’article d’hier dans lequel c’est expliqué noir sur blanc que c’est pour 24 heures et puis après tu arrêteras de faire le malin toi et ta clique d’ignares.

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Quest tu racontes ? le 23/09/2026 à 16:44
RN69 a écrit le 23/09/2026 à 16h03

Quand les mairies mettent le drapeau israélien avec notamment plusieurs villes jumelé encore aujourd'hui avec des villes en Israël , aucun problème ! Par contre mettre le drapeau palestinien en guise de reconnaissance des souffrances des palestiniens ça pose problème ! Deux poids deux mesures ! ( Jean marie le Pen rip a toujours était d'un soutien au palestiniens)

les souffrances palestiniennes sont le Hamas ..

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alors là le 23/09/2026 à 16:16
militantisme a écrit le 23/09/2026 à 06h46

certes ,mais insuffisant :à sa place j'aurais en plus arboré un bob cochonou glâné au tour de france

Elle m'a vraiment fait rire celle là !

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tiens le 23/09/2026 à 16:14
mouton69 a écrit le 23/09/2026 à 13h48

Article trompeur comme d’habitude. Le maire ayant annoncé dès hier que le drapeau ne resterait que 24h pour l’anniversaire de la reconnaissance de la Palestine par la France mais chez LM on aime faire des polémiques.

Encore un chouette mouton pour le coup !

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Vendredi le 23/09/2026 à 16:12

Bravo à la préfecture.. nous n'avons pas besoin de se genre d'individu en France🇫🇷

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RN69 le 23/09/2026 à 16:03

Quand les mairies mettent le drapeau israélien avec notamment plusieurs villes jumelé encore aujourd'hui avec des villes en Israël , aucun problème ! Par contre mettre le drapeau palestinien en guise de reconnaissance des souffrances des palestiniens ça pose problème ! Deux poids deux mesures ! ( Jean marie le Pen rip a toujours était d'un soutien au palestiniens)

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Macron le manipulateur le 23/09/2026 à 15:08

Il y a le Emmanuel Macron des tribunes onusiennes. Et il y a l’autre Emmanuel Macron qui par lâcheté politique autorise l’avion de Netanyahou à survoler le territoire national, refuse toute sanction et tout embargo sur les armes. Heureusement dans quelques mois, la France retrouvera une voix non-alignée au service de la paix et du droit international.

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C200 le 23/09/2026 à 14:56
Taxizen a écrit le 23/09/2026 à 08h13

Fière de ce maire qui malgré la foudre des fachos à eu le courage de vous faire sortir de vos gonds vive la Palestine libre et comdamner le genocide en cours et la colonisation de la Cisjordanie votre monde de colons est terminé bravo Idir

À Vaulx la soie direction satolas sinon y a aussi le Rhône express qui y va mais par contre c'est plus cher ... Oublies pas de ramener quelques souvenirs au passage .
Bon voyage 👋

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Dégonflage le 23/09/2026 à 14:49
mouton69 a écrit le 23/09/2026 à 13h48

Article trompeur comme d’habitude. Le maire ayant annoncé dès hier que le drapeau ne resterait que 24h pour l’anniversaire de la reconnaissance de la Palestine par la France mais chez LM on aime faire des polémiques.

Oui oui on tente de sauver la face comme on peut...

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boB le 23/09/2026 à 14:47

Pépé Mélenchon est fier de ce petit maire éphémère.

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La Fachosphère Islamiste le 23/09/2026 à 14:37

Normal !

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Comme un enfant mal elevé le 23/09/2026 à 14:21

Suel exemple Ce maire se comporte comme un vilain gosse de riche qui fait son caprice !!!! on dirait le fils Sarko !

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Dure dure la rame le 23/09/2026 à 13:59
mouton69 a écrit le 23/09/2026 à 13h48

Article trompeur comme d’habitude. Le maire ayant annoncé dès hier que le drapeau ne resterait que 24h pour l’anniversaire de la reconnaissance de la Palestine par la France mais chez LM on aime faire des polémiques.

Bien tenté :)

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intermittent du spectacle le 23/09/2026 à 13:57
et finalement a écrit le 23/09/2026 à 12h54

A part ça il fait quoi concrètement ? ? ? on me dit rien !

y fait de la figuration

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Odette Serezi le 23/09/2026 à 13:54

Il a eu sa pub comme même … Odieux parti

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mouton69 le 23/09/2026 à 13:48
Courageux mais pas trop a écrit le 23/09/2026 à 13h06

En gros le maire bombe le torse pour défendre la palestine, mais dès que le préfet fait les gros yeux, oups, y a plus personne, plus de palestine: "oui m'sieux, pardon, je ne le referai plus"

Article trompeur comme d’habitude. Le maire ayant annoncé dès hier que le drapeau ne resterait que 24h pour l’anniversaire de la reconnaissance de la Palestine par la France mais chez LM on aime faire des polémiques.

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C'est moi le 23/09/2026 à 13:32
Néné2 a écrit le 23/09/2026 à 12h50

L'internat Favre qui il y a 20 ans accueillait des enfants de famille en difficultés de lyonnais et grand lyonnais, aujourd'hui il va être utilisé par les migrants !
Quelle régression !

Les hotels formule1 aussi accueille les migrants, pourtant c'était une solution bien pratique dans ma jeunesse pour dormir au chaud a moindre coûts..

Mais ce n'est pas de la faute des migrants ca..
Si un ami me propose de venir dormir et manger gratis dans son château bah je ne vais pas me priver...

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mais va y le 23/09/2026 à 13:30
Taxizen a écrit le 23/09/2026 à 08h13

Fière de ce maire qui malgré la foudre des fachos à eu le courage de vous faire sortir de vos gonds vive la Palestine libre et comdamner le genocide en cours et la colonisation de la Cisjordanie votre monde de colons est terminé bravo Idir

Fonce y en Palestine si tu veux te rendre utile !

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Courageux mais pas trop le 23/09/2026 à 13:06

En gros le maire bombe le torse pour défendre la palestine, mais dès que le préfet fait les gros yeux, oups, y a plus personne, plus de palestine: "oui m'sieux, pardon, je ne le referai plus"

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et finalement le 23/09/2026 à 12:54

A part ça il fait quoi concrètement ? ? ? on me dit rien !

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Néné2 le 23/09/2026 à 12:50
C'est moi a écrit le 23/09/2026 à 12h01

Le pays est deja soumis à une autre culture et vous ne n'avez meme pas ressenti le mal qu'elle à fait depuis 50ans..
Vous voulez un indice?
Comptez les fast food commençant par un M rien que sur Lyon et vous constaterez que le grand remplacement à été effectué depuis un paquet de temp et que notre soumission est total..

L'internat Favre qui il y a 20 ans accueillait des enfants de famille en difficultés de lyonnais et grand lyonnais, aujourd'hui il va être utilisé par les migrants !
Quelle régression !

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Ourdou le 23/09/2026 à 12:16

palestin le casse du siècle ! Escroquerie mondiale

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mammouth écrase les prix le 23/09/2026 à 12:02
Watt a écrit le 23/09/2026 à 10h59

Il a fait prout.

il y a des promotions?

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C'est moi le 23/09/2026 à 12:01
Ça fait peur a écrit le 23/09/2026 à 10h52

Un avant gout de ce que serait LFI au gouvernement. Leur priorité ne serait pas la France mais le chaos en imposant une autre culture pas compatible avec les valeurs françaises..

Le pays est deja soumis à une autre culture et vous ne n'avez meme pas ressenti le mal qu'elle à fait depuis 50ans..
Vous voulez un indice?
Comptez les fast food commençant par un M rien que sur Lyon et vous constaterez que le grand remplacement à été effectué depuis un paquet de temp et que notre soumission est total..

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Mon beau frere le 23/09/2026 à 11:48

Et sinon mon beau frere a toujours une voiture à vendre .
Cela ne vous interesse pas ?
C'est irrespectueux pour mon beau frere ...mais vous avez sans doute raison .
Pas plus que le Monsieur qui appose un drapeau sur sa maison : Rien à battre !
...Tout juste bon à faire aboyer les chiens dans les zones pavillonaires .

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haaaaa... le 23/09/2026 à 11:31
Maitre Libriste Capello a écrit le 23/09/2026 à 09h58

Moi je soutiens la Palestine mais je ne vais pas non plus au défilé Free gaza car ceux qui sont de la jaquette ne sont pas bien venus .
Vu de Paris, cela revêt un sens particulier inhérent à l’ouverture d’esprit qui règne dans cette ville. Mais avez-vous imaginé l’effet que cela peut produire sur Gwenvred Plougastec (ce prénom existe), dans le fin-fond de sa Bretagne ? Elle qui ne côtoie nullement dans son entourage, enfin le croit-elle, d’homosexuels, et qui rit de bon cœur des sketchs de Laurent Gerra lorsqu’il présente Jack Lang avec un plume dans le cul.
Imaginez un instant Gwenvred allumant sa télé, bien décidée à manger son kouign-amann devant le 20h de TF1 ouvrant sur le défilé parisien qui a fait le plein”. Gwenvred, en bonne Bretonne, a l’esprit ouvert et respecte son prochain.
“Mais tout même, pourquoi se trémoussent ils en mini-slip multicolore sur cette musique de drogué ?” se demande-t-elle se remémorant le reportage sur les rave party où la musique lui semblait similaire.
De la même manière que des esprits étriqués se demandent si tous les terroristes ne sont pas des musulmans (mais surtout l’inverse), Gwenvred se demandera si tous les homosexuels ne se promènent pas toute la journée en mini-slip avec cette musique techno dans les oreilles.
Oui j’exagère, mais vous avez l’idée.

cette obstination des marins à faire des phrases...

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cri69 le 23/09/2026 à 11:19

mais qu il y aille en palestine et surtout qu il y reste !!

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Obsdu9 le 23/09/2026 à 11:07

En somme: encore un coup de buzz à base de pseudo-provocations éculées... Recette traditionnelle de LFI pour faire encore et toujours parler d'eux. Si on parlait d'autre chose, maintenant ?

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Watt le 23/09/2026 à 10:59

Il a fait prout.

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Droit dans ses bottes le 23/09/2026 à 10:56

Tout à fait normal.

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Ça fait peur le 23/09/2026 à 10:52

Un avant gout de ce que serait LFI au gouvernement. Leur priorité ne serait pas la France mais le chaos en imposant une autre culture pas compatible avec les valeurs françaises..

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enfin!!tu le confesses! le 23/09/2026 à 10:50
Maitre Libriste Capello a écrit le 23/09/2026 à 09h58

Moi je soutiens la Palestine mais je ne vais pas non plus au défilé Free gaza car ceux qui sont de la jaquette ne sont pas bien venus .
Vu de Paris, cela revêt un sens particulier inhérent à l’ouverture d’esprit qui règne dans cette ville. Mais avez-vous imaginé l’effet que cela peut produire sur Gwenvred Plougastec (ce prénom existe), dans le fin-fond de sa Bretagne ? Elle qui ne côtoie nullement dans son entourage, enfin le croit-elle, d’homosexuels, et qui rit de bon cœur des sketchs de Laurent Gerra lorsqu’il présente Jack Lang avec un plume dans le cul.
Imaginez un instant Gwenvred allumant sa télé, bien décidée à manger son kouign-amann devant le 20h de TF1 ouvrant sur le défilé parisien qui a fait le plein”. Gwenvred, en bonne Bretonne, a l’esprit ouvert et respecte son prochain.
“Mais tout même, pourquoi se trémoussent ils en mini-slip multicolore sur cette musique de drogué ?” se demande-t-elle se remémorant le reportage sur les rave party où la musique lui semblait similaire.
De la même manière que des esprits étriqués se demandent si tous les terroristes ne sont pas des musulmans (mais surtout l’inverse), Gwenvred se demandera si tous les homosexuels ne se promènent pas toute la journée en mini-slip avec cette musique techno dans les oreilles.
Oui j’exagère, mais vous avez l’idée.

tu reconnaîs que tu exagères.il était grand temps.et tu déconnes même severe ,démocrate de carnaval!,avec tes sentences approximatives et ortographiques lorsqu on n'est pas de ton avis

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foxy69 le 23/09/2026 à 10:47
Bla bla bla Racedlard a écrit le 23/09/2026 à 10h23

Critiquer l’Algérie, c’est facile. Mais il y a aussi des réalités qu’on oublie vite : quand le carburant tourne autour de 30 centimes le litre, beaucoup aimeraient connaître les mêmes prix. Avant de donner des leçons, il faut parfois regarder l’ensemble du tableau.

on critique pas l'Algérie, mais le despotisme au pouvoir

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C'est moi le 23/09/2026 à 10:44
Jolie Môme a écrit le 22/09/2026 à 17h46

Les familles : cousin , cousine , petit frère , grand frère de ceux qui sont en prison .
Vous avez comme exemple : la famille Traoré ! !
14 enfants dont les deux tiers en prison !
Originaire du Mali ( le père qui a eu je ne sais combien de femmes pour avoir 14 enfants )
Traoré grande copine de Panot et Mélenchon dans les manifs ( la police tue ) c'est sur quand sur 14 .
8 sont passés par la case prison le pourcentage de risque devient élevé.
C'est cela en parti l'électorat de Mélenchon !
Prenez ces députés :
Dans le jeux des devinettes
C'est lequel qui a déclaré être un ancien dealer ?
C'est lequel qui est un toxico ?
C'est lequel qui est fiché S
C'est lequel qui a été condamné pour violence
C'est lequel qui ne paye pas ça pension alimentaire
Merci de vos réponses ! et la liste n'est pas complète
LFI pour moi c'est le choléra et ça se voit bien !
le RN , c'est le peste , plus sournois et tout aussi dangereux . L'un veux chasser tout les immigrés , l'autre veux régulariser tout les sans papiers !
J'espère que les Français seront trouver ou se situe l'intelligence . J.M

Vous avez oublié de parlez de la 3eme voies, laissant croire que c'est la plus noble et intelligente, alors qu'elle vient de mettre la France en ruine et au bord de la guerre civile en a peine 10ans en ne laissant plus que le choix des extrêmes à ceux qui votent...

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Hino le 23/09/2026 à 10:33
Oui et alors a écrit le 23/09/2026 à 08h16

Le drapeau israélien, visiblement ça dérange personne où ils commettent un génocide arrêtons cette hypocrisie

Combattre le terrorisme n'est pas un génocide, même si leurs confrères musulmans et affiliés de LFI vous le répétent jusqu'à la nausée. Un mensonge, même affirmé 1000 fois, reste un mensonge. Israël est un pays qui se soucie davantage de la sécurité de ses concitoyens que du bien être des terroristes comme en France où ils peuvent critiquer leurs conditions de détention, se marier et faire des enfants en prison, jouer à la PS ou préparer de nouveaux attentats au frais des contribuables.

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Gui le 23/09/2026 à 10:28

La question est de savoir quand les islamistes prendront le pouvoir en France.

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