Rixes, chicha illégale et absence de licence : l’établissement "The Truth" de nouveau sanctionné par le préfet 

Les services de secours sont intervenus dans les locaux de l’enseigne située au 38 Cours de Verdun (Lyon 2e) le 8 juin 2026 à 6h30 pour un cas de tapage. Une cinquantaine de personnes se trouvaient alors sur place.

Plusieurs d'entre elles consommaient de l'alcool et du tabac à narguilé sans que la provenance légale de ce dernier ne puisse être établie. Des faits identiques s'étaient déjà produits le 25 mai précédent. L'établissement ne disposait par ailleurs d'aucune licence de débit de boissons autorisant la revente d'alcool et de tabac depuis la démission de son ancienne présidente.

Un historique d'infractions sur fond de récidive

Le commerce accumule les fermetures administratives depuis plus d'un an. Une première sanction de trois mois avait été prononcée le 10 janvier 2025 pour détention de tabac frauduleux destiné à la vente.

Le 31 octobre 2025, l'établissement avait essuyé une fermeture de huit jours après un attroupement de clients prêts à en découdre. Quelques semaines plus tard, le 29 décembre 2025, une autre mesure de deux mois avait été décidée après l'intervention de la police sur plusieurs rixes opposant des clients.

Une notification officielle remise par la police

Face à ces récidives, l'arrêté préfectoral a été acté le 18 septembre 2026 afin de faire cesser les atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques. Transmis aux services de la police nationale du Rhône, le document a été notifié en main propre à l'exploitant le 24 septembre 2026 à 15h40. Pendant toute la durée de la fermeture, une affichette indiquant la décision doit obligatoirement figurer sur la devanture de l'établissement. Toute réouverture anticipée exposerait l'exploitant aux sanctions prévues par le code de la santé publique.