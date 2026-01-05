Rixes, troubles à répétition : nouvelle fermeture administrative du bar "The Truth" à Lyon

La préfète du Rhône a signé, le 29 décembre 2025, un arrêté prononçant la fermeture administrative du bar The Truth, situé au 38 cours de Verdun, à Lyon 2ᵉ. La mesure est prise "pour éviter toute nouvelle atteinte à l’ordre public, la sécurité ou la tranquillité publique", au regard de multiples incidents survenus en 2025.

Cette nouvelle fermeture intervient près d’un an après une première sanction administrative. Le 10 janvier 2025, la préfecture du Rhône avait déjà ordonné la fermeture du bar pour une durée de trois mois, notamment en raison de détention et de vente de tabac de contrebande, à l’issue de plusieurs contrôles et interventions policières.

Selon ce nouvel arrêté préfectoral, les services de police sont intervenus le 11 novembre 2025, entre 7h20 et 8h30, "sur plusieurs rixes opposant des clients de l’établissement". Ces faits s’inscrivent dans un contexte de troubles récurrents, déjà relevés à plusieurs reprises par les forces de l’ordre.

La préfecture rappelle également qu’un précédent arrêté de fermeture administrative d’une durée de huit jours avait été pris le 31 octobre 2025 "en raison d’un attroupement de clients prêts à en découdre". Un rapport de la division ouest de la direction interdépartementale de la police nationale, établi le 14 novembre 2025, a nourri la décision des services de l'État.

La gérante de l’établissement a été invitée à présenter ses observations par courrier recommandé le 19 novembre 2025. Celles-ci ont été transmises par son conseil, me Vahit Polat, dans un courrier daté du 22 décembre 2025. Malgré ces éléments, la préfecture estime que "la multiplicité des infractions relevées en 2025" justifie une nouvelle sanction administrative.

Par arrêté, il est donc "prononcée pour une durée de deux mois à compter de 48 heures après la notification du présent arrêté, la fermeture de l’établissement sis à Lyon 2ᵉ, 38 cours de Verdun à l’enseigne 'The Truth'". Une affichette officielle devra être apposée sur la devanture pendant toute la durée de la fermeture.