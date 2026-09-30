Nouvelle matinée de violences à Lyon : mortiers, poubelles en feu et lacrymogènes devant ce lycée

Pour la troisième journée consécutive, des perturbations sont signalées ce mercredi 30 septembre dans le cadre du mouvement national de blocages d’établissements scolaires.

À Lyon, la situation est particulièrement tendue ce mercredi matin devant le lycée La Martinière Diderot, dans le 1er arrondissement.

🔥 Des poubelles incendiées devant le lycée La Martinière Diderot à Lyon.



La situation reste tendue ce mercredi matin au troisième jour du mouvement de blocage des lycées. Ces incidents interviennent alors qu’un déplacement de Laurent Wauquiez était prévu dans l’établissement. pic.twitter.com/qR384Nv4G6 — Lyon Mag (@lyonmag) September 30, 2026

Mortiers d’artifice et poubelles en feu

Des poubelles ont été incendiées aux abords de l’établissement et des tirs de mortiers d’artifice sont dirigés vers les forces de l’ordre.

Plusieurs policiers sont déployés sur place afin de tenter de rétablir la situation. Des grenades lacrymogènes sont notamment utilisées face aux perturbations.

Ces nouveaux incidents interviennent au lendemain d’une journée déjà particulièrement agitée dans l’agglomération lyonnaise. Mardi, des blocages ou tentatives de blocage avaient touché plusieurs établissements à Lyon, Villeurbanne et Décines-Charpieu. Tirs de mortiers, jets de projectiles et incendies de poubelles avaient notamment été signalés. Au total, la préfecture avait annoncé 44 interpellations dans le Rhône.

🔴 Des tirs de mortiers devant le lycée La Martinière Diderot à Lyon.



Ce mercredi matin, de nouveaux incidents ont éclaté aux abords de l’établissement, où les forces de l’ordre ont été déployées. Ces tensions surviennent alors qu’un déplacement de Laurent Wauquiez était prévu. pic.twitter.com/JJbKZCvCFt — Lyon Mag (@lyonmag) September 30, 2026

Laurent Wauquiez attendu au lycée ce mercredi