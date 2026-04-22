Lyon : les cheminots en grève contre un projet jugé dangereux pour les usagers des TER

Nouvelle mobilisation en vue dans le secteur ferroviaire. À Lyon, des cheminots appellent à une journée de grève et de rassemblement ce jeudi 23 avril devant la tour InCity, dans le 3e arrondissement. Le rendez-vous est fixé à partir de 9 heures

Dans le viseur : la mise en place de l’EAS (équipement agent seul), un dispositif permettant la circulation de trains sans contrôleur à bord. Les agents dénoncent un projet qu’ils jugent problématique, à la fois pour les salariés et pour les usagers.

"Trains sans contrôleur, danger", alertent-ils, évoquant une "mise en danger des agents" et des voyageurs.

Une première mobilisation avait déjà eu lieu le 10 avril. Mais selon les cheminots, la direction du TER Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas répondu à leurs inquiétudes. Elle a simplement annoncé un report du projet de deux mois, désormais envisagé pour septembre. Une décision jugée insuffisante par les syndicats.

L’appel à la grève vise à élargir le mouvement, alors qu’une réunion du comité social et économique (CSE) du TER est prévue le même jour. Les agents entendent maintenir la pression pour obtenir le retrait pur et simple du projet. Ils dénoncent notamment "une attaque en règle" contre leur métier et leurs conditions de travail.

Ce nouveau mouvement pourrait entraîner des perturbations sur certaines lignes régionales. Les usagers sont invités à se renseigner en amont de leurs déplacements.