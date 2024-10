Fermeture de la ligne TGV Lyon-Paris pendant 101h : les temps de trajet multipliés par 2, de nombreuses lignes perturbées sur l’axe sud-est

Pendant ces 101 heures de fermetures, entre le vendredi 8 novembre 23h et le mercredi 13 novembre 4h, seront menés des travaux pour permettre la mise en service de la nouvelle signalisation de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon.

SNCF Voyageurs va donc adapter son plan de transport pour les TGV sur l’ensemble de l’axe sud-est. La compagnie ferroviaire précise ce mercredi qu’une "importante réduction du nombre de TGV en circulation" est à prévoir sur toute la ligne à grande vitesse de l’axe Sud-Est.

Ainsi sont concernées toutes les dessertes depuis Paris jusqu’en Occitanie (Montpellier) et Provence Alpes-Côte d’Azur (Marseille, Toulon…). La desserte de l’Auvergne-Rhône-Alpes (Annecy, Chambéry, Grenoble…), de la Bourgogne Franche-Comté (Dijon…) et du Grand Est (Strasbourg, Metz…) sera également impactée. Environ 30 % de l’offre TGV nominale circulera sur l’ensemble de l’axe Sud-Est.

Par ailleurs, certaines dessertes entre le Sud-Est et d’autres régions ne seront pas assurées. La liaison entre le Sud-Est et les Pays-de-la-Loire, la Bretagne, la Normandie, le Centre Val-de-Loire et les Hauts-de-France ne sera pas maintenue. Par conséquent, les dessertes comme Nantes-Lyon-Montpellier, Lyon-Rennes, Le Havre-Marseille ou encore Lille-Marseille ne seront pas assurées.

Enfin, le Grand Est restera desservi avec un allongement de temps de parcours, comme par exemple pour Lyon-Metz.

Les TGV circulant emprunteront eux la ligne classique avec un allongement important du temps de trajet, qui sera multiplié par deux avec par exemple un Paris-Lyon en 4h30 au lieu de 2h, Paris-Marseille en 7h20 au lieu de 3h ou encore un Paris-Grenoble en 6h au lieu de 3h.

A noter aussi que certaines lignes internationales ne seront pas desservies depuis et vers le Sud-Est. Les TGV vers l’Espagne, l’Italie et la Belgique ne seront pas assurés comme le Paris-Barcelone, le Bruxelles-Marseille ou encore le Paris-Milan. Des circulations vers la Suisse (TGV Lyria), l’Allemagne et le Luxembourg seront maintenues avec une diminution uniquement de l’offre TGV Lyria.