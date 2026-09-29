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Sénatoriales dans le Rhône : arithmétique ?

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Sénatoriales dans le Rhône : arithmétique ?

Dimanche 27 septembre, 3 749 grands électeurs, délégués municipaux pour l'essentiel, ont désigné à la proportionnelle les sept sénateurs du Rhône. La gauche comptait trois sortants, elle garde deux sièges. Pendant que le monde politique lyonnais vivait suspendu à ce scrutin, l'Insee mesurait un recul de 0,6 % du pouvoir d'achat par unité de consommation au deuxième trimestre, et 51 % des ménages précaires disaient avoir renoncé à manger ou à se soigner pour payer l'énergie (Ipsos bva pour le Secours populaire, mai 2026). Les deux calendriers se sont peu croisés.

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romain blachier

7 commentaires
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on ne voit pas le 29/09/2026 à 19:10
À zapper a écrit le 29/09/2026 à 18h59

Quand on voit le niveau d’un Dossus, d’un Bernard, d’une Runel, d’une Popoff, etc… faut pas s’étonner

s'étonner de quoi?

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À zapper le 29/09/2026 à 18:59

Quand on voit le niveau d’un Dossus, d’un Bernard, d’une Runel, d’une Popoff, etc… faut pas s’étonner

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ordrejuste le 29/09/2026 à 17:37

Cher Romain,
C'est évidement toujours plus facile d'écrire l'histoire que de prédire le futur.
Aujourd'hui, il est un fait. Le stratège Bruno Bernard s'est planté. Avoir la peau d'Hélène Geoffroy un pretexte quand on sait que même et surtout parmi les socialistes du Rhône elle ne compte pas beaucoup d'amis.
Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que plûtôt qu'un report sur sa liste et celle de Dossus, beaucoup de socialistes ont fait le choix du gendre de Mélanchon récupérant par la même un poste de député.
Il faut dire qu'Hélène Geoffroy à su se faire détester y compris au sein de sa propre majorité lorsqu'elle était maire.
Sur la circonsription Rhône Amont l'alliance avec les écologistes n'était que de complaisance et ceux ci ont votés comme un seul homme pour Bruno Bernard y compris une partie des socialistes Majolans.
C'était un pari, et parfois la stratègie échoue. Evidemment qu'ils étaient tous dans la combine et ont attendu le dernier moment pour brouiller les pistes. Franchement les trois mois d'exclusion de Bruno Bernard cela fait rire tout comme ceux de Jadot. Le domage Colatéral Hélène Geoffroy devait en être la cerise sur le gâteau ce sera finalement le lot de consolation.
A l'heure ou l'on a mis une cible sur les retraités, le Sénat avec sa caisse autonome assure une bonne retraite aux heureux élus. Après un seul mandat de 6 ans, la pension de retraite d'un sénateur s'élève à environ 1 800 € à 2 000 € nets par mois. Bien sur il cotise environ 1 180 € par mois au titre de sa retraite principale, complétée par une petite cotisation complémentaire de l'ordre de 40 € par mois. . De son coté, l'institution cofinance le régime par une cotisation patronale globale s'élevant à près de 10 millions d'euros par an, directement versée par le budget public de l'État à la Caisse autonome de retraite des anciens sénateurs. C'est sur qu'après un mandat, un sénateur est mieux loti qu'un ouvrier qui aura cotisé toute sa vie professionelle.
Une chose est cependant certaine, ce petit monde totalement déconnecté de la réalité économique des français ne va pas améliorer notre quotidien.

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Ronron le 29/09/2026 à 17:06

Qu’est ce qu’on s’emmmmer…. Avec ces articles poussifs et qui n’intéressent personne
Combien de personnes l’auront lu ???
Et encore merci à Claude pour sa syntaxe et ses tournures de phrases

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Alfred le 29/09/2026 à 16:32

Le jour où Romain Blacher et Pierre Olivier arrêteront la politique la ville de Lyon poussera un grand cri de soulagement !

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he gel? le 29/09/2026 à 15:55
un pseudo a écrit le 29/09/2026 à 15h40

Mais comment un si brillant esprit citant Hegel n'a t il pas plus de responsabilité ?

tu as froid capello?ou ton thermomètre est givré?ou tu es givré du thermomètre?

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un pseudo le 29/09/2026 à 15:40

Mais comment un si brillant esprit citant Hegel n'a t il pas plus de responsabilité ?

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