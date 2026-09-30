Métro B à Lyon : une panne de rame paralyse la ligne en pleine heure de pointe

Difficile début de journée dans les transports en commun lyonnais. Le métro B est à l'arrêt ce mercredi matin, alors que de nombreux voyageurs empruntent le réseau TCL pour se rendre au travail ou en cours.
La perturbation a débuté aux alentours de 7h30. Selon les premières informations disponibles, une panne de rame serait à l'origine de cette interruption du trafic.
L'incident se serait produit au niveau de la station Jean Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon.
La circulation des métros a pu reprendre normalement aux alentours de 8h.
l’abonnement commence le 1er de chaque mois donc logique qu’il ne s’active pas le 30 septembre…..Signaler Répondre
et les 14 ans de Tonton nous ont apporté la prospérité à perpétuité...Signaler Répondre
Et les politique s’en tapent ! On les paye pourtant pour faire sérieusement leur travail et servir au mieux nos intérêts. Mais, chauffeur ou vélo, ils n’empruntent pas les transports en commun, donc bon…Signaler Répondre
tu serais t y pas vendu aux boches?Signaler Répondre
Quand on ne maîtrise pas une technologie, on fait amende honorable et on ne la vend pas, on ne la déploie pas.Signaler Répondre
Sauf qu'Alstom partout dans le monde vend ses technologies à un tarif inférieur aux pilotages automatiques de Siemens afin de remporter les contrats. Mais leurs systèmes ne fonctionnent nulle part.
* Pilotage automatique du "super RER automatique" de Montréal (REM) ? Devenu un gag national tant il n'est jamais fonctionnel !
* Pilotage automatique du métro de Toronto = des années de retard et toujours de multiples freinages d'urgence sans raison.
* Pilotage automatique du métro de Singapour = les mises à jour du logiciel de pilotage paralysent la ligne le lendemain.
* Pilotage automatique du métro de Lille = 10 ans de retard, et ce mois-ci ils ont dû remettre en version l'ancien pilotage automatique tant le nouveau est catastrophique.
* Pilotage de notre métro B = problèmes en cascade et toujours impossible d'avoir 2 rames ensemble de manière fiable alors que c'est promis depuis 3 ans déjà.
et on pourrait continuer.
Parfait, je viens de recharger ma carte d'abonnement. J'espère d'ailleurs que ce sera activé demain car même si on l'achète la veille elle ne sactive qu'au bout de 24h. Une belle affaire TCL...en vrai si tu travailles pas bien à l'école tu fins au service technique et ingeniering du métro.Signaler Répondre
en plus de l'insécurité le fonctionnement est trés mauvais des métros toujours un probléme et ils n'ont pas honte... du vive la voiture au moins je serai moins stressé d'arriver au boulot à l'heure.Signaler Répondre
une panne de rame encore comme chaque semaine maintenant j’arrête de payer mes billets pour un mauvais service qui fonctionne pas.Signaler Répondre
le problème numéro 1Signaler Répondre
les actes de malveillance
Les infrastructures à Lyon sont très mal conçues depuis le début. Que ce soit l'autoroute qui passe au centre, le métro creusé à l'arrache avec zero pensée pour faire évoluer le réseau, et derrière on continue de rajouter des surcouches pour rafistoler mais ça ne fait que saturer le réseau de surface.Signaler Répondre
Il est ou l'autre qui nous dit que les transports lyonnais c'est fantastique, que ca coute pas cher et que ca sent incroyablement bon?Signaler Répondre
encore des problèmes que fait la Métropole de Lyon gère par la droite les mêmes qui dézinguer les autres pour leurs gestion maintenant font les autruches on a bien vu la France avec Sarkozy et Chirac et MacronSignaler Répondre
OK le cabinet de Sarselli.Signaler Répondre
Cite moi toutes les actions qu'a pris la présidente du SYTRAL pour réduire la fréquence des pannes.
Spoiler : Si elle avait fait quelque chose elle l'aurait annoncé en grand sur tous les panneaux de la ville.
les transports lyonnais ne sont pas fiables,et obligent à prendre la voiture, les écologistes auraient du trouver des moyens pour anticiper ces problèmes et non faire de la politique politicarde!!!Signaler Répondre
Y'a qu'à faut qu'on depuis son canapé sans avoir la moindre idée des contraintes techniques liées au déploiement d'un système aussi complexe, en lieu et place d'un système existant. Regardez donc la situation financière d'Alstom pour évaluer si les industriels se "gavent" vraiment , en particulier sur les marchés publics francaisSignaler Répondre
L'autre jour j'ai eu une panne sur ma voiture ;-)Signaler Répondre
jette la biere?Signaler Répondre
Que celui qui n'a jamais eu de panne, jette la pierre !Signaler Répondre
La ligne D est vraiment la preuve que le nombre de panne s'est réduit... À non mince, il suffit de prendre le métro pour s'en rendre compteSignaler Répondre
Retourne vite faire ton plein à 150 balles après avoir payé tes 400 balles de crédit. DépêcheSignaler Répondre
Et des campagnes publicitaires nous obligent à utiliser les transports en commun....Signaler Répondre
VIVE LA LIBERTÉ DE CIRCULER, VIVE LA VOITURE
Le problème numéro 1 des transports en commun lyonnais est l'insécurité qui y règne.Signaler Répondre
Les pannes ont diminué en fréquence depuis le changement de majorité à la métropole de Lyon...
Merci Sarcelli toujours aucune mesure prise pour régler ce merdier qui est dû à collomb (qui a choisi les entreprises et lancé les chantiers en son temps) et laissé tel quel par les écolos!!Signaler Répondre
Elle aussi ne va rien foutre pour forcer les entreprises à régler les problèmes de rames et de pilotage automatique ? Les sanctions financières et les astreintes c'est que pour les autres ?