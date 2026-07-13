Dans la matinée de ce lundi 13 juillet, une vitre s'est détachée des étages supérieurs du plus haut immeuble de la ville avant de s'écraser au sol.

L'incident n'a heureusement fait aucun blessé. En revanche, les autorités ont rapidement sécurisé les abords du bâtiment en installant un périmètre de sécurité afin d'écarter tout risque supplémentaire.

À ce stade, les circonstances exactes de la chute de cette vitre ne sont pas connues. Les fortes chaleurs des derniers jours, combinées aux rafales de vent qui soufflent ce lundi sur la métropole lyonnaise, pourraient toutefois avoir joué un rôle. Des vents pouvant atteindre 60 km/h étaient attendus dans le secteur.

Pour rappel, située au cœur du quartier d'affaires de la Part-Dieu, la tour Incity culmine à près de 200 mètres de hauteur répartis sur 39 étages. Construite entre 2013 et 2015, elle avait déjà été confrontée à plusieurs incidents similaires au fil des dernières années.

Dès 2018, des chutes de vitres avaient conduit le constructeur à mettre en avant un défaut de fabrication affectant certains panneaux de verre. Selon les explications alors avancées, des impuretés présentes dans le matériau pouvaient fragiliser les vitrages lors d'importantes variations de température.

À la suite de ces précédents incidents, un vaste couloir de protection avait notamment été installé le long d'une des façades de la tour. Ce lundi, le périmètre de sécurité reste maintenu autour du bâtiment afin de prévenir tout nouveau risque.