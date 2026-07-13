Transports

SNCF : la ligne Paris-Lyon de nouveau perturbée à cause d'un incendie

SNCF : la ligne Paris-Lyon de nouveau perturbée à cause d'un incendie
Lyon Mag

Le trafic SNCF est de nouveau perturbé ce lundi sur l'axe Paris-Lyon.

Mise à jour à 17h : jusqu'à 5h de retard ont été constatés en gare de la Part-Dieu sur certains trains. Le retour à la normale n'est pas espéré avant la fin de soirée, indique désormais la SNCF.

Article initial : Les retards peuvent aller jusqu'à 3h40 sur les TGV Inoui et trains Ouigo. 

Ces perturbations sont liées à un incendie qui s'est déclaré entre Paris et Tonnerre, "ce qui entraine l'interruption des circulations sur cet axe dans les deux sens de circulation", indique la SNCF. 

En conséquence, les trains doivent emprunter un autre itinéraire entre Paris et Vergigny. 

"Les équipes du gestionnaire du réseau ferré sont mobilisées pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais. Les perturbations sont à prévoir jusqu'en fin d'après-midi", précise la compagnie ferroviaire.

Tags :

SNCF

retard

3 commentaires
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Ex Précisions le 13/07/2026 à 17:02
N'importe quoi a écrit le 13/07/2026 à 16h09

Ça n'a rien à voir , c'est à cause d'un incendie aux abords des voies .
La décision de fermer la voie est prise par les pompiers et les policiers sous l'autorité du préfet local .
Les trains empruntent la voie classique (l'ancienne voie) mais ils ne roulent pas à plus de 160 km/h au lieu des 300 sur l'autre ligne .

Oui mais l'autoroute est ouverte elle ;-)

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N'importe quoi le 13/07/2026 à 16:09
Ex Précisions a écrit le 13/07/2026 à 15h24

Ils n'avaient qu'à prendre un diesel qui ne consomme rien !

Ça n'a rien à voir , c'est à cause d'un incendie aux abords des voies .
La décision de fermer la voie est prise par les pompiers et les policiers sous l'autorité du préfet local .
Les trains empruntent la voie classique (l'ancienne voie) mais ils ne roulent pas à plus de 160 km/h au lieu des 300 sur l'autre ligne .

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Ex Précisions le 13/07/2026 à 15:24

Ils n'avaient qu'à prendre un diesel qui ne consomme rien !

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