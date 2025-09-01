Près de Lyon : un homme de 50 ans tué par un train, le trafic TER interrompu

Un homme de 50 ans a été mortellement percuté par un train. Les secours ont constaté son décès sur place.
Le conducteur, qui circulait sans passagers, a été pris en charge par une cellule psychologique. La gendarmerie s’est rendue sur place pour procéder aux constatations.
La circulation des TER a été totalement interrompue entre Tassin-la-Demi-Lune et Lozanne dans les deux sens. La reprise du trafic, initialement annoncée à 17 heures, a été repoussée à 18 heures par la SNCF.
À 17h10 : le trafic était en cours de reprise.
🔴15h22: Un train a heurté une personne en gare de Dardilly-les-Mouilles. Le trafic est interrompu entre Tassin <> Lozanne.— SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) September 1, 2025
RIP.Signaler Répondre