Lyon : la fête elle a changé 

Derrière l'affiche, une autre réalité : on sort moins, on boit moins, on dépense moins. La nuit lyonnaise ne meurt pas. Elle se réinvente.

Dimanche, Lyon chante. La Fête de la Musique, née en 1982, en est à sa quarante-cinquième édition : cent cinquante formations, vingt-deux sites, de onze heures à minuit. Gratuit, dehors, partout.

La veille,le maire Cédric Van Styvendael de Villeurbanne ouvre le bal avec ses Invites, entièrement gratuites : trois jours d'arts de la rue, une centaine de représentations, treize pays.

À l'est, Bron ne s'arrête pas au 21 juin. La ville tenue par Jérémie Bréaud, déroule du 25 au 27 juin son festival Fort en Musiques : trois soirs gratuits là aussi, sur réservation, avec Amir, Amel Bent ou 47Ter à l'affiche.

On sort moins, et on dépense moins

Le constat n'est pas que lyonnais, il est européen. Au Royaume-Uni, une enquête de l'institut Obsurvant pour la Night Time Industries Association le chiffre brutalement : 68 % des moins de 30 ans sortent moins pour économiser, et 53 % dépensent moins qu'un an plus tôt. Les boîtes ferment les unes après les autres outre-Manche.

La France suit la pente. Le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs parle de fermetures en série, accélérées depuis le Covid. En cause, toujours les mêmes leviers : des verres jugés trop chers dans un pouvoir d'achat en berne, un sentiment d'insécurité tard le soir. Sortir en club est devenu un arbitrage budgétaire. Pour beaucoup, l'apéro chez un ami a remplacé la nuit en club.

Pourtant, l'argent n'a pas disparu. Il se déplace. On rogne sur les sorties ordinaires pour tout miser sur l'exceptionnel. Un gros nom, une date unique : là, le portefeuille s'ouvre. Les chiffres du Centre national de la musique le confirment. En 2024, la billetterie de la musique live a battu un record, 1,6 milliard d'euros, en hausse de 13 %. Et le prix moyen d'un billet a grimpé de 10 % en un an, pour atteindre 45 euros. On sort moins souvent. On paie plus cher pour les grands rendez-vous. Les petites scènes, elles, encaissent le contrecoup.

Lyon n'échappe pas à la tension. La ville s'est dotée en 2023 d'une charte de la vie nocturne, à laquelle adhère aujourd'hui une centaine de "lieux de nuit" dans l'agglomération. Le chiffre dit la vitalité mais masque la fragilité. Le Sonic, péniche rock amarrée sur le Rhône depuis dix-huit ans, lutte pour ne pas couler : sa coque rongée par la corrosion menace le bateau, une cagnotte a été ouverte. À la Guillotière, l'immeuble Boomrang, ruche de collectifs, manque de fonds pour ses travaux et se dit en danger. Pas de subventions, des trésoreries à sec, une dépendance au bénévolat, une cohabitation de plus en plus tendue avec les riverains. Faire vivre un lieu de fête à Lyon relève de l'équilibre permanent.

L'alcool reflue

L'autre bascule est sanitaire. Elle est massive et bien documentée. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'expérimentation de l'alcool à 17 ans est passée de 92,6 % en 2008 à 80,6 % en 2022. L'usage quotidien chez les adultes a été divisé par deux depuis 2000. En 2025, 36 % des Français déclarent ne pas boire du tout, contre 33 % deux ans plus tôt.

Le rapport au verre a changé de nature. "On voit une baisse régulière de l'usage quotidien et de l'expérimentation", résume le docteur Hervé Martini (ça ne s'invente pas), d'Addictions France. La sobriété n'est plus un aveu de faiblesse sociale. Dry January, mocktails, no-low : boire de l'eau en soirée est devenu tendance. Reste l'ivresse ponctuelle du week-end, le binge drinking, qui recule lui aussi mais persiste chez une minorité. Pour la santé publique. Ce qui n’empêche pas la consommation de cocaine de battre des records. Mais aussi grevant les budgets des lieux de nuit.

Moins d'alcool, c'est moins de chiffre d'affaires au bar, le modèle historique des clubs. C'est aussi un autre rythme. À Lyon, Le Sucre, club perché sur le toit de la Sucrière, programme désormais certains de ses temps forts en plein jour, suivant la tendance du soft clubbing : le dancefloor migre vers la lumière. Le pionnier de la techno Jeff Mills l'avait théorisé : à l'heure du réchauffement, l'avenir du club est diurne.

La ville encadre, la demande déborde

Reste la question des open airs, ces moments de fêtes ouvertes et musicales jusqu'à 22h. La Ville les a encadrés. Depuis avril, un appel à projets fixe les règles : sept sites autorisés, un open air par mois et par arrondissement au maximum, de dix-sept à vingt-deux heures, d'avril à octobre. Les lieux sont identifiés : la place Sathonay, le parc de la Cerisaie à la Croix-Rousse, l'île Barbe, le parc des Berges, entre autres.

Pour 2026, la municipalité a retenu 29 projets sur 89 déposés. Elle parle de "stabiliser" par rapport à l'an dernier, et d'événements "mieux pensés, plus responsables". Autrement dit : la demande déborde largement l'offre, et la collectivité, devant l'abondance, trie et doit arbitrer avec les demandes de calme de riveraines et riverains.

La nuance n'est pas anodine. La culture revient à Philomène Récamier, neuvième adjointe de Grégory Doucet, réélu maire en mars et désormais privé de sa majorité métropolitaine. Encadrer le bruit, les riverains, l'espace public, sans étouffer la spontanéité : l'équation est connue des élus de toutes les grandes villes.

Le géographe Luc Gwiazdzinski, qui a fait de la nuit urbaine son terrain depuis vingt ans, la formule mieux que personne. La nuit, écrit-il, est devenue un secteur économique à part entière et un laboratoire pour fabriquer le commun. L'enjeu pour les municipalités tient en une ligne de crête : réguler la ville en fête sans tuer sa part de transgression (ce qui n’est pas toujours respecté dans tous les territoires de la République), ni tout abandonner au marché.

Une fête qui se branche sur d'autres énergies

Il y a un dernier déplacement, plus inattendu. La fête de plein air carbure historiquement au groupe électrogène diesel — souvent surdimensionné, deux à trois fois trop puissant pour le besoin réel, rappelle le Collectif des festivals. Le modèle a vécu. Tension sur les prix de l'énergie, urgence climatique, attentes du public : la scène festive apprend la sobriété et se rebranche ailleurs.

Les exemples se multiplient. Le fournisseur coopératif Enercoop alimente une quinzaine de festivals en électricité renouvelable, du Festival d'Avignon au Delta de Marseille. We Love Green fait tourner une partie de ses scènes sur ferme solaire et biocarburants. La fête, longtemps adossée à une énergie abondante et bon marché, doit composer avec sa propre empreinte.

La fête n'est pas morte. Elle a vieilli avec sa ville

Dimanche soir, que ce soit sur de discutables reprises de La Bamba ou de sublimes sets sur les quais, dans les rues et dans les parcs, des dizaines de milliers de Lyonnaises et Lyonnais danseront. Et ne paieront rien. Beaucoup rentreront avant minuit. Certaines et certains boiront un soda. Quelques-uns prolongeront tard chez des ami(e)s Tout cela coexiste.

La fête lyonnaise n'a pas disparu. Elle a, comme un peu partout en Europe, changé d'heure, de budget, de degré d'alcool (mais pas toujours d’autres produits) et de source d'énergie. Elle est devenue plus diurne, plus difficile, plus encadrée.

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Romain Blachier