Un 14 juillet à deux vitesses

Par arrêté, Étienne Guyot interdit les feux d'artifice, les spectacles pyrotechniques et les lanternes volantes dans tout le département jusqu'au 15 juillet à 8 heures. Bron a annulé. Genas aussi. Des dizaines de communes ont suivi. Lyon, non. Le feu de Fourvière sera tiré.

Les chiffres justifient l'arrêté. Depuis juin, les pompiers du Rhône et de la métropole ont traité 360 feux de végétation. Presque le double de l'an dernier à la même période. 160 hectares partis en fumée. Météo France classe le département en risque élevé de feux de forêt. À côté, la Drôme brûle : 3 700 hectares dans le massif de Justin. L'Ain a interdit purement et simplement. La Loire a recommandé aux maires de renoncer. Le Rhône n'a pas inventé le problème.

Pourquoi Lyon tire quand même

La réponse c’est l'article 2 de l'arrêté. Il prévoit une dérogation, sous conditions cumulatives : zone de tir à au moins 500 mètres de tout espace naturel, agricole ou forestier ; moyens de première intervention dimensionnés (extincteurs à eau, citernes) ; personnels de sécurité dédiés, distincts des effectifs du SDMIS.

Lyon coche les cases, et obtient donc logiquement le droit de maintenir. La Ville met en avant une caserne de pompiers postée à Fourvière pendant l'événement, un arrosage préventif des points de tir et du périmètre de retombées, deux visites de sécurité les 13 et 14 juillet avec tous les services de secours. Ce n'est pas un privilège. C'est une conformité. Le préfet n'a pas fait une exception pour Lyon : il a écrit une règle, et Lyon est en mesure de la remplir.

Nuance de taille, cependant. Une règle identique pour tous ne produit pas des effets identiques pour tous.

L'égalité des communes s'arrête où commencent les moyens

Prenez une commune de 2 000 habitants dans les Monts du Lyonnais ou le Beaujolais. Où trouve-t-elle une zone de tir à 500 mètres de tout champ, quand son territoire est fait de champs ? Avec quel budget paie-t-elle une équipe de sécurité privée, en plus des pompiers ? Je ne dis pas que ça a été refusé à telle ou telle commune : je dis que le critère, neutre sur le papier, sélectionne en pratique selon la capacité.

C'est un mécanisme connu. Monica Di Gregorio et son équipe l'ont documenté dans Global Environmental Change : dans la gouvernance climatique à plusieurs niveaux, ce sont les déséquilibres de capacité entre échelons qui déterminent qui peut agir, bien plus que la lettre des textes. Notre décentralisation proclame l'égalité juridique des communes. Le climat rappelle leur inégalité matérielle.

Et c'est l'État qui arbitre. Pas les maires. Le préfet fixe le cadre, les maires exécutent. On peut trouver ça sain : le feu se moque des limites communales, et il faut bien quelqu'un pour décider vite. On peut aussi observer que les élus locaux, ceux-là mêmes que la préfecture "remercie de leur action très engagée", n'avaient guère le choix. Les deux sont vrais en même temps.

Ce que le climat vient déjà changer dans nos vies

Le feu d'artifice n'est pas une animation parmi d'autres. C'est un rituel républicain et patriotique. Un de ces rendez-vous qui fabriquent du commun. Le voilà devenu conditionnel, suspendu à un bulletin météo.

Ce n'est pas la première fois cette année. Le 21 juin, sous 36 à 38 degrés, la préfecture avait déjà encadré la Fête de la musique : consommation d'alcool interdite sur la voie publique de 17 heures à 5 heures du matin, vente à emporter interdite de 20 heures à 4 heures. Le préfet invoquait explicitement les risques de déshydratation liés à la canicule. Boire une bière dehors le 21 juin : réglementé. Regarder un feu d'artifice le 14 juillet : interdit, sauf dérogation.

On peut hausser les épaules. Ce serait une erreur. Neil Adger et ses collègues l'ont écrit dans Nature Climate Change : le changement climatique n'attaque pas seulement les récoltes et les infrastructures. Il attaque l'identité, la cohésion des communautés, le sentiment d'appartenance à un lieu. On croyait cette analyse réservée aux villages inuits et aux atolls du Pacifique. Elle vaut maintenant pour la place du village en Beaujolais.

À ceux qui trouvent qu'on exagère

Il y en aura, dans les commentaires, pour expliquer que ce n'est qu'un été chaud, qu'on en a connu d'autres, que tout ça relève du catastrophisme. Répondons avec des chiffres, et avec un raisonnement simple.

Le CO2 ne se dissipe pas d'une année sur l'autre. Il s'accumule. Ce qui réchauffe l'atmosphère aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a émis en 2025, c'est tout ce qu'on a émis depuis un siècle et demi. Donc, tant qu'on émet, même moins, le stock grossit et la température monte. C'est le point que les climatosceptiques n'ont jamais su démonter : il ne suffit pas de ralentir, il faut arrêter d'ajouter.

Or on ajoute. L'Energy Institute a publié fin juin son bilan mondial de l'énergie, données 2025. Les énergies fossiles pèsent encore 86 % de l'approvisionnement mondial. Le pétrole a

dépassé 103 millions de barils par jour. Les émissions liées à l'énergie ont augmenté de 1,1 %, pour atteindre 35,8 milliards de tonnes de CO2.

Le solaire et l'éolien progressent pourtant vite. Très vite, même : pour la première fois hors période de crise, les renouvelables ont fourni le gros de l'énergie supplémentaire consommée dans le monde, le solaire assurant 71 % de cette hausse. Mais la demande mondiale d'énergie grimpe encore plus vite qu'eux. Résultat : on empile les sources au lieu d'en remplacer une par une autre. En Europe, la part des fossiles recule vraiment. À l'échelle mondiale, leur volume continue d'augmenter. Les deux phrases sont vraies, et c'est la seconde qui décide du climat.

Traduction concrète pour le Rhône et la Métropole : les étés des vingt prochaines années sont déjà largement engagés.

Ce qui n'est pas écrit

L'asymétrie entre Lyon et les petites communes n'est pas une conséquence mécanique du réchauffement. C'est ce qui arrive quand on laisse (mais le Préfet n’en est pas responsable ici), dans notre République pourtant centralisée et égalitaire sur le papier, chaque commune se débrouiller seule face à une règle qu'elle n'a pas les moyens de satisfaire. Le climat impose la contrainte.

C'est là que se joue la suite : pas dans la déploration, dans la mutualisation.

Le 14 au soir

Continuer à faire ce que nous avons toujours fait, y compris le plus futile et le plus joyeux, va devenir une affaire d'ingénierie, de budget et de dérogation. Autant s'y préparer ensemble plutôt que d'annuler un par un.

Et un chiffre du préfet ne doit pas être oublié : neuf feux sur dix sont d'origine humaine. Autrement dit, neuf feux sur dix étaient évitables.

Le 14 au soir, la France joue une demi-finale de Coupe du monde. Un autre moment de création du commun. Qui, lui, ne demande aucune dérogation.