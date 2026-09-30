Nouvelle matinée de violences à Lyon : mortiers, poubelles en feu et lacrymogènes devant ce lycée

Pour la troisième journée consécutive, des perturbations sont signalées ce mercredi 30 septembre dans le cadre du mouvement national de blocages d’établissements scolaires.
À Lyon, la situation est particulièrement tendue ce mercredi matin devant le lycée La Martinière Diderot, dans le 1er arrondissement.
🔥 Des poubelles incendiées devant le lycée La Martinière Diderot à Lyon.— Lyon Mag (@lyonmag) September 30, 2026
La situation reste tendue ce mercredi matin au troisième jour du mouvement de blocage des lycées. Ces incidents interviennent alors qu’un déplacement de Laurent Wauquiez était prévu dans l’établissement. pic.twitter.com/qR384Nv4G6
Mortiers d’artifice et poubelles en feu
Des poubelles ont été incendiées aux abords de l’établissement et des tirs de mortiers d’artifice sont dirigés vers les forces de l’ordre.
Plusieurs policiers sont déployés sur place afin de tenter de rétablir la situation. Des grenades lacrymogènes sont notamment utilisées face aux perturbations.
Ces nouveaux incidents interviennent au lendemain d’une journée déjà particulièrement agitée dans l’agglomération lyonnaise. Mardi, des blocages ou tentatives de blocage avaient touché plusieurs établissements à Lyon, Villeurbanne et Décines-Charpieu. Tirs de mortiers, jets de projectiles et incendies de poubelles avaient notamment été signalés. Au total, la préfecture avait annoncé 44 interpellations dans le Rhône.
🔴 Des tirs de mortiers devant le lycée La Martinière Diderot à Lyon.— Lyon Mag (@lyonmag) September 30, 2026
Ce mercredi matin, de nouveaux incidents ont éclaté aux abords de l’établissement, où les forces de l’ordre ont été déployées. Ces tensions surviennent alors qu’un déplacement de Laurent Wauquiez était prévu. pic.twitter.com/JJbKZCvCFt
Laurent Wauquiez attendu au lycée ce mercredi
Ces violences surviennent alors qu’un déplacement de Laurent Wauquiez était justement prévu à 8 heures à La Martinière Diderot. Le conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes doit s'y rendre avec Catherine Staron, vice-présidente de la Région chargée des lycées.
Ce déplacement devait être consacré aux mesures prises par la Région en réponse aux violences et aux dégradations commises dans les lycées du territoire.
Malgré les tensions aux abords de l’établissement, Laurent Wauquiez a finalement pu rejoindre le lycée. Il est actuellement en réunion avec le proviseur de La Martinière Diderot.
Des casseurs qui ne sont plus à l’école depuis très longtemps. Ils ne revendiquent rien, à part le chaos.Signaler Répondre
je ne m'estine ni vieux ( né en 70 ) ,ni vraiment riche (déclarant moins de 45 000 de net imposable) avec un bacc + 3 que je valorise années après années en n'hésitant pas à changer d'employeur (plutôt que se plaindre et geindre...) , je commence très sérieusement à envisager mon expatriation , les opportunités ne manquent pas, cette idée ne m'effleurait pas l’esprit il y a 30 ans ;mais les perspectives en France, malheureusement sont des plus sombres voire totalement occlues ; quel avenir pour mes enfants et mes petits enfants ?Signaler Répondre
j'ai pas une grosse?....retraite!!! ,mais je me suis déjà prepare à subir une amputation de celle -ci:j'espere que les plus grosses... (retraites ,hein!) suivront le mouvement,et je suis pourtant de droite!!..à partir d'un certain age ,on a moins de besoins,et on devient plus frugal.toutes coquetteries deviennent apparence.çà laisse un peu de mou pour aider la generation suivante:on les emportera pas...comme disait ma mémée :on n' a jamais vu un coffre fort traîné par un corbillard..Signaler Répondre
A l’image de lfi et de ces dérébrés.Signaler Répondre
ExcellentSignaler Répondre
75 interpellations !!!
Le facture monte !!!
Maman Papa vous allez devoir trouver un deuxième job pour rembourser mes actions révolutionnaires
T'as raison. Les boomers nous coûtent trèèès cher. Baissons leurs pensions, ce sera un début 👍Signaler Répondre
Tout ce que ces jeunes font pour faire peter les cours...Signaler Répondre
j'examine avec attention ma feuille de paye ; salaire brut 4000 (pour arrondir et simplifier les calculs) salaire net 3050 ; bon la déjà ça interroge ; allons plus loin, charges payée par l'employeur 2980 ... autrement dit, lorsque je gagne 3000 net , j’en coute 6000 à ma boite... je bosse dans l'informatique ; des collègues se sont installés à Prague ou à Lisbonne ; le niveau et la qualité de vie est très nettement supérieur au notre ; mais bon , continuons à sombrerSignaler Répondre
Sans doute les lumières intellectuelles des lycées Français. Les bons élèves pensent à autre chose qu'à casser du matériel. Sans doute ne sont-ils pas dans ces lycées là !Signaler Répondre
Encore faudrait-il que ces anes soient capables d'apprendre qqchSignaler Répondre
Il y a deux générations Z, ne pas les confondre:Signaler Répondre
-Il y a la GEN Z qui se révolte un peu partout dans le monde. (Madagascar, Maroc, Nepal, France..) et adopte les codes esthétiques de One Piece
-et il y a la Génération Z (Z pour Zemmour) moyenne d'âge 80 ans, habitent Ainay, Saint Tropez ou Versailles, ils voudraient que les travailleurs noirs soient remplacés par des robots (spécialement s'i ces travailleurs bossent dans les EHPAD)
il faudrait retirer la sécu, les 35 heures, la retraite, l'école gratuite pour les enfants et les congés payés a tous ces droitards du forum lyonmag qui se plaignent du mouvement social..Signaler Répondre
Ces crétins croient que leurs droits let leurs acquis sociaux leurs ont gentiment été donnés par les milliardaires, car c'est bien connu les milliardaires sont altruistes et veulent le bien du bas peuple..
Mentalité d'esclaves et de collabos..
Dommage de perdre du temps à ne pas savoir argumenter autrement qu’en dégradant.Signaler Répondre
Si tu cherches de l’argent pour rembourser tout cela demande à wauquiez
Il pique dans les sous de la région pour faire des régalades !
Au fait’ il a été lu par qui ?
Personne non ?
Occupe toi donc de ta santé physique au lieu de faire l’intelligent vieil homme blanc
Pas besoin de coup de matraque ou de garde à vue..Signaler Répondre
La seule chose à faire pour les calmer?
Les priver de portable.
Tu te rends compte que c'est grâce aux "grèves" que tu as tes 5 semaines de vacances et tout un tas d'avantages dans ta "grande entreprise" ?Signaler Répondre
"Gneu-gneu moi je moi je fais jamais grève"
Bah remercie les autres qui se bougent le derrière pour toi !
tu viens encore nous polluer le debat avec tes coquetteries de vieille pas baisée?et ...toc :watt!!c'est toi!! :encore un nouveau pseudo à mon tableau de chasse!Signaler Répondre
je vais te faire empailler pour mettre dans mon salon..mieux qu aux pigeons d'argile!je touche à tous les coups!
Oh ! le beau pseudo que voila; maintenant vous pouvez participer a votre ideal en donnant un coup de main. Vous n'etes pas enseignant, mais vous pouvez aider en participant au soutien scolaire dans votre commune Et là; je ne suis pas sûr que vous allez garder vos illusions concernant le "droit et les moyens d’apprendre dans de bonnes conditions" . j'ai fait 10 ans de soutien scolaire ,college et lycée en math/physique , 2 fois par semaine et j'ai arrêté. non seulement, car pour certains , ils sont devenus de plus en plus nuls (8x5 on sort la calculette) mais arrogants et surtout fainéants comme pas possible . Le ministère du temps libre a fait de beaux ravages De futurs élus LFI : que la (grande) gueule de bonneSignaler Répondre
Vous êtes allergique à la ponctuation ?Signaler Répondre
Pourquoi LFI poussent ouvertement les gens à faire de la casses... ce n'est pas comme cela qu'on avance dans un pays civilisé.Signaler Répondre
Donc à vous lire, le fait que ce soit La Région qui finance, ces "pseudos" étudiants ou lycéens, ont le droit de tout casser ????Signaler Répondre
Moi, je les laisserais faire, et quand ils voudront bien "réintégrer" leurs lycées et bien donnez leur un balai et faites leur nettoyer les dégâts !!!
Vous vous rendez-compte les dépenses en plus, le nettoyage fait par le personnel "entretien"
Rappelez vous il y a quelques années, la Région avait proposé des "tourniquets" dans certains lycées, et les autres partis politiques avaient appelé au scandale !
J'ai été étudiant, mon fils a été étudiant, et je peux vous dire que jamais au grand jamais, ni lui, ni moi, nous n'avons fait "grève"
Toutes ces grèves sont "utilisées" par certains partis politique,
Aujourd'hui, je suis dans une grande entreprise ; et je peux vous dire que lorsque vous voyez arriver certaines personnes qui "ont" fait des études et bien, ils sont plus ignares que moi
Merci aux téléphones et autres moyens de "communication" pour les aider car franchement au vu du nombre de vacances, du temps en grève, il ne reste pas bcp de temps pour les études
avaient déjà dégradé la bastille et mis le feu à l ' Europe . un peuple incorrigible décidémentSignaler Répondre
Nos anciens se sont battus pour une école gratuite et qui donnent un enseignement de qualité. C 'est cette bataille que reprennent nos jeunes .Signaler Répondre
Des crayons plutôt que des coups de bâton !
les profs se mettent entre les jeunes et les cognes pour essayer de calmer le jeu . Arrête , tu t 'es fait colonisé la tête par cnews.Signaler Répondre
catherine ..staron?la soeur de sylvester?...sylvester staron?..çà va fumer!!mais on a l'habitude..Signaler Répondre
Ils manifestent pour lutter contre des conditions d'apprentissage dégradées. Et ils le font en dégradant leur outil d'apprentissage...Signaler Répondre
Quand on voit des voyous, emmenés par des élus lf en écharpe tricolore, casser, brûler et même agresser leurs profs...Signaler Répondre
la génération Z est motivé de basculer le calendrier présentiel fini les sujets à deux francs le voile et abbaye et les téléphones dans les établissements scolaires les vrais seront poser sur la table de négociation et si les étudiants rejoignent le mouvement alors le mouvement des gilets jaunes ne sera plus la référence du mouvement social en France la génération Z est bien déterminée cette foisSignaler Répondre
Allez dans d'autres pays ou l'école est payante si vous ètes pas contents!!!!!Signaler Répondre
LFI est le pale instigateur de ces manifestations.Signaler Répondre
pour faire la morale, quand on n’est pas capable d'aligner trois lignes sans faute d'orthographe. Vous avez surtout dû faire l'école buissonnière. En revanche, rappelez-vous que tant qu'ils sont au lycée, les jeunes ne sont que des lycéens. Ils deviennent étudiants après le bac, donc soit en classes préparatoires dans les lycées, soit en études supérieures. Et ces jeunes, qui ne connaissent pas grand chose de la vie si ce n'est celle des réseaux sociaux, sont malléables à merci par des idéologues qui les brossent dans le sens du poil en leur promettant monts et merveilles sans avoir besoin de travailler. Futurs assistés qui se feront bouffer par les protégés de LFI.Signaler Répondre
Des émeutes, ils ne savent même pas pourquoi ils brûlent, ils savent juste que c'est pour avoir des moyens pour l'enseignement, qu'ils ne suivent pas ;-)Signaler Répondre
"proletaires de tous les pays ,unissez vous":çà a pas un peu vieilli?et tu veux aller au casse pipe pour çà?tu n'as pas d'imaginationSignaler Répondre
J'ai pas pu aller au boulot ce matin à cause des blocages des TCL par les lycéens. Pas grave, je suis payé quand même, alors continuez les petits!Signaler Répondre
Et l'eau çà mouilleSignaler Répondre
par contre on est sur que Jordan est antisémite.Signaler Répondre
une nouvelle France avec des lycées en bon état c'est ca que l'on demande et qui vous pose un problème.
"syndicats lycéen et étudiant étaient en réalité les pouponnières des partis politiques" comme le GUD avec jordan bardella?Signaler Répondre
"parfois communautarisés" quand tu te proclames être le parti "bouclier des juifs" tu n'appelles pas à un vote communautaire?
Ces pauvres jeunes n’ont rien compris, ils sont les idiots utiles de la gauche qui les instrumentalise. Le seul moyen de réussir dans la vie est le travail personnel. J’ai appliqué ce principe, mes enfants ont appliqué ce principe, il faut se bouger le c.. mais c’est payant...Signaler Répondre
Des flics qui regardent en attendant de se prendre un mortier 🤣🤣 Petite question : Vous avez jamais jamais penser a en arreter 1 ou 2 pour leur faire payer les dégradations?Signaler Répondre
t'aurais du prendre ton pseudo de comique car tu m''as bien fait rireSignaler Répondre
Vous avez raison ! casser tout, brulez tout! Les Français qui bossent on l'habitude de payer! Au fait les assurances, ça sert a quoi?Signaler Répondre
et toi le bourgeois droitard qui vote extrême droite en espérant provoquer la guerre civile que tu fantasmes tant..Signaler Répondre
Tu te crois supérieur aux bobos ?
Vous les droitards qui voulez détruire la France tout en prétendant l'aimer, vous êtes encore bien pire et plus hypocrites que les bobos gentrificateurs qui boivent des bières IPA dans les pentes..
C'est la région et Wauquiez qui finance les lycées, gros nigaud du rnSignaler Répondre
2 tartes et au lit...une bonne guerre pour remettre de l’ordre....générations decerebreesSignaler Répondre
Comme on dit en anglais:Signaler Répondre
"The kids are alright"
ah bons? les bobos c est vous qui avez élu; retour de bâton salvateur… eh bien dansez maintenant!Signaler Répondre
alors Doucet! on t entends plus? t’es copains jettent de l essence sur le feu et tu vas aller pleurer auprès de la région pour la sécurité de ton territoire! pitoyable!Signaler Répondre
Je vais choquer mais il faut dire la vérité et taper dans le tas.Signaler Répondre
Donc ses dernières années on a eu des révélations, on a su que les gouvernements socialistes pour avoir les voix des écologistes avaient vendu la puissance nucléaire française (énergie) et aussi permis l'infiltration de nombreux militants écolos dans certains ministères (voir l'affaire Voynet).
Il faut le dire l'infiltration de l'extrême gauche dans le système éducatif français (collègue / lycée mais surtout fac) est connu et archi connu par les services de l'Etat.
On savait depuis des générations que les syndicats lycéen et étudiant étaient en réalité les pouponnières des partis politiques. Mais depuis quelques années on a réellement une infiltration de mouvements durs dont certains sont communautarisés.
Donc bien ce dire que l'Etat sait et savait. On a eu comme avec les écolos, un choix de non intervention pour des raisons d'alliance politique et uniquement politique.
Nos gouvernants ont choisi (pour différentes raisons) de laisser prospérer ses mouvements d'extrême gauche (parfois communautarisés) car ils jouent bêtement au clientélisme politique
Euhhh oui c’est aussi pour ça qu’ils manifestent non c’est avoir le droit et les moyens d’apprendre dans de bonnes conditionsSignaler Répondre
Bravo les jeunes
Il n’y a pas besoin d’être influencer par qui que ce soit quand tu as moins de 18ans
Étudiants peut être … il suffit de regarder la cocarde … elle est alimentée par qui et qui politiquement en place sort de cette asso ?
Pas la moindre réflexion rapport à la pollution générée par ces mises à feu et ces destructions ?! Ah oui c?est réservé aux gens qui travaillent ^^Signaler Répondre
violence entretenue en sous main par les professionnels de l agitation.On envoit les naïfs au charbon les dirigeants reels étant évidemment a l arrière.Signaler Répondre