Près de Lyon : un homme de 50 ans tué par un train, le trafic TER interrompu - LyonMag

Un drame s’est produit ce lundi 1er septembre vers 15 heures en gare de Dardilly-les-Mouilles, dans l’Ouest lyonnais.

Un homme de 50 ans a été mortellement percuté par un train. Les secours ont constaté son décès sur place.

Le conducteur, qui circulait sans passagers, a été pris en charge par une cellule psychologique. La gendarmerie s’est rendue sur place pour procéder aux constatations.

La circulation des TER a été totalement interrompue entre Tassin-la-Demi-Lune et Lozanne dans les deux sens. La reprise du trafic, initialement annoncée à 17 heures, a été repoussée à 18 heures par la SNCF.

À 17h10 : le trafic était en cours de reprise.

Chris696969 le 01/09/2025 à 17:21

RIP.

