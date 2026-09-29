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Ils braquent un couple de personnes âgées à leur domicile : trois individus recherchés à Villeurbanne

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Ils braquent un couple de personnes âgées à leur domicile : trois individus recherchés à Villeurbanne
Ils braquent un couple de personnes âgées à leur domicile : trois individus recherchés à Villeurbanne - Lyon Mag

Trois personnes sont actuellement recherchées par la police après un violent home-jacking à Villeurbanne.

Les faits se sont déroulés lundi après-midi au domicile d'un couple de personnes âgées, situé rue du 8 mais 1945, à Villeurbanne. 

Selon le Progrès, un homme de 90 ans et sa femme de 83 ans ont été ligotés, frappés et dépouillés par les trois hommes qui auraient pris la fuite avec 10 euros et une montre. 

Une enquête est en cours pour vol aggravé avec séquestration commis.

Tags :

home-jacking

villeurbanne

3 commentaires
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jeanj69 le 29/09/2026 à 19:14

La routine dans cette magnifique ville...

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Solidarité 69 le 29/09/2026 à 19:08

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

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et et et une fois de plus le 29/09/2026 à 18:58

Encore à Villeurbanne ou à la Mairie on nous parle des divisions au sein de la gauche ? ? ?

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