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Villeurbanne : plus de 5 300 paires de chaussures réunies contre le retour des mines antipersonnel

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Villeurbanne : plus de 5 300 paires de chaussures réunies contre le retour des mines antipersonnel
DR Ville de Villeurbanne

Handicap International a installé sa traditionnelle Pyramide de chaussures à Villeurbanne les 25 et 26 septembre. Pour cette première édition villeurbannaise, 5 318 paires ont été collectées afin de dénoncer le retour des mines antipersonnel et leurs conséquences sur les populations civiles.

Plus de 5 300 paires de chaussures pour symboliser les victimes des mines antipersonnel.

Handicap International a dressé, vendredi et samedi à Villeurbanne, sa Pyramide de chaussures, rendez-vous historique de l’association. Au total, 5 318 paires ont été rassemblées au cours des deux journées, avec l’appui d’une centaine de bénévoles.

Cette 32e édition avait une dimension particulière : il s’agissait de la première organisée à Villeurbanne.

Les fondateurs de Handicap International réunis

Pour la première fois depuis la création de l’association, plusieurs cofondateurs et cofondatrices de Handicap International se sont retrouvés autour de Gniep Smoeun, survivante d’un accident par mine et l’une des premières personnes appareillées par l’organisation.

Pendant près d’une heure, ils ont témoigné des conséquences provoquées par ces armes et lancé un nouvel appel : "Ne laissons pas revenir ces armes barbares, n’oublions pas leurs victimes".

Handicap International alerte sur un "tournant sans précédent"

L’association dit s’inquiéter d’un contexte qu’elle juge particulièrement préoccupant. Elle cite notamment la hausse du nombre annuel de victimes, le retrait annoncé de cinq États du Traité d’Ottawa – la Pologne, la Finlande, la Lituanie, l’Estonie et la Lettonie – ainsi que la relance de la production de mines en Europe.

Pour Handicap International, ces évolutions traduisent une "nouvelle normalisation" d’armes que l’on pensait progressivement reléguées au passé.

Tags :

Pyramide de chaussures

handicap International

villeurbanne

12 commentaires
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le piebot le 29/09/2026 à 16:48
merdalors a écrit le 29/09/2026 à 15h37

ch'pourrais pas en acheter sur vinted?

du moment qu y a un pied gauche

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merdalors le 29/09/2026 à 15:37
dommage a écrit le 27/09/2026 à 14h04

J'en ai balancé une paire à la poubelle !

ch'pourrais pas en acheter sur vinted?

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CQQFD69! le 28/09/2026 à 17:49
Josette a écrit le 28/09/2026 à 09h39

Ca va surement changer la face du monde. C''est touchant et pathétique tous ces gens qui croient encore au père Noel . Enfin comme toutes manifestations qui ne sert à rien ça défoule les foules et devant leur vidéo qu'ils postent sur les réseaux ils se sentent quelqu'un. La bétise humaine n'a pas de fond .

En réalité TOUS les gauchistes cherchent à remplacer les victimes juives de la Schoah par des autres et aussi s'agissant d'Amnesty à faire passer les juifs de victimes à bourreaux. L'image des tas de chaussures, des tas de valises, ect...ce sont celles des camps de la mort. L'extrème gauche est dans la manipulation!

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brassens? le 28/09/2026 à 13:02
GLOUGLOU 1er a écrit le 27/09/2026 à 17h43

A botter le derrière !

or ,javais hérité d'grand-père une paire de bottes pointues
si y a des coups de pieds au cul qui s'perdent
celui là toucha son but
c'est depuis ce temps là que le bon apô-ô-tre,c'est depuis le temps là que le bon apô-ô-tre
a ,c'est pas ,joli!a c'est pas poli,a une fesse qui dit merde à l'au-au-tre!

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Josette le 28/09/2026 à 09:39

Ca va surement changer la face du monde. C''est touchant et pathétique tous ces gens qui croient encore au père Noel . Enfin comme toutes manifestations qui ne sert à rien ça défoule les foules et devant leur vidéo qu'ils postent sur les réseaux ils se sentent quelqu'un. La bétise humaine n'a pas de fond .

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Solution le 27/09/2026 à 19:56
dommage a écrit le 27/09/2026 à 14h04

J'en ai balancé une paire à la poubelle !

Gardez les prochaines, c'est une vieille habitude chez Handicap International!

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pas celui de glouglou le 27/09/2026 à 19:18
GLOUGLOU 1er a écrit le 27/09/2026 à 17h43

A botter le derrière !

j 'espère . Si l 'on bottait le derrière de tous les alcoolos en France , nous aurions des ampoules aux pieds !

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GLOUGLOU 1er le 27/09/2026 à 17:43
non mais franchement a écrit le 27/09/2026 à 16h39

Tout le monde en profite pour balancer ces vieilles chaussures ! et ça apporte quoi exactement ? ? ?

A botter le derrière !

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non mais franchement le 27/09/2026 à 16:39

Tout le monde en profite pour balancer ces vieilles chaussures ! et ça apporte quoi exactement ? ? ?

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CQQFD69! le 27/09/2026 à 15:26

Pour une parfaite information l’armée israélienne a diffusé ce dimanche 27 septembre des images filmées dans les camps du centre de la bande de Gaza, montrant un enfant en train de transporter des armes vers une maison civile. Ils ont identifié un terroriste se cachant derrière cet enfant pour mener à bien l’opération. Cela en dit long sur l'humanité !

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Ex Précisions le 27/09/2026 à 15:24

Elle est belle notre UE, que des pays en faisant partie !
La Pologne et la Finlande vont en refabriquer...

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dommage le 27/09/2026 à 14:04

J'en ai balancé une paire à la poubelle !

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