Alerte lancée depuis Lyon sur des soupçons de corruption entre la SNCF et IBM : Anticor réclame des auditions

Ses soupçons sur le partenariat informatique entre la filiale de la SNCF, Stelsia, et IBM entre 2009 et 2011, sur des commandes et des attributions de marchés, avaient été suffisamment étayés pour qu'une enquête préliminaire soit ouverte quelques années après son signalement. Des perquisitions avaient même eu lieu à Lyon, ainsi qu'au siège de la SNCF à Paris en 2019.

Cette semaine, l'association anticorruption Anticor annonce avoir demandé au juge d'instruction d'accélérer son travail en réalisant des auditions. Selon elle, il faut absolument entendre - ce qui n'a pas été fait depuis bientôt 10 ans - Guillaume Pépy l'ancien président du directoire de la SNCF ou les ex-présidents d'IBM France.

La clé de l'affaire serait la création de Noviaserv, qui devait piloter la sous-traitance informatique du groupe ferroviaire, ainsi que celle de Stelsia, la filiale chargée d'interfacer les relations entre la SNCF et Noviaserv. Stelsia aurait alors favorisé IBM dans l'attribution de marchés publics, passant outre les procédures légales d'appels d'offres. Ce que réfutent les deux parties.

De son côté, Denis Breteau, licencié en 2018, a obtenu une victoire aux prud'hommes, qui ont reconnu son statut de lanceur d'alerte. Décision confirmée en appel.