SNCF : la ligne Paris-Lyon de nouveau perturbée à cause d'un incendie

Mise à jour à 17h : jusqu'à 5h de retard ont été constatés en gare de la Part-Dieu sur certains trains. Le retour à la normale n'est pas espéré avant la fin de soirée, indique désormais la SNCF.

Article initial : Les retards peuvent aller jusqu'à 3h40 sur les TGV Inoui et trains Ouigo.

Ces perturbations sont liées à un incendie qui s'est déclaré entre Paris et Tonnerre, "ce qui entraine l'interruption des circulations sur cet axe dans les deux sens de circulation", indique la SNCF.

En conséquence, les trains doivent emprunter un autre itinéraire entre Paris et Vergigny.

"Les équipes du gestionnaire du réseau ferré sont mobilisées pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais. Les perturbations sont à prévoir jusqu'en fin d'après-midi", précise la compagnie ferroviaire.