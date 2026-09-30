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Métro B à Lyon : une panne de rame paralyse la ligne en pleine heure de pointe

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Métro B à Lyon : une panne de rame paralyse la ligne en pleine heure de pointe
Métro B à Lyon : une panne de rame paralyse la ligne en pleine heure de pointe

La matinée est compliquée pour les usagers des TCL ce mercredi 30 septembre.

Difficile début de journée dans les transports en commun lyonnais. Le métro B est à l'arrêt ce mercredi matin, alors que de nombreux voyageurs empruntent le réseau TCL pour se rendre au travail ou en cours.

La perturbation a débuté aux alentours de 7h30. Selon les premières informations disponibles, une panne de rame serait à l'origine de cette interruption du trafic.

L'incident se serait produit au niveau de la station Jean Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon.

La circulation des métros a pu reprendre normalement aux alentours de 8h.

Tags :

metro B

perturbation

23 commentaires
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normal le 30/09/2026 à 17:59
Sarah Connor a écrit le 30/09/2026 à 13h20

Parfait, je viens de recharger ma carte d'abonnement. J'espère d'ailleurs que ce sera activé demain car même si on l'achète la veille elle ne sactive qu'au bout de 24h. Une belle affaire TCL...en vrai si tu travailles pas bien à l'école tu fins au service technique et ingeniering du métro.

l’abonnement commence le 1er de chaque mois donc logique qu’il ne s’active pas le 30 septembre…..

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vouis vouis le 30/09/2026 à 17:42
metroploe de lyon a écrit le 30/09/2026 à 11h22

encore des problèmes que fait la Métropole de Lyon gère par la droite les mêmes qui dézinguer les autres pour leurs gestion maintenant font les autruches on a bien vu la France avec Sarkozy et Chirac et Macron

et les 14 ans de Tonton nous ont apporté la prospérité à perpétuité...

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Nous prennent pour des bestiaux le 30/09/2026 à 16:54
ravalez vos leçons a écrit le 30/09/2026 à 13h54

Quand on ne maîtrise pas une technologie, on fait amende honorable et on ne la vend pas, on ne la déploie pas.
Sauf qu'Alstom partout dans le monde vend ses technologies à un tarif inférieur aux pilotages automatiques de Siemens afin de remporter les contrats. Mais leurs systèmes ne fonctionnent nulle part.

* Pilotage automatique du "super RER automatique" de Montréal (REM) ? Devenu un gag national tant il n'est jamais fonctionnel !
* Pilotage automatique du métro de Toronto = des années de retard et toujours de multiples freinages d'urgence sans raison.
* Pilotage automatique du métro de Singapour = les mises à jour du logiciel de pilotage paralysent la ligne le lendemain.
* Pilotage automatique du métro de Lille = 10 ans de retard, et ce mois-ci ils ont dû remettre en version l'ancien pilotage automatique tant le nouveau est catastrophique.
* Pilotage de notre métro B = problèmes en cascade et toujours impossible d'avoir 2 rames ensemble de manière fiable alors que c'est promis depuis 3 ans déjà.
et on pourrait continuer.

Et les politique s’en tapent ! On les paye pourtant pour faire sérieusement leur travail et servir au mieux nos intérêts. Mais, chauffeur ou vélo, ils n’empruntent pas les transports en commun, donc bon…

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haute trahison? le 30/09/2026 à 14:27
ravalez vos leçons a écrit le 30/09/2026 à 13h54

Quand on ne maîtrise pas une technologie, on fait amende honorable et on ne la vend pas, on ne la déploie pas.
Sauf qu'Alstom partout dans le monde vend ses technologies à un tarif inférieur aux pilotages automatiques de Siemens afin de remporter les contrats. Mais leurs systèmes ne fonctionnent nulle part.

* Pilotage automatique du "super RER automatique" de Montréal (REM) ? Devenu un gag national tant il n'est jamais fonctionnel !
* Pilotage automatique du métro de Toronto = des années de retard et toujours de multiples freinages d'urgence sans raison.
* Pilotage automatique du métro de Singapour = les mises à jour du logiciel de pilotage paralysent la ligne le lendemain.
* Pilotage automatique du métro de Lille = 10 ans de retard, et ce mois-ci ils ont dû remettre en version l'ancien pilotage automatique tant le nouveau est catastrophique.
* Pilotage de notre métro B = problèmes en cascade et toujours impossible d'avoir 2 rames ensemble de manière fiable alors que c'est promis depuis 3 ans déjà.
et on pourrait continuer.

tu serais t y pas vendu aux boches?

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ravalez vos leçons le 30/09/2026 à 13:54
Lol a écrit le 30/09/2026 à 10h30

Y'a qu'à faut qu'on depuis son canapé sans avoir la moindre idée des contraintes techniques liées au déploiement d'un système aussi complexe, en lieu et place d'un système existant. Regardez donc la situation financière d'Alstom pour évaluer si les industriels se "gavent" vraiment , en particulier sur les marchés publics francais

Quand on ne maîtrise pas une technologie, on fait amende honorable et on ne la vend pas, on ne la déploie pas.
Sauf qu'Alstom partout dans le monde vend ses technologies à un tarif inférieur aux pilotages automatiques de Siemens afin de remporter les contrats. Mais leurs systèmes ne fonctionnent nulle part.

* Pilotage automatique du "super RER automatique" de Montréal (REM) ? Devenu un gag national tant il n'est jamais fonctionnel !
* Pilotage automatique du métro de Toronto = des années de retard et toujours de multiples freinages d'urgence sans raison.
* Pilotage automatique du métro de Singapour = les mises à jour du logiciel de pilotage paralysent la ligne le lendemain.
* Pilotage automatique du métro de Lille = 10 ans de retard, et ce mois-ci ils ont dû remettre en version l'ancien pilotage automatique tant le nouveau est catastrophique.
* Pilotage de notre métro B = problèmes en cascade et toujours impossible d'avoir 2 rames ensemble de manière fiable alors que c'est promis depuis 3 ans déjà.
et on pourrait continuer.

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Sarah Connor le 30/09/2026 à 13:20

Parfait, je viens de recharger ma carte d'abonnement. J'espère d'ailleurs que ce sera activé demain car même si on l'achète la veille elle ne sactive qu'au bout de 24h. Une belle affaire TCL...en vrai si tu travailles pas bien à l'école tu fins au service technique et ingeniering du métro.

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En Voiture SIMONE le 30/09/2026 à 13:05

en plus de l'insécurité le fonctionnement est trés mauvais des métros toujours un probléme et ils n'ont pas honte... du vive la voiture au moins je serai moins stressé d'arriver au boulot à l'heure.

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aimelyon le 30/09/2026 à 13:03

une panne de rame encore comme chaque semaine maintenant j’arrête de payer mes billets pour un mauvais service qui fonctionne pas.

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Victor Pivert le 30/09/2026 à 12:52

le problème numéro 1
les actes de malveillance

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lyon avec Zemmour le 30/09/2026 à 11:56

Les infrastructures à Lyon sont très mal conçues depuis le début. Que ce soit l'autoroute qui passe au centre, le métro creusé à l'arrache avec zero pensée pour faire évoluer le réseau, et derrière on continue de rajouter des surcouches pour rafistoler mais ça ne fait que saturer le réseau de surface.

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C'est moi le 30/09/2026 à 11:38

Il est ou l'autre qui nous dit que les transports lyonnais c'est fantastique, que ca coute pas cher et que ca sent incroyablement bon?

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metroploe de lyon le 30/09/2026 à 11:22

encore des problèmes que fait la Métropole de Lyon gère par la droite les mêmes qui dézinguer les autres pour leurs gestion maintenant font les autruches on a bien vu la France avec Sarkozy et Chirac et Macron

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Ahahahahah le 30/09/2026 à 10:53
Chris6969699 a écrit le 30/09/2026 à 08h22

Le problème numéro 1 des transports en commun lyonnais est l'insécurité qui y règne.

Les pannes ont diminué en fréquence depuis le changement de majorité à la métropole de Lyon...

OK le cabinet de Sarselli.
Cite moi toutes les actions qu'a pris la présidente du SYTRAL pour réduire la fréquence des pannes.
Spoiler : Si elle avait fait quelque chose elle l'aurait annoncé en grand sur tous les panneaux de la ville.

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raleur le 30/09/2026 à 10:48

les transports lyonnais ne sont pas fiables,et obligent à prendre la voiture, les écologistes auraient du trouver des moyens pour anticiper ces problèmes et non faire de la politique politicarde!!!

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Lol le 30/09/2026 à 10:30
super a écrit le 30/09/2026 à 08h17

Merci Sarcelli toujours aucune mesure prise pour régler ce merdier qui est dû à collomb (qui a choisi les entreprises et lancé les chantiers en son temps) et laissé tel quel par les écolos!!
Elle aussi ne va rien foutre pour forcer les entreprises à régler les problèmes de rames et de pilotage automatique ? Les sanctions financières et les astreintes c'est que pour les autres ?

Y'a qu'à faut qu'on depuis son canapé sans avoir la moindre idée des contraintes techniques liées au déploiement d'un système aussi complexe, en lieu et place d'un système existant. Regardez donc la situation financière d'Alstom pour évaluer si les industriels se "gavent" vraiment , en particulier sur les marchés publics francais

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Ex Précisions le 30/09/2026 à 10:29
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 30/09/2026 à 08h49

Et des campagnes publicitaires nous obligent à utiliser les transports en commun....
VIVE LA LIBERTÉ DE CIRCULER, VIVE LA VOITURE

L'autre jour j'ai eu une panne sur ma voiture ;-)

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hhiiippss le 30/09/2026 à 10:09
Vertpale a écrit le 30/09/2026 à 09h39

Que celui qui n'a jamais eu de panne, jette la pierre !

jette la biere?

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Vertpale le 30/09/2026 à 09:39
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 30/09/2026 à 08h49

Et des campagnes publicitaires nous obligent à utiliser les transports en commun....
VIVE LA LIBERTÉ DE CIRCULER, VIVE LA VOITURE

Que celui qui n'a jamais eu de panne, jette la pierre !

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ligneD le 30/09/2026 à 09:30
Chris6969699 a écrit le 30/09/2026 à 08h22

Le problème numéro 1 des transports en commun lyonnais est l'insécurité qui y règne.

Les pannes ont diminué en fréquence depuis le changement de majorité à la métropole de Lyon...

La ligne D est vraiment la preuve que le nombre de panne s'est réduit... À non mince, il suffit de prendre le métro pour s'en rendre compte

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Pendant tes embouteillages le 30/09/2026 à 09:11
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 30/09/2026 à 08h49

Et des campagnes publicitaires nous obligent à utiliser les transports en commun....
VIVE LA LIBERTÉ DE CIRCULER, VIVE LA VOITURE

Retourne vite faire ton plein à 150 balles après avoir payé tes 400 balles de crédit. Dépêche

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 30/09/2026 à 08:49

Et des campagnes publicitaires nous obligent à utiliser les transports en commun....
VIVE LA LIBERTÉ DE CIRCULER, VIVE LA VOITURE

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Chris6969699 le 30/09/2026 à 08:22
super a écrit le 30/09/2026 à 08h17

Merci Sarcelli toujours aucune mesure prise pour régler ce merdier qui est dû à collomb (qui a choisi les entreprises et lancé les chantiers en son temps) et laissé tel quel par les écolos!!
Elle aussi ne va rien foutre pour forcer les entreprises à régler les problèmes de rames et de pilotage automatique ? Les sanctions financières et les astreintes c'est que pour les autres ?

Le problème numéro 1 des transports en commun lyonnais est l'insécurité qui y règne.

Les pannes ont diminué en fréquence depuis le changement de majorité à la métropole de Lyon...

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super le 30/09/2026 à 08:17

Merci Sarcelli toujours aucune mesure prise pour régler ce merdier qui est dû à collomb (qui a choisi les entreprises et lancé les chantiers en son temps) et laissé tel quel par les écolos!!
Elle aussi ne va rien foutre pour forcer les entreprises à régler les problèmes de rames et de pilotage automatique ? Les sanctions financières et les astreintes c'est que pour les autres ?

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