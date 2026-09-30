Métro B à Lyon : une panne de rame paralyse la ligne en pleine heure de pointe

Difficile début de journée dans les transports en commun lyonnais. Le métro B est à l'arrêt ce mercredi matin, alors que de nombreux voyageurs empruntent le réseau TCL pour se rendre au travail ou en cours.

La perturbation a débuté aux alentours de 7h30. Selon les premières informations disponibles, une panne de rame serait à l'origine de cette interruption du trafic.

L'incident se serait produit au niveau de la station Jean Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon.

La circulation des métros a pu reprendre normalement aux alentours de 8h.