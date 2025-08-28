Le trafic TGV très perturbé à Lyon à cause d’un acte de malveillance, une ligne TER également à l'arrêt

Le trafic TGV est très perturbé ce jeudi à Lyon en raison d’un "acte de malveillance", indique la SNCF.
Cet acte de malveillance a été signalé sur la ligne à grande vitesse Sud-Est, entre Paris et Lyon. Cela entraine une panne de signalisation. Conséquence : les trains circulent au ralenti ou empruntent d’autres voies.
Des retards pouvant atteindre les 3 heures ont été constatés. Les gares Lyon Part-Dieu et Lyon Saint-Exupéry sont concernées, tout comme la gare de Perrache où des trains ont été supprimés.
Le retour à la normale est espéré pour la fin de soirée.
A noter l'interruption de la ligne TER Lyon-Bourg-en-Bresse en raison d'une panne de signalisation. Le trafic ne reprendra pas avant vendredi 16h, indique la SNCF.
🔴 Le trafic ne reprendra pas ce jeudi 28/08 dans le sens Lyon>Bourg-en-Bresse.— SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) August 28, 2025
🔸Les différentes équipes spécialisées sont mobilisées sur place.
mais quand on ne veut pas , on ne peut pas ...Signaler Répondre
nos branleurs de la sncf invoquent toutes sorte de 'perturbations ' pour 'bosser' a mi temps ; tout cela nous coute une vingtaine de milliard par an pour un résultat plus que médiocreSignaler Répondre
Ce n'est pas de la malveillance mais le vol de câbles en cuivre. Il y a une différence entre le vandalisme (acte gratuit) et le vol lucratif : le premier est un problème d'éducation, le second une question de banditisme (et donc de justice). Je m'étonne (ou pas) du traitement médiatique de tous ces dysfonctionnements de société : on cache de plus en plus la vérité aux citoyens. A-t-on peur de les informer réellement ?Signaler Répondre
Malveillance vocabulaire inclusif pour remplacer SABOTAGESignaler Répondre
Ce matin c’etaient les intemperies et maintenant ce sont des actes de vandalisme!Signaler Répondre
Ce type d'action contre des infrastructures publiques, c'est typique de l'ultra gauche.Signaler Répondre
LFI, les écolos, toujours pas de dénonciation ?
Entièrement d'accord !Signaler Répondre
Notamment en ce qui concerne le vol de câble en cuivre sur le réseau SNCF (ou autre).
L'argent nécessaire pour la remise en état des équipements ne pourra pas être utilisé plus utilement ailleurs - sans compter les frais à prévoir pour dédommager les voyageurs.
Là comme dans tant d'autres situations, les sanctions contres les délinquants et saboteurs ne sont absolument pas à la hauteur des préjudices subis par la collectivité - notamment quand ces derniers peuvent être pris en flagrant délit par les forces de l'ordre (à minima, application de lourdes amendes et saisie des biens).
Quand on veut, on peut !
Les actes perpétués contre des moyens de transports publics (trains , avions, bus..) devraient êtres considérés comme portant atteinteSignaler Répondre
à la sécurité de l'Etat ....et jugés et punis comme tels .