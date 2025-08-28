Le trafic TGV très perturbé à Lyon à cause d’un acte de malveillance, une ligne TER également à l'arrêt

Le trafic TGV est très perturbé ce jeudi à Lyon en raison d’un "acte de malveillance", indique la SNCF.

Cet acte de malveillance a été signalé sur la ligne à grande vitesse Sud-Est, entre Paris et Lyon. Cela entraine une panne de signalisation. Conséquence : les trains circulent au ralenti ou empruntent d’autres voies.

Des retards pouvant atteindre les 3 heures ont été constatés. Les gares Lyon Part-Dieu et Lyon Saint-Exupéry sont concernées, tout comme la gare de Perrache où des trains ont été supprimés.

Le retour à la normale est espéré pour la fin de soirée.

A noter l'interruption de la ligne TER Lyon-Bourg-en-Bresse en raison d'une panne de signalisation. Le trafic ne reprendra pas avant vendredi 16h, indique la SNCF.