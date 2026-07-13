Dans la matinée de ce lundi 13 juillet, une vitre s'est détachée des étages supérieurs du plus haut immeuble de la ville avant de s'écraser au sol.
L'incident n'a heureusement fait aucun blessé. En revanche, les autorités ont rapidement sécurisé les abords du bâtiment en installant un périmètre de sécurité afin d'écarter tout risque supplémentaire.
À ce stade, les circonstances exactes de la chute de cette vitre ne sont pas connues. Les fortes chaleurs des derniers jours, combinées aux rafales de vent qui soufflent ce lundi sur la métropole lyonnaise, pourraient toutefois avoir joué un rôle. Des vents pouvant atteindre 60 km/h étaient attendus dans le secteur.
Pour rappel, située au cœur du quartier d'affaires de la Part-Dieu, la tour Incity culmine à près de 200 mètres de hauteur répartis sur 39 étages. Construite entre 2013 et 2015, elle avait déjà été confrontée à plusieurs incidents similaires au fil des dernières années.
Dès 2018, des chutes de vitres avaient conduit le constructeur à mettre en avant un défaut de fabrication affectant certains panneaux de verre. Selon les explications alors avancées, des impuretés présentes dans le matériau pouvaient fragiliser les vitrages lors d'importantes variations de température.
À la suite de ces précédents incidents, un vaste couloir de protection avait notamment été installé le long d'une des façades de la tour. Ce lundi, le périmètre de sécurité reste maintenu autour du bâtiment afin de prévenir tout nouveau risque.
C'était à Londres et ça faisait fondre le reste : https://www.bbc.com/news/uk-england-london-23930675Signaler Répondre
Mais c'était quand même un building avec une forme un peu spéciale qui concentrait les rayons du soleil.
Bon ben... Il ne reste plus qu'à la démolir pour en faire un parc inclusif et non genré...Signaler Répondre
J'en connais quelques uns qui ont bossé là dedans, ils étaient soit bourré, soit défoncé ou les deux. Rien d'étonnant.Signaler Répondre
Mais c'est extrêmement inquiétant, en plus on parle d'un quartier où y'a du passage, merci la loterie quant on marche dans le secteur... et en plus c'est pas la première fois ? Non mais faut s'inquiéter un peu là...Signaler Répondre
En plus on a déjà eu ces faits divers à la confluence, mais y'a pas d'apprentissage pour faire mieux en fait, si les promoteurs et la mairie sont pas capables de gérer l'urbanisme moderne, faut en rester à ce qu'ils savent faire... en plus ces immeubles en verre sont plus un problème dans le futur vu qu'ils font rayonner aussi le soleil dans tout le secteur, les trucs sont des radiateurs urbains, puis rappelez vous du fait divers de la jaguar qui fondait au moyen orient ou à londre parce que les vitres d'un building la faisait cuire...
DOUCET voulait sauter ????Signaler Répondre
Oh non, quand même !!!!!!
Un poisson d'avril ?Signaler Répondre
Désormais certains architectes sont des branquignoles. Le bac général est aujourd’hui la voie la plus commune pour devenir architecte, mais il est aussi possible d’intégrer une école d’architecture avec un bac techno ou pro. Dans le temps c'était des scientifiques qui savaient comment calculer des charges la densité des matériaux et les contraintes. Pauvre France !
Le promoteur aurait dû ... vous vivez dans quel monde ? Celui des bisounours visiblement. Là, vous avez à faire aux vrais racailles ...Signaler Répondre
quand on n est pas capable de construire pour que ça tienne plus de 10 ans faut changer de métier … mais pour encaisser la facture il était surement compétent.. encore une super magouille qui va couter cher j espère que les frais d intervention de la police et autres services publics sont bien refacturés !!!!Signaler Répondre
Avec le vent la vitre peut voler très loin c'est tout le quartier qui présente un risque...Signaler Répondre
Ces nouvelles constructions qui coûtent exagérément cher et qui ne tiennent pas la route... Dans ce cas le promoteur aurait dû faire vérifier et remplacer toutes les vitres dans le cadre de la garantie.