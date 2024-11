SNCF : la ligne TGV Lyon-Paris fermée pendant quatre jours

La ligne de train la plus fréquentée d’Europe subira d’importants travaux pour améliorer la desserte entre le sud de la France et la capitale. Les voyageurs doivent anticiper leurs trajets, car, durant ce long week-end, aucun TGV ne desservira les gares de Lyon Part-Dieu, Perrache et Saint-Exupéry. La ligne plus lente, quant à elle, restera ouverte, mais le trajet passera de 2h à 4h30.

Les TGV de la SNCF, Ouigo, Eurostar, Trenitalia et la Renfe sont concernés par cet arrêt de circulation.

Les travaux visent à équiper la ligne d’un système permettant d'améliorer la régularité et la fiabilité des trains, mais aussi d'augmenter la capacité de la ligne de 25 % d’ici à 2030. La ligne à grande vitesse pourra ainsi passer de treize à seize trains par heure dans chaque sens.

Le montant total de l’opération s’élève à 820 millions d’euros, financés par SNCF Réseau et la Commission européenne.