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Frayeur à la Part-Dieu : une nouvelle vitre tombe de la plus haute tour de Lyon, un périmètre installé

Frayeur à la Part-Dieu : une nouvelle vitre tombe de la plus haute tour de Lyon, un périmètre installé
Frayeur à la Part-Dieu : une nouvelle vitre tombe de la plus haute tour de Lyon, un périmètre installé - LyonMag

Nouvel épisode inquiétant sur la tour Incity de Lyon.

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tour incity

7 commentaires
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Ex Précisions le 13/07/2026 à 18:26
le vent a écrit le 13/07/2026 à 17h46

Mais c'est extrêmement inquiétant, en plus on parle d'un quartier où y'a du passage, merci la loterie quant on marche dans le secteur... et en plus c'est pas la première fois ? Non mais faut s'inquiéter un peu là...
En plus on a déjà eu ces faits divers à la confluence, mais y'a pas d'apprentissage pour faire mieux en fait, si les promoteurs et la mairie sont pas capables de gérer l'urbanisme moderne, faut en rester à ce qu'ils savent faire... en plus ces immeubles en verre sont plus un problème dans le futur vu qu'ils font rayonner aussi le soleil dans tout le secteur, les trucs sont des radiateurs urbains, puis rappelez vous du fait divers de la jaguar qui fondait au moyen orient ou à londre parce que les vitres d'un building la faisait cuire...

C'était à Londres et ça faisait fondre le reste : https://www.bbc.com/news/uk-england-london-23930675
Mais c'était quand même un building avec une forme un peu spéciale qui concentrait les rayons du soleil.

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Vélotaf le 13/07/2026 à 18:02

Bon ben... Il ne reste plus qu'à la démolir pour en faire un parc inclusif et non genré...

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jmpaléboloss le 13/07/2026 à 17:54

J'en connais quelques uns qui ont bossé là dedans, ils étaient soit bourré, soit défoncé ou les deux. Rien d'étonnant.

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le vent le 13/07/2026 à 17:46

Mais c'est extrêmement inquiétant, en plus on parle d'un quartier où y'a du passage, merci la loterie quant on marche dans le secteur... et en plus c'est pas la première fois ? Non mais faut s'inquiéter un peu là...
En plus on a déjà eu ces faits divers à la confluence, mais y'a pas d'apprentissage pour faire mieux en fait, si les promoteurs et la mairie sont pas capables de gérer l'urbanisme moderne, faut en rester à ce qu'ils savent faire... en plus ces immeubles en verre sont plus un problème dans le futur vu qu'ils font rayonner aussi le soleil dans tout le secteur, les trucs sont des radiateurs urbains, puis rappelez vous du fait divers de la jaguar qui fondait au moyen orient ou à londre parce que les vitres d'un building la faisait cuire...

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La boutade me monte au nez ...................... le 13/07/2026 à 17:41

DOUCET voulait sauter ????

Oh non, quand même !!!!!!

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CQQFD69! le 13/07/2026 à 17:39

Un poisson d'avril ?
Désormais certains architectes sont des branquignoles. Le bac général est aujourd’hui la voie la plus commune pour devenir architecte, mais il est aussi possible d’intégrer une école d’architecture avec un bac techno ou pro. Dans le temps c'était des scientifiques qui savaient comment calculer des charges la densité des matériaux et les contraintes. Pauvre France !

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Naïf le 13/07/2026 à 17:33
Ex Précisions a écrit le 13/07/2026 à 16h58

Avec le vent la vitre peut voler très loin c'est tout le quartier qui présente un risque...
Ces nouvelles constructions qui coûtent exagérément cher et qui ne tiennent pas la route... Dans ce cas le promoteur aurait dû faire vérifier et remplacer toutes les vitres dans le cadre de la garantie.

Le promoteur aurait dû ... vous vivez dans quel monde ? Celui des bisounours visiblement. Là, vous avez à faire aux vrais racailles ...

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saco697 le 13/07/2026 à 17:27

quand on n est pas capable de construire pour que ça tienne plus de 10 ans faut changer de métier … mais pour encaisser la facture il était surement compétent.. encore une super magouille qui va couter cher j espère que les frais d intervention de la police et autres services publics sont bien refacturés !!!!

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Ex Précisions le 13/07/2026 à 16:58

Avec le vent la vitre peut voler très loin c'est tout le quartier qui présente un risque...
Ces nouvelles constructions qui coûtent exagérément cher et qui ne tiennent pas la route... Dans ce cas le promoteur aurait dû faire vérifier et remplacer toutes les vitres dans le cadre de la garantie.

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