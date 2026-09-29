Ils braquent un couple de personnes âgées à leur domicile : trois individus recherchés à Villeurbanne

Les faits se sont déroulés lundi après-midi au domicile d'un couple de personnes âgées, situé rue du 8 mais 1945, à Villeurbanne.

Selon le Progrès, un homme de 90 ans et sa femme de 83 ans ont été ligotés, frappés et dépouillés par les trois hommes qui auraient pris la fuite avec 10 euros et une montre.

Une enquête est en cours pour vol aggravé avec séquestration commis.